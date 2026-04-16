Hans Vanaken zet de boel op scherp vlak voor cruciale wedstrijd tegen Union SG met enkele rake uitspraken

Zondag kruisen Union SG en Club Brugge de degens in een rechtstreeks duel om de Belgische landstitel. Hans Vanaken zet de boel meteen op scherp.

Union SG gaat aan de leiding in de Champions Play-Off, terwijl Club Brugge op amper één puntje volgt. Met andere woorden: beide titelfavorieten hebben de kaarten in eigen handen.

Toch durft niemand vandaag met zekerheid een onbetwiste favoriet aan te duiden. Voor Hans Vanaken is het echter wél duidelijk. Club Brugge moét de titel pakken.

Wat heeft Union SG meer dan Club Brugge?

"Wat heeft Union meer dan Club Brugge?", gooit de aanvoerder van blauw-zwart de knuppel in het hoenderhok bij DAZN. "Wij hebben meer kwaliteit aan de bal én hebben meer spelers die het verschil kunnen maken.

Vanaken schuwt de favorietenrol dan ook niet. "Union was dit seizoen enorm afhankelijk van Promise David. Zonder hem zullen ze het anders moeten aanpakken."

"Al vind ik dat we nog te lief zijn op het veld", besluit Vanaken. "We zijn de romantische ploeg die de voetballende oplossing zoekt, terwijl we ook soms gewoon die fout moeten maken. Union is op dat vlak zakelijker. Ze hebben die smeerlapjes wél in de rangen."