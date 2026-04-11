Club Brugge herpakt zich na matige eerste helft en springt met zege bij STVV over Union naar de leiding

Zou Club Brugge zonder de geblesseerde Mignolet eindelijk nog eens kunnen winnen op Stayen? De Bruggelingen wisten dat een zege een voorlopige leidersplaats zou opleveren. Die is er ook gekomen, al was het niet zonder slag of stoot.

Een zangact, vuurwerk en een eerbetoon aan Club-doelman Simon Mignolet (ex-STVV): dat was de prelude voor de ontmoeting tussen de nummers 2 en 3 uit de stand. Ook de sportieve ouverture mocht er zijn, met snel en snedig voetbal langs beide kanten. Na balverlies van Tresoldi toonde Jackers op een poging van Yamamoto dat hij wakker was.

Aan de overkant vond Sabbe de vrijstaande Tresoldi aan de tweede paal. De spits trapte van in de kleine rechthoek in één tijd over. STVV liet zien waarom het onder Vrancken een van de leukste ploegen in de JPL is om naar te kijken. Met heerlijk combinatiewerk op de korte ruimte werd Club te kijk gezet. Ito tikte na assist van Goto de 1-0 binnen.

Rampzalige invalbeurt Diakhon

Een doelpunt om duimen en vingers vanaf te likken. Een reactie van Club bleef uit, ook al omdat Sabbe en Forbs bij een botsing uitvielen. Diakhon, de vervanger van Forbs, viel dramatisch in. Met de rust in zicht kwam Sebaoui twee keer met een knal in de buurt van de 2-0. De paal en Jackers stonden een verdubbeling van de score in de weg.

Leko liet na de pauze Diakhon aan de kant en diens vervanger Vetlesen deed het veel beter. Het hielp ook wel dat Taniguchi een steek liet vallen. De Japanner keerde nog wel terug, maar kon niet verhinderen dat Vetlesen de 1-1 in doel gleed. Hoewel Club klaar leek om erop en erover te gaan, moest het een kwartiertje later soms terug het hart vasthouden.





Tzolis doet het van op de stip

Club was na de koffie wel meer solide achteraan en gevaarlijker in aanvallend opzicht. Een schot van Vanaken raakte de arm van Yamamoto. Ref en VAR vonden het geen strafschop waard. Vlak hierna vond Tzolis de ruimte om uit te halen: de Griek krulde het leer net naast. Na een kopbal van Tzolis tegen de hand van Vanwesemael wees D'Hondt wél naar de stip.

Dat was een klus voor Tzolis zelf, die de elfmeter in de linkerhoek mikte (1-2). In de slotminuten ontsnapte Club nog een paar keer aan wat voor STVV toch wel een verdiende 2-2 was geweest. Goto stuitte op Jackers en mikte een laatste kans naast. Club Brugge springt hoe dan ook over Union naar de leiding. De Brusselaars weten wat gedaan wanneer ze zondag naar Mechelen trekken.