Catastrofe voor Anderlecht: Nathan De Cat niet klaar voor bekerfinale

RSC Anderlecht moet het de komende weken zonder Nathan De Cat stellen. De 17-jarige middenvelder onderging een scan aan de enkel in het ziekenhuis van Jette, waar een scheur in de enkelband werd vastgesteld.

De Cat zal daardoor tussen vier en zes weken aan de kant staan, weet La DH. Het verdict had nochtans zwaarder kunnen uitvallen, want een operatie is voorlopig niet nodig. Anderlecht kan dus opgelucht ademhalen, ondanks de verplichte rustperiode.

Als het herstel volgens het gunstigste scenario verloopt, zou De Cat rond 10 mei opnieuw fit kunnen zijn. Dat is amper vier dagen voor de bekerfinale, waardoor hij er waarschijnlijk niet bij zal kunnen zijn.

De jonge Belg krijgt dus nog maar weinig kansen om zich te tonen richting de zomer. Met het oog op een mogelijke selectie door Rudi Garcia voor het internationale toneel wordt het een race tegen de klok om opnieuw topfit te raken.

Toch lijkt deze blessure geen grote impact te hebben op zijn toekomstperspectief. Binnen Anderlecht blijft het vertrouwen groot en ook op de transfermarkt zou zijn situatie niet in het gedrang komen.

De Cat moet zich nu vooral focussen op een volledig herstel en daarna zullen ze beslissen wat er deze zomer zal gebeuren. Zijn contractverlenging ligt trouwens ook nog altijd op tafel.