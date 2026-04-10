Antwerp neemt geen risico... Straks ook in België chaos met 'paspoortgate'? Er is een duidelijk verschil

Bij Antwerp ontbreekt Gyrano Kerk opnieuw op het wedstrijdblad. De flankaanvaller is al voor de tweede week op rij niet inzetbaar, en dat heeft alles te maken met een opvallende administratieve kwestie rond zijn nationaliteit.

Kerk, geboren in Nederland maar sinds 2024 international van Suriname, zit verwikkeld in een zogenaamde “paspoortkwestie”. Daarbij wordt onderzocht of hij zijn Nederlandse nationaliteit heeft behouden. Dat is cruciaal, want zonder EU-paspoort wordt hij beschouwd als niet-EU speler en heeft hij een geldige werkvergunning nodig.

Zolang daar geen duidelijkheid over bestaat, wil Antwerp geen enkel risico nemen. De club laat Kerk zelfs niet meetrainen met de groep en houdt hem volledig apart. Die voorzorgsmaatregel moet mogelijke sancties vermijden, mocht achteraf blijken dat hij niet speelgerechtigd was.

De situatie vindt haar oorsprong in Nederland, waar de regels rond dubbele nationaliteit strenger zijn. Spelers die vrijwillig een andere nationaliteit aannemen, kunnen daar automatisch hun Nederlandse paspoort verliezen. Dat zorgde recent voor onrust in de Eredivisie en een domino-effect bij verschillende clubs.

In België is dubbele nationaliteit wel toegestaan

In België ligt dat helemaal anders. De wetgeving laat dubbele nationaliteit wél toe, waardoor Belgische spelers in een gelijkaardige situatie minder risico lopen om hun EU-status te verliezen, schrijft GvA. Dat maakt duidelijk waarom dit probleem zich vooral in Nederland stelt en niet meteen het Belgische voetbal dreigt te ontwrichten.

Voor Antwerp en Kerk blijft het intussen afwachten. Tot er volledige duidelijkheid is, kiest de club voor zekerheid boven risico. Pas wanneer alle administratieve vragen zijn opgehelderd, kan de aanvaller opnieuw aansluiten bij de groep en zijn plaats op het veld opeisen.