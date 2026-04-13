'Anderlecht ontrolt groot plan om Nathan De Cat fit te krijgen voor bekerfinale'

Anderlecht hield tegen KAA Gent de drie punten thuis, maar liep een stevige kater op door de blessure van Nathan De Cat. Mist de sterkhouder de bekerfinale op 14 mei?

De Cat liep een gescheurde enkelband op en zal vier tot zes weken aan de kant staan. In het meest gunstige scenario raakt hij op 10 mei fit, wat vier dagen voor de bekerfinale is.

Dat is heel nipt. De kans is daardoor groot dat hij er niet bij zal zijn in de bekerfinale tegen Union. Al lijkt RSCA alles uit de kast te willen halen om zijn goudklompje tóch klaar te stomen voor het duel.

Anderlecht doet er álles aan

Volgens Het Laatste Nieuws staan er deze week namelijk extra onderzoeken gepland om de revalidatie van De Cat zo goed mogelijk te laten verlopen. Anderlecht zou er volgens de krant "alles aan doen" om de middenvelder fit te krijgen voor de bekerfinale.

Paars-wit zou hoop hebben in het dossier, al wordt het een echte race tegen de klok. Anderlecht heeft bijna exact één maand om De Cat klaar te krijgen. De tijd dringt dus voor de recordkampioen, die eindelijk nog eens een prijs wil pakken.

De kans dat paars-wit dat op 14 mei doet, lijkt een pak groter met De Cat tussen de lijnen. De jongeling groeide in no time uit tot een sterkhouder in het Lotto Park en moet ook in de bekerfinale een cruciale pion worden.