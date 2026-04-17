Wat zal hier van komen? FC Barcelona dient officieel klacht in bij UEFA na Champions League-uitschakeling

Brandon Morren, voetbaljournalist
FC Barcelona is uit de Champions League verdwenen, maar legt zich daar duidelijk niet zomaar bij neer. De Catalanen dienen opnieuw een klacht in bij UEFA en trekken stevig aan de alarmbel over de arbitrage.

FC Barcelona zal niet in actie komen tijdens de halve finales van de Champions League. Deze week werden de Catalanen uitgeschakeld door Atlético Madrid in de kwartfinales, maar ze zijn niet helemaal akkoord met hoe dat gebeurde.

Na de 2-0-nederlaag in de heenwedstrijd diende Barça al een klacht in, maar die werd toen onontvankelijk verklaard. Na de 2-1-overwinning in de terugwedstrijd heeft de club hetzelfde gedaan. Barcelona maakte via een officieel statement bekend dat het klacht indient 'over de arbitrage'.

Barcelona trekt na uitschakeling opnieuw naar UEFA met arbitrageklacht

"De club is van mening dat er over beide wedstrijden heen verschillende arbitrale beslissingen zijn genomen die niet in overeenstemming waren met de spelregels", klinkt het. "Volgens Barcelona was er sprake van een foutieve toepassing van het reglement en van een gebrek aan gepaste tussenkomst van de VAR bij belangrijke fases."

"Volgens FC Barcelona had de opeenstapeling van die fouten een rechtstreekse invloed op het verloop van de wedstrijden en op de uiteindelijke uitkomst van het tweeluik, waardoor de club zowel sportief als financieel aanzienlijke schade heeft geleden", gaat de club verder.


"Met deze klacht herhaalt de club de verzoeken die eerder al aan UEFA werden gericht. Tegelijk biedt Barcelona aan om samen te werken met de organisatie om het arbitragesysteem te verbeteren, met als doel een strengere, eerlijkere en transparantere toepassing van de spelregels te garanderen", besluit de club. Zouden ze deze keer wel antwoord krijgen?

Kevin De Bruyne komt met geruststellend nieuws uit Napoli en klinkt opvallend gelukkig

09:00
Champions League

 Kwart Finales
Sporting Lissabon Sporting Lissabon 0-1 Arsenal Arsenal
Real Madrid Real Madrid 1-2 Bayern München Bayern München
Barcelona Barcelona 0-2 Atlético Madrid Atlético Madrid
PSG PSG 2-0 Liverpool FC Liverpool FC
Atlético Madrid Atlético Madrid 1-2 Barcelona Barcelona
Liverpool FC Liverpool FC 0-2 PSG PSG
Arsenal Arsenal 0-0 Sporting Lissabon Sporting Lissabon
Bayern München Bayern München 4-3 Real Madrid Real Madrid

Nieuwste reacties

