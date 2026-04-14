Was de strafschop die Club Brugge kreeg wel terecht? Lardot velt zijn oordeel

Was de strafschop die Club Brugge kreeg wel terecht? Lardot velt zijn oordeel
De late overwinning van Club Brugge op het veld van STVV gaf wel wat voer voor discussie. Niet zozeer door het spelbeeld, wel door het beslissende moment in de slotfase: een strafschop die voor flink wat discussie zorgde.

Club had het lange tijd moeilijk tegen een gretig STVV, dat voor rust de betere ploeg was en verdiend op voorsprong kwam. Na de pauze kantelde het duel stilaan, met Hugo Vetlesen als een van de motoren achter de ommekeer.

In de absolute slotfase viel dan het cruciale moment. Een kopbal van Vetlesen belandde op de arm van Robert-Jan Vanwesemael, waarna de bal op de stip ging. Christos Tzolis bleef koel en bezorgde Club zo de drie punten.

Jonathan Lardot vond de penalty terecht

De beslissing van de scheidsrechter leidde tot gemor, aangezien de verdediger weinig leek te kunnen doen aan het contact. Toch is Jonathan Lardot duidelijk in zijn oordeel. “Voor mij is dat gewoon een strafschop”, stelt hij zonder twijfel.

Hij wijst daarbij vooral naar de houding van de arm. “De verdediger ziet de bal aankomen en springt met een uitgestrekte arm. Mensen zullen zeggen dat hij die nodig heeft om te springen, maar waarom blijft die arm dan zo staan?” aldus Lardot.


Dat het om een ongelukkige fase gaat, ontkent hij niet, maar dat verandert volgens hem niets aan de beslissing. “De arm is los van het lichaam en dat is doorslaggevend. Dan spreken we niet meer over een natuurlijke beweging, maar over een foutieve positie. Het is jammer, zeker omdat de bal van achter hem komt, maar volgens het reglement is dit penalty. Wij zoeken er geen, we passen gewoon de regels correct toe.”

