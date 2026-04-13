Wachten op sportief directeur Anderlecht om knoop definitief door te hakken, maar... hij mag ook weg

Anderlecht kan nu al één conclusie trekken: de kern die vorige zomer gebouwd werd is niet sterk genoeg om helemaal bovenaan mee te spelen. De zomermercato wordt dan ook weer een komen en gaan van spelers. Zo heeft er eentje zijn laatste kansen helemaal verspeeld.

Sinds Jérémy Taravel aan het roer staat, heeft hij voor een paar verschillende defensies gekozen. Door de blessure van Marco Kana kwam Moussa Diarra in de ploeg en ook Mihajlo Ilic kreeg zijn kans.

In Brugge vorige week maandag koos Taravel verrassend voor Lucas Hey naast Diarra. En dat liep weer niet goed af. De Deen liet zich in de duels ringeloren en opbouwend ging het ook allemaal te traag.

Zondag was Kana inzetbaar en kreeg hij meteen zijn basisplaats terug naast Diarra. Hey zat op de bank en Ilic was er zelfs niet bij. De 23-jarige Deen heeft zijn laatste kansen verspeeld.

Lucas Hey mag deze zomer vertrekken bij Anderlecht

De sportieve staf is tot de conclusie gekomen dat hij 'te braaf' is voor de Jupiler Pro League. Hij laat zich te makkelijk opzij zetten. De kans is dan ook groot dat Anderlecht van hem af gaat proberen raken komende zomer.



Paars-wit betaalde drie miljoen euro voor hem en hij heeft nog een contract tot 2029. Maar Anderlecht wil verder met Diarra en gaf ook Kana een contractverlenging. Daarbij komt nog dat ze in die linie nog versterking willen halen.