Anderlecht pleegt kleine hold up in eigen stadion: Kanga gaat niet goed slapen

Anderlecht heefft in eigen huis de drie punten gepakt tegen AA Gent. En niemand die dat na een uur nog verwacht had. Gent domineerde de eerste helft en paars-wit was onbestaand. Maar Wilfried Kanga liet de kansen liggen en Verschaeren en Degreef misten niet.

Het duurde een kwartier voor het applaus in het Lotto Park veranderde in gefluit. Net als maandag in Brugge was Anderlecht in de eerste helft nergens. We konden de uitspraak van de geblesseerde Coosemans - "We konden geen vijf passes naar dezelfde kleur shirt" - hergebruiken.

Hetzelfde als in Brugge

Het was immens triestig om het spel van paars-wit te aanschouwen. Diarra gaf de één na andere inspeelpass in de voeten van een Gentenaar, de jarige Llansana kon geen duel winnen en het aanvallende compartiment zag amper een bal. De Cat, weer als tien, werd er zowaar gefrustreerd door.

Gent deed het een pak beter met zijn hoge pressing en het vinden van de ruimtes. Na twee minuten had Kanga al een enorme kans gekregen, maar hij schoot over. De Cat had ook eens een schietkansje, maar dat was het voor het eerste halfuur voor Anderlecht.

Lichte penalty, verdiende voorsprong

Gent bleef de voorzetten in de zestien van Heekeren jagen en bij één daarvan raakte Maamar per ongeluk de bal met de hand. Heel ongelukkig, maar na het zien van de beelden besloot Visser toch om de bal op de stip te leggen. Kanga achter de bal en 0-1.







Diezelfde Kanga had de score ook nog moeten verdubbelen, net als Skoras, maar Heekeren hield de schade beperkt. Het enige noemenswaardige wapenfeit van Anderlecht die eerste helft was een vrije trap van Hazard die bijna in doel viel. Via Volckaert en Diarra belandde het leer nog tegen de paal. Gent stond gewoon oververdiend op voorsprong.

Tot overmaat van ramp viel Nathan De Cat uit met wat een enkelblessure leek na een duel met Skoras. Hij kon er niet op steunen en dat voorspelt weinig goeds.

Kanga laat het drie keer liggen

Het spel na de rust was meer voor Anderlecht, maar ze konden geen kans bij elkaar voetballen. Kanga - die eigenlijk een hattrick had moeten hebben - kreeg dan weer wel een grote mogelijkheid om de match te beslissen, maar schoot huizenhoog over. Zijn derde grote kans die hij miste.

Anderlecht aanvallend dat leek meer tragedie dan drama. Iedereen stond te kijken naar wat de man in balbezit deed. Beweging: nul! Maar ineens viel een bal na een vrije trap van Hazard voor de voeten van Verschaeren en stond het 1-1.

Ineens geloofde Anderlecht er weer in en Gent bleef elke kans laten liggen. Bij een ultieme aanval in de toegevoegde tijd kreeg Hashioka het leer niet weg en Degreef profiteerde voor de 2-1. Bertaccini maakte het zelfs helemaal af in de laatste seconden. Wat een ommekeer. Maar wat als... Kanga wat efficiënter was geweest?