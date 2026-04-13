Catastrofe voor Anderlecht: Nathan De Cat niet klaar voor bekerfinale

Foto: © photonews

RSC Anderlecht moet het de komende weken zonder Nathan De Cat stellen. De 17-jarige middenvelder onderging een scan aan de enkel in het ziekenhuis van Jette, waar een scheur in de enkelband werd vastgesteld.

De Cat zal daardoor tussen vier en zes weken aan de kant staan, weet La DH. Het verdict had nochtans zwaarder kunnen uitvallen, want een operatie is voorlopig niet nodig. Anderlecht kan dus opgelucht ademhalen, ondanks de verplichte rustperiode.

Als het herstel volgens het gunstigste scenario verloopt, zou De Cat rond 10 mei opnieuw fit kunnen zijn. Dat is amper vier dagen voor de bekerfinale, waardoor hij er waarschijnlijk niet bij zal kunnen zijn. 

De jonge Belg krijgt dus nog maar weinig kansen om zich te tonen richting de zomer. Met het oog op een mogelijke selectie door Rudi Garcia voor het internationale toneel wordt het een race tegen de klok om opnieuw topfit te raken.

Toch lijkt deze blessure geen grote impact te hebben op zijn toekomstperspectief. Binnen Anderlecht blijft het vertrouwen groot en ook op de transfermarkt zou zijn situatie niet in het gedrang komen.

De Cat moet zich nu vooral focussen op een volledig herstel en daarna zullen ze beslissen wat er deze zomer zal gebeuren. Zijn contractverlenging ligt trouwens ook nog altijd op tafel.

Wachten op sportief directeur Anderlecht om knoop definitief door te hakken, maar... hij mag ook weg

Anderlecht heeft er een betrouwbare optie bij: "Zonder hem had de match er anders uitgezien"

🎥 Het ziet er niet goed uit: Anderlecht vreest voor zware blessure Nathan De Cat

"Dat zegt alles": Philippe Albert zeer streng voor RSC Anderlecht

Niet Club Brugge of Union spelen het beste voetbal van het land: "Goal zoals Barcelona of City"

Drijft hij het helemaal op de spits? Romelu Lukaku neemt beslissing die niet goed zal vallen in Napoli

Adriano Bertaccini opgelucht, maar hij heeft ook iets te vertellen over zijn invallersstatuut Reactie

AA Gent-spelers weten waar het misliep op Anderlecht: "Pijnlijk" en "Ik snap de supporters" Reactie

Rik De Mil wil Gent-supporters op iets wijzen nadat ze spelers hard aanpakten: "Dat moet lang geleden zijn" Reactie

Kritiek op Antwerp-coach Oosting wordt luider, zeker over deze tactische keuze

Anderlecht, Union SG en Club Brugge, maar ook Essevee, Cercle en OH Leuven leveren sterren van het weekend af Analyse

Jérémy Taravel blijft enorm positief: "De eerste helft was zo slecht niet" Reactie

Vreselijke tragedie: 20-jarige voetballer door het hoofd geschoten na overval op spelersbus

Rode Duivel ziet optie van 46 (!) miljoen gelicht, maar... club wil zo snel mogelijk van hem af

🎥 Kreeg Gent een terechte strafschop tegen Anderlecht?

Marc Degryse ziet Ivan Leko groot risico nemen: "Dan stond hij in de vuurlinie"

Manchester City maakt Chelsea belachelijk en maakt nog kans op de titel: Doku spreekt

"Union SG veel overtuigender dan Club Brugge"

Anderlecht pleegt kleine hold up in eigen stadion: Kanga gaat niet goed slapen

"Gebrek aan respect": gewezen bondscoach Domenico Tedesco krijgt ervan langs

🎥 Prachtig! Jean Butez (ex-Antwerp) levert fabelachtige assist af

Marc Degryse verwacht meer van een kampioen, maar: "Ik heb eens naar de cijfers gekeken ..."

Kreeg Club Brugge terechte strafschop tegen STVV? Gumienny velt oordeel

Nóg een record: Vincent Kompany toont andermaal dat hij zijn vertrouwen in de jeugd stelt

Dik probleem voor Club Brugge: einde seizoen voor sterkhouder

Beerschot, Lommel & co (en Dender?) kennen hun kalender voor de rest van het seizoen

Analisten over nukkige Club Brugge-ster: "Dat is zijn brandstof"

Opoku haalt gram na grote misser: Zulte Waregem redt zichzelf én Cercle Brugge

Primeur voor Union: "Natuurlijk hebben we het erover gehad in de kleedkamer"

Hij droomt van het WK, maar hoort Mika Godts thuis bij de Rode Duivels?

🎥 Ook in Mechelen vierden ze Wout van Aert op het grote scherm

Geen finale tegen Eupen nodig: RFC Luik verzekert zich van een plek in de Play-offs!

Felice Mazzu geeft uitleg over keeperskwestie bij OHL: "We hebben met beiden een gesprek gehad"

🎥 Zoals op een Londense boulevard: Jérémy Doku zet Chelsea te kijk

🎥 Een doelpunt met een viering die iedereen ontroerde: Thomas Meunier beslissend voor Lille

Nicky Hayen vindt opmerkelijk excuus voor zwakke partij tegen OHL

Play-off 1

 Speeldag 2
STVV STVV 1-2 Club Brugge Club Brugge
KV Mechelen KV Mechelen 0-1 Union SG Union SG
Anderlecht Anderlecht 3-1 KAA Gent KAA Gent

Play-off 2

 Speeldag 2
Charleroi Charleroi 2-1 Antwerp Antwerp
Standard Standard 1-2 Westerlo Westerlo
KRC Genk KRC Genk 0-0 OH Leuven OH Leuven

Play-off 3

 Speeldag 2
Cercle Brugge Cercle Brugge 3-0 La Louvière La Louvière
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-2 Zulte Waregem Zulte Waregem

