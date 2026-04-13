Adriano Bertaccini opgelucht, maar hij heeft ook iets te vertellen over zijn invallersstatuut

Anderlecht en Adriano Bertaccini hebben tegen Gent eindelijk weer kunnen glimlachen. De laatste doelpuntenmaker van de avond keek al lange tijd uit naar die bevrijding.

Ondanks de ongunstige tussenstand kwam Adriano Bertaccini pas bij de derde wisselronde van Jérémy Taravel tussen de lijnen, na Yari Verschaeren, Tristan Degreef en Kobe Da Costa. En toch: zeven minuten na zijn invalbeurt ging het van 1-1 naar 3-1.

De ex-spits van Sint-Truiden en RFC Luik maakte er zelf definitief een einde aan door diep in de extra tijd de 3-1 binnen te prikken. De opluchting had evenveel te maken met de uitslag als met het terugvinden van de weg naar doel: sinds november had hij in de competitie maar één keer gescoord.

Bertaccini lucht zijn frustratie

"Die goal doet deugd, individueel maar ook voor de ploeg", geeft hij toe bij DAZN. De drie doelpuntenmakers waren eigenlijk allemaal supersubs: "De bank maakt vandaag het verschil met Tristan, maar ook Yari. Het is niet altijd makkelijk om op de bank te starten of er bij de rust af te moeten zoals vorige week in Brugge, maar je moet mentaal sterk blijven en de minuten grijpen."

De gele kaart voor het uittrekken van zijn shirt was slechts bijzaak; Bertaccini spurtte daarna eerst naar de tribune en vervolgens naar de bank: "Een stafflid, Naim, had me gezegd dat ik zou invallen en scoren. Dat doet deugd, want dan komen alle emoties eruit."



Lees ook... "Dat zegt alles": Philippe Albert zeer streng voor RSC Anderlecht›

Een doelpunt dat past bij een Anderlecht dat even wankelde maar weer rechtkrabbelde: "Het was geen mooie match, we werden gedomineerd, maar we hielden stand met de juiste mentaliteit. Die energie moeten we meenemen naar het vervolg."