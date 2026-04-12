Anderlecht Anderlecht
3-1
KAA Gent KAA Gent
0-1
22' Wilfried Kanga (pen)
Yari Verschaeren 79'
1-1
Tristan Degreef 90+3'
2-1
Adriano Bertaccini 90+6'
3-1
Datum: 12/04/2026 18:30
Competitie: Play-off 1
Speeldag: Speeldag 2
Anderlecht pleegt kleine hold up in eigen stadion: Kanga gaat niet goed slapen
Johan Walckiers
Johan Walckiers vanuit het Lotto Park
Foto: © photonews

Anderlecht heefft in eigen huis de drie punten gepakt tegen AA Gent. En niemand die dat na een uur nog verwacht had. Gent domineerde de eerste helft en paars-wit was onbestaand. Maar Wilfried Kanga liet de kansen liggen en Verschaeren en Degreef misten niet.

Het duurde een kwartier voor het applaus in het Lotto Park veranderde in gefluit. Net als maandag in Brugge was Anderlecht in de eerste helft nergens. We konden de uitspraak van de geblesseerde Coosemans - "We konden geen vijf passes naar dezelfde kleur shirt" - hergebruiken.

Hetzelfde als in Brugge

Het was immens triestig om het spel van paars-wit te aanschouwen. Diarra gaf de één na andere inspeelpass in de voeten van een Gentenaar, de jarige Llansana kon geen duel winnen en het aanvallende compartiment zag amper een bal. De Cat, weer als tien, werd er zowaar gefrustreerd door.

Gent deed het een pak beter met zijn hoge pressing en het vinden van de ruimtes. Na twee minuten had Kanga al een enorme kans gekregen, maar hij schoot over. De Cat had ook eens een schietkansje, maar dat was het voor het eerste halfuur voor Anderlecht. 

Lichte penalty, verdiende voorsprong

Gent bleef de voorzetten in de zestien van Heekeren jagen en bij één daarvan raakte Maamar per ongeluk de bal met de hand. Heel ongelukkig, maar na het zien van de beelden besloot Visser toch om de bal op de stip te leggen. Kanga achter de bal en 0-1. 



Diezelfde Kanga had de score ook nog moeten verdubbelen, net als Skoras, maar Heekeren hield de schade beperkt. Het enige noemenswaardige wapenfeit van Anderlecht die eerste helft was een vrije trap van Hazard die bijna in doel viel. Via Volckaert en Diarra belandde het leer nog tegen de paal. Gent stond gewoon oververdiend op voorsprong.

Tot overmaat van ramp viel Nathan De Cat uit met wat een enkelblessure leek na een duel met Skoras. Hij kon er niet op steunen en dat voorspelt weinig goeds. 

Kanga laat het drie keer liggen

Het spel na de rust was meer voor Anderlecht, maar ze konden geen kans bij elkaar voetballen. Kanga - die eigenlijk een hattrick had moeten hebben - kreeg dan weer wel een grote mogelijkheid om de match te beslissen, maar schoot huizenhoog over. Zijn derde grote kans die hij miste. 

Anderlecht aanvallend dat leek meer tragedie dan drama. Iedereen stond te kijken naar wat de man in balbezit deed. Beweging: nul! Maar ineens viel een bal na een vrije trap van Hazard voor de voeten van Verschaeren en stond het 1-1. 

Ineens geloofde Anderlecht er weer in en Gent bleef elke kans laten liggen. Bij een ultieme aanval in de toegevoegde tijd kreeg Hashioka het leer niet weg en Degreef profiteerde voor de 2-1. Bertaccini maakte het zelfs helemaal af in de laatste seconden. Wat een ommekeer. Maar wat als... Kanga wat efficiënter was geweest?

Opstellingen

Anderlecht Anderlecht
Heekeren Justin 90' 7.33 -
  • Reddingen: 5
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 6/23 (26.1%)
Augustinsson Ludwig 90' 6.32 -
  • Nauwkeurige passes: 41/54 (75.9%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/9 (11.1%)
Diarra Moussa 90' 6.76 -
  • Nauwkeurige passes: 78/86 (90.7%)
  • Schoten op doelkader: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/6 (33.3%)
Kana Marco 90' 6.64 -
  • Nauwkeurige passes: 75/81 (92.6%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/7 (28.6%)
Maamar Ali 90' 6.49 -
  • Nauwkeurige passes: 43/56 (76.8%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/12 (8.3%)
Llansana Enric 68' 6.62 -
  • Nauwkeurige passes: 40/43 (93%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
De Cat Nathan 43' 6.37 -
  • Nauwkeurige passes: 7/10 (70%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
Cvetkovic Mihajlo 89' 6.08 -
  • Nauwkeurige passes: 9/13 (69.2%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Stroeykens Mario 67' 6.41 -
  • Nauwkeurige passes: 29/34 (85.3%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Saliba Nathan-Dylan 90' 6.49 -
  • Nauwkeurige passes: 45/61 (73.8%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/4
  • Succesvolle dribbels: 2/3 (66.7%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/3 (100%)
  • Balverliezen: 22
Hazard Thorgan 90' 6.92 -
  • Nauwkeurige passes: 46/57 (80.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
  • Schoten op doelkader: 1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 3/7 (42.9%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Bank
Hey Lucas 0'  
Verschaeren Yari 47' 8.2 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 38/39 (97.4%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/2
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/4 (0%)
Rits Mats 0'  
Seghers Mattis 0'  
Sardella Killian 0'  
Nga Kana Joshua 0'  
da Costa Coba 22' 6.65 -
  • Nauwkeurige passes: 5/8 (62.5%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Degreef Tristan 23' 7.87 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 7/9 (77.8%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/2
Bertaccini Adriano  1' 7.28  
  • Goals: 1
  • Schoten op doel: 1/1
KAA Gent KAA Gent
Roef Davy 90' 5.82 -
  • Reddingen: 4
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 6/29 (20.7%)
Van Der Heyden Siebe   90' 5.8 -
  • Nauwkeurige passes: 22/30 (73.3%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/8 (25%)
Volckaert Matties 90' 6.44 -
  • Nauwkeurige passes: 22/31 (71%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 7/19 (36.8%)
Hashioka Daiki 90' 5.53 -
  • Nauwkeurige passes: 20/34 (58.8%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/12 (0%)
Araujo Tiago 90' 5.61 -
  • Nauwkeurige passes: 21/36 (58.3%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 5/17 (29.4%)
Lopes Leonardo Da Silva 90' 6.08 -
  • Nauwkeurige passes: 16/21 (76.2%)
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
Hong Hyun-Seok 59' 6.19 -
  • Nauwkeurige passes: 15/17 (88.2%)
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
Skoras Michal   88' 6.53 -
  • Nauwkeurige passes: 24/30 (80%)
  • Sleutelpasses: 4
  • Intercepties: 4
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
De Vlieger Tibe 90' 6.42 -
  • Nauwkeurige passes: 33/41 (80.5%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/5 (40%)
Kanga Wilfried 88' 7.35 -
  • Goals: 1
  • Penalty: 1
  • Nauwkeurige passes: 13/19 (68.4%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 3/5
  • Schoten op doelkader: 1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Dean Max 80' 6.47 -
  • Nauwkeurige passes: 6/11 (54.5%)
  • Schoten op doel: 2/3
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Bank
Omgba Aimé 0'  
Sonko Momodou 0'  
Ito Atsuki 0'  
Duverne Jean-Kevin 2' 6.19  
Peersman Kjell 0'  
Kadri Abdelkahar 31' 6.1 -
  • Nauwkeurige passes: 12/16 (75%)
Goore Hyllarion 10' 6.32 -
  • Schoten op doel: 0/1
Vernemmen Hannes 0'  
Herbeleef Anderlecht - KAA Gent

Vooraf

LIVE: Druk bij Anderlecht is alweer immens na drie nederlagen: Taravel gaat veranderingen doorvoeren

11:35

De topper tussen RSC Anderlecht en KAA Gent staat vanavond om 18u30 volledig in het teken van revanche en druk. Na de nederlaag op het veld van Club Brugge kunnen de Brusse...

Play-off 1

 Speeldag 2
STVV STVV 1-2 Club Brugge Club Brugge
KV Mechelen KV Mechelen 0-1 Union SG Union SG
Anderlecht Anderlecht 3-1 KAA Gent KAA Gent
