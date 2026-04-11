STVV STVV
1-2
Club Brugge Club Brugge
(Keisuke Goto) Ryotaro Ito 22'
1-0
1-1
48' Hugo Vetlesen
1-2
79' Christos Tzolis (pen)
Datum: 11/04/2026 20:45
Competitie: Play-off 1
Speeldag: Speeldag 2
Stadion: Stayen
Club Brugge herpakt zich na matige eerste helft en springt met zege bij STVV over Union naar de leiding
Foto: © photonews

Zou Club Brugge zonder de geblesseerde Mignolet eindelijk nog eens kunnen winnen op Stayen? De Bruggelingen wisten dat een zege een voorlopige leidersplaats zou opleveren. Die is er ook gekomen, al was het niet zonder slag of stoot.

Een zangact, vuurwerk en een eerbetoon aan Club-doelman Simon Mignolet (ex-STVV): dat was de prelude voor de ontmoeting tussen de nummers 2 en 3 uit de stand. Ook de sportieve ouverture mocht er zijn, met snel en snedig voetbal langs beide kanten. Na balverlies van Tresoldi toonde Jackers op een poging van Yamamoto dat hij  wakker was.

Aan de overkant vond Sabbe de vrijstaande Tresoldi aan de tweede paal. De spits trapte van in de kleine rechthoek in één tijd over. STVV liet zien waarom het onder Vrancken een van de leukste ploegen in de JPL is om naar te kijken. Met heerlijk combinatiewerk op de korte ruimte werd Club te kijk gezet. Ito tikte na assist van Goto de 1-0 binnen.

Rampzalige invalbeurt Diakhon

Een doelpunt om duimen en vingers vanaf te likken. Een reactie van Club bleef uit, ook al omdat Sabbe en Forbs bij een botsing uitvielen. Diakhon, de vervanger van Forbs, viel dramatisch in. Met de rust in zicht kwam Sebaoui twee keer met een knal in de buurt van de 2-0. De paal en Jackers stonden een verdubbeling van de score in de weg.

Leko liet na de pauze Diakhon aan de kant en diens vervanger Vetlesen deed het veel beter. Het hielp ook wel dat Taniguchi een steek liet vallen. De Japanner keerde nog wel terug, maar kon niet verhinderen dat Vetlesen de 1-1 in doel gleed. Hoewel Club klaar leek om erop en erover te gaan, moest het een kwartiertje later soms terug het hart vasthouden. 

Tzolis doet het van op de stip

Club was na de koffie wel meer solide achteraan en gevaarlijker in aanvallend opzicht. Een schot van Vanaken raakte de arm van Yamamoto. Ref en VAR vonden het geen strafschop waard. Vlak hierna vond Tzolis de ruimte om uit te halen: de Griek krulde het leer net naast. Na een kopbal van Tzolis tegen de hand van Vanwesemael wees D'Hondt wél naar de stip.

Dat was een klus voor Tzolis zelf, die de elfmeter in de linkerhoek mikte (1-2). In de slotminuten ontsnapte Club nog een paar keer aan wat voor STVV toch wel een verdiende 2-2 was geweest. Goto stuitte op Jackers en mikte een laatste kans naast. Club Brugge springt hoe dan ook over Union naar de leiding. De Brusselaars weten wat gedaan wanneer ze zondag naar Mechelen trekken. 

Opstellingen

Je favoriete speler beoordelen? Meld je aan en beoordeel net als andere voetbalfans alle spelers! Aanmelden

STVV STVV
Kokubo Leobrian   90' 5.95 -
  • Nauwkeurige passes: 29/40 (72.5%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/20 (20%)
Meer statistieken
Vanwesemael Robert-Jan 82' 6.67 -
  • Nauwkeurige passes: 33/37 (89.2%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Taniguchi Shogo 90' 6.77 -
  • Nauwkeurige passes: 54/63 (85.7%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/9 (22.2%)
Meer statistieken
Musliu Visar 90' 6.73 -
  • Nauwkeurige passes: 61/74 (82.4%)
  • Schoten op doel: 0/3
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/14 (21.4%)
Meer statistieken
Hata Taiga 86' 6.51 -
  • Nauwkeurige passes: 29/33 (87.9%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Yamamoto Rihito 90' 6.98 -
  • Nauwkeurige passes: 39/43 (90.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Sissako Abdoulaye 90' 6.43 -
  • Nauwkeurige passes: 35/40 (87.5%)
  • Intercepties: 4
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Muja Arbnor 74' 6.59 -
  • Nauwkeurige passes: 25/26 (96.2%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/3
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/6 (16.7%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/3 (100%)
Meer statistieken
Ito Ryotaro 86' 8.09 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 35/42 (83.3%)
  • Sleutelpasses: 4
  • Schoten op doel: 1/2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 2/5 (40%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Sebaoui Ilias   90' 6.29 -
  • Nauwkeurige passes: 36/41 (87.8%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/2
  • Schoten op doelkader: 1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Goto Keisuke A 90' 6.88 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 15/23 (65.2%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/3
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/3 (0%)
Meer statistieken
Bank
Mbe Soh Loïc 0'  
Merlen Ryan 8' 6.22  
  • Nauwkeurige passes: 7/9 (77.8%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Merlen Ryan 7'  
Juklerød Simen 0'  
Lendfers Matt 0'  
Janssens Wolke 0'  
Pupe Joedrick 4' 6.63  
  • Nauwkeurige passes: 7/8 (87.5%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Diriken Alouis 0'  
Matsuzawa Kaito 16' 6.44 -
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
  • Nauwkeurige voorzetten: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Diouf Oumar   4' 6.12  
Meer statistieken
 

Club Brugge Club Brugge
Jackers Nordin 90' 7.52 -
  • Reddingen: 4
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 3
Meer statistieken
Sabbe Kyriani 29' 6.59 -
  • Nauwkeurige passes: 12/17 (70.6%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Ordonez Joel 90' 6.65 -
  • Nauwkeurige passes: 52/60 (86.7%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/10 (20%)
Meer statistieken
Mechele Brandon 90' 6.71 -
  • Nauwkeurige passes: 57/61 (93.4%)
Meer statistieken
Seys Joaquin 90' 6.91 -
  • Nauwkeurige passes: 46/52 (88.5%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Stankovic Aleksandar 90' 6.45 -
  • Nauwkeurige passes: 34/41 (82.9%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/5 (40%)
Meer statistieken
Onyedika Raphael 89' 6.42 -
  • Nauwkeurige passes: 31/37 (83.8%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Forbs Carlos 29' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 7/8 (87.5%)
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
Vanaken Hans 90' 6.76 -
  • Nauwkeurige passes: 47/55 (85.5%)
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Tzolis Christos 90' 7.15 -
  • Goals: 1
  • Penalty: 1
  • Nauwkeurige passes: 28/37 (75.7%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 1/4
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/7 (0%)
  • Balverliezen: 21
Meer statistieken
Tresoldi Nicolò 83' 5.98 -
  • Nauwkeurige passes: 11/14 (78.6%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Bank
Vetlesen Hugo  45' 8.02 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 9/12 (75%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/3
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Sandra Cisse 0'  
Meijer Bjorn 0'  
van den Heuvel Dani 0'  
Vermant Romeo 7' 6.43  
Meer statistieken
Siquet Hugo 61' 6.19 -
  • Nauwkeurige passes: 17/24 (70.8%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Spileers Jorne   1' 5.86  
Meer statistieken
Diakhon Mamadou 16' 6.57 -
  • Nauwkeurige passes: 4/6 (66.7%)
  • Schoten op doel: 0/2
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Lemarechal Felix 0'  
Herbeleef STVV - Club Brugge

Vooraf

LIVE: Nieuwe kans voor Jackers, doet Club Brugge wat het de laatste vier keer op Stayen niet kon?

10:45

Simon Mignolet is de grote afwezige vanavond in STVV - Club Brugge. Enter Nordin Jackers, die een nieuwe kans krijgt onder de lat. Na zijn vorige prestaties eerder dit seiz...

Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved