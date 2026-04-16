Hans Vanaken zet de boel op scherp vlak voor cruciale wedstrijd tegen Union SG met enkele rake uitspraken

Manuel Gonzalez
Hans Vanaken zet de boel op scherp vlak voor cruciale wedstrijd tegen Union SG met enkele rake uitspraken
Zondag kruisen Union SG en Club Brugge de degens in een rechtstreeks duel om de Belgische landstitel. Hans Vanaken zet de boel meteen op scherp.

Union SG gaat aan de leiding in de Champions Play-Off, terwijl Club Brugge op amper één puntje volgt. Met andere woorden: beide titelfavorieten hebben de kaarten in eigen handen.

Toch durft niemand vandaag met zekerheid een onbetwiste favoriet aan te duiden. Voor Hans Vanaken is het echter wél duidelijk. Club Brugge moét de titel pakken.

Wat heeft Union SG meer dan Club Brugge?

Hans Vanaken

"Wat heeft Union meer dan Club Brugge?", gooit de aanvoerder van blauw-zwart de knuppel in het hoenderhok bij DAZN. "Wij hebben meer kwaliteit aan de bal én hebben meer spelers die het verschil kunnen maken.

Vanaken schuwt de favorietenrol dan ook niet. "Union was dit seizoen enorm afhankelijk van Promise David. Zonder hem zullen ze het anders moeten aanpakken."

Smeerlapjes


"Al vind ik dat we nog te lief zijn op het veld", besluit Vanaken. "We zijn de romantische ploeg die de voetballende oplossing zoekt, terwijl we ook soms gewoon die fout moeten maken. Union is op dat vlak zakelijker. Ze hebben die smeerlapjes wél in de rangen."

Volg Union SG - Club Brugge live op Voetbalkrant.com vanaf 18:30 (19/04).

Waarom de transfer van een 13-jarige een nieuwe richting aangeeft bij Anderlecht

Waarom de transfer van een 13-jarige een nieuwe richting aangeeft bij Anderlecht

🎥 Poalo Di Canio windt zich tijdens live-uitzending op over niveau van Italiaans voetbal en bonkt hoofd tot bloedens toe op tafel

Transfernieuws en Transfergeruchten 16/04: Slimani

Mag hij gratis weg of niet? Italiaanse media scheppen duidelijkheid en zijn unaniem over transfer van Lukaku

Anderlecht is gerustgesteld, maar... volgend seizoen gaat een zware concurrentiestrijd opleveren

Een kans om te grijpen? Islam Slimani zit opnieuw zonder club

Florentino Perez houdt grote schoonmaak na twee seizoenen zonder prijs voor Real Madrid: 'Deze pion weet al dat het einde verhaal is, héél grote namen zullen volgen'

Ivan Leko laat romantisch voetbal los en stuurt duidelijke boodschap richting Union

KAA Gent bindt aanvaller langer aan zich vast: contract tot 2029

Ex-Antwerp-speler Michel-Ange Balikwisha volledig uit beeld: wat is er aan de hand?

Stijn Vreven is opvallend eerlijk over seizoen van Lokeren en wijst op twee grote problemen

Joseph Opoku zet alles recht bij Zulte Waregem en droomt nog heel groot

Standard krijgt boost voor Waalse clash, maar moet ook zware domper slikken

Voetbalwereld rouwt om overlijden van ex-doelman van Arsenal en Juventus Alex Manninger

Na Bayern-stunt tegen Real komt Vincent Kompany met opvallende Anderlecht-vergelijking

Mogi Bayat helpt Union SG nog steeds en dat zal blijven duren: CEO Bormans geeft meer uitleg

Raman waarschuwt voor groot verschil tussen Anderlecht en Union

Een jaar na Kevin De Bruyne: Manchester City neemt officieel afscheid van ander clubicoon

Waarom Vincent Kompany letterlijk 'mia san mia' is: van Neerpede tot München, altijd en overal

Hugo Broos ziet Vincent Kompany Belgische trainers nieuwe status geven

Moet Coosemans vrezen voor zijn plaats bij Anderlecht? Philippe Albert ziet nieuwe nummer één opstaan

Karel Geraerts staat onder extreme druk: gemaskerde en gewapende supporters wachten ploeg op

"Meest gewilde trainer van Europa": Duitse media krijgen maar geen genoeg van Vincent Kompany

'Anderlecht denkt aan vlot scorende spits uit Duitsland'

Een 'schandelijke vertoning'? Zo reageert Vincent Kompany op uithalen van Real Madrid over arbitrage

Groot talent van Neerpede tekent eerste profcontract bij Anderlecht

Supporters geplaagd en bedreigd RWDM Brussels zetten al hun hoop op de man die de club al eens redde

Toptransfer op komst voor Noah Sadiki? 'Premier League-clubs staan in de rij'

Bayern-speler zag grens overschreden worden tegen Real: "Misschien is hij man genoeg om het toe te geven"

Kortrijk-coach Jonckheere haalt uit naar Stijn Stijnen na opvallende kritiek

'Yari Verschaeren vertrekt gratis bij Anderlecht nadat hij transfer van 5 miljoen euro weigerde'

Vincent Kompany komt met scherpe reactie na schorsing in Champions League

"Het zal me misschien niet populair maken ...": Ivan Leko verklapt hoe Club Brugge de titel kan winnen

KV Mechelen neemt afscheid van één speler, maar hoopt nog op andere handtekening

Van der Elst en Vidarsson zien het: "Zo kan je kampioen worden"

Ondanks kwalificatie toch ferme domper voor Vincent Kompany

Play-off 1

 Speeldag 3
KV Mechelen KV Mechelen 18/04 Anderlecht Anderlecht
KAA Gent KAA Gent 19/04 STVV STVV
Union SG Union SG 19/04 Club Brugge Club Brugge

Play-off 2

 Speeldag 3
Antwerp Antwerp 18/04 OH Leuven OH Leuven
Westerlo Westerlo 18/04 KRC Genk KRC Genk
Charleroi Charleroi 18/04 Standard Standard

Play-off 3

 Speeldag 3
FCV Dender EH FCV Dender EH 19/04 Cercle Brugge Cercle Brugge
La Louvière La Louvière 19/04 Zulte Waregem Zulte Waregem

