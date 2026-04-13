Wachten op sportief directeur Anderlecht om knoop definitief door te hakken, maar... hij mag ook weg

Foto: © photonews
Word fan van Anderlecht! 4344

Anderlecht kan nu al één conclusie trekken: de kern die vorige zomer gebouwd werd is niet sterk genoeg om helemaal bovenaan mee te spelen. De zomermercato wordt dan ook weer een komen en gaan van spelers. Zo heeft er eentje zijn laatste kansen helemaal verspeeld.

Sinds Jérémy Taravel aan het roer staat, heeft hij voor een paar verschillende defensies gekozen. Door de blessure van Marco Kana kwam Moussa Diarra in de ploeg en ook Mihajlo Ilic kreeg zijn kans. 

In Brugge vorige week maandag koos Taravel verrassend voor Lucas Hey naast Diarra. En dat liep weer niet goed af. De Deen liet zich in de duels ringeloren en opbouwend ging het ook allemaal te traag.

Zondag was Kana inzetbaar en kreeg hij meteen zijn basisplaats terug naast Diarra. Hey zat op de bank en Ilic was er zelfs niet bij. De 23-jarige Deen heeft zijn laatste kansen verspeeld. 

Lucas Hey mag deze zomer vertrekken bij Anderlecht

De sportieve staf is tot de conclusie gekomen dat hij 'te braaf' is voor de Jupiler Pro League. Hij laat zich te makkelijk opzij zetten. De kans is dan ook groot dat Anderlecht van hem af gaat proberen raken komende zomer.


Paars-wit betaalde drie miljoen euro voor hem en hij heeft nog een contract tot 2029. Maar Anderlecht wil verder met Diarra en gaf ook Kana een contractverlenging. Daarbij komt nog dat ze in die linie nog versterking willen halen.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Play-off 1
Play-off 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Lucas Hey

Meer nieuws

Niet Club Brugge of Union spelen het beste voetbal van het land: "Goal zoals Barcelona of City"

15:30
Catastrofe voor Anderlecht: Nathan De Cat niet klaar voor bekerfinale

14:10
3
Anderlecht heeft er een betrouwbare optie bij: "Zonder hem had de match er anders uitgezien"

14:00
Drijft hij het helemaal op de spits? Romelu Lukaku neemt beslissing die niet goed zal vallen in Napoli

15:00
4
Kritiek op Antwerp-coach Oosting wordt luider, zeker over deze tactische keuze

13:30
1
Vreselijke tragedie: 20-jarige voetballer door het hoofd geschoten na overval op spelersbus

13:00
Rode Duivel ziet optie van 46 (!) miljoen gelicht, maar... club wil zo snel mogelijk van hem af

12:40
4
"Dat zegt alles": Philippe Albert zeer streng voor RSC Anderlecht

10:00
1
Marc Degryse ziet Ivan Leko groot risico nemen: "Dan stond hij in de vuurlinie"

12:00
Manchester City maakt Chelsea belachelijk en maakt nog kans op de titel: Doku spreekt

12:21
"Union SG veel overtuigender dan Club Brugge"

11:20
15
Anderlecht, Union SG en Club Brugge, maar ook Essevee, Cercle en OH Leuven leveren sterren van het weekend af

11:40
1
"Gebrek aan respect": gewezen bondscoach Domenico Tedesco krijgt ervan langs

11:00
1
🎥 Prachtig! Jean Butez (ex-Antwerp) levert fabelachtige assist af

10:31
Marc Degryse verwacht meer van een kampioen, maar: "Ik heb eens naar de cijfers gekeken ..."

09:00
4
Kreeg Club Brugge terechte strafschop tegen STVV? Gumienny velt oordeel

08:40
4
Nóg een record: Vincent Kompany toont andermaal dat hij zijn vertrouwen in de jeugd stelt

09:30
Adriano Bertaccini opgelucht, maar hij heeft ook iets te vertellen over zijn invallersstatuut

06:00
2
AA Gent-spelers weten waar het misliep op Anderlecht: "Pijnlijk" en "Ik snap de supporters"

23:30
6
Dik probleem voor Club Brugge: einde seizoen voor sterkhouder

08:00
5
Beerschot, Lommel & co (en Dender?) kennen hun kalender voor de rest van het seizoen

08:20
2
Analisten over nukkige Club Brugge-ster: "Dat is zijn brandstof"

07:20
2
Opoku haalt gram na grote misser: Zulte Waregem redt zichzelf én Cercle Brugge

07:40
2
Rik De Mil wil Gent-supporters op iets wijzen nadat ze spelers hard aanpakten: "Dat moet lang geleden zijn"

22:00
15
Primeur voor Union: "Natuurlijk hebben we het erover gehad in de kleedkamer"

06:30
Hij droomt van het WK, maar hoort Mika Godts thuis bij de Rode Duivels?

07:00
Jérémy Taravel blijft enorm positief: "De eerste helft was zo slecht niet"

21:31
5
🎥 Kreeg Gent een terechte strafschop tegen Anderlecht?

21:40
7
Anderlecht pleegt kleine hold up in eigen stadion: Kanga gaat niet goed slapen

20:29
🎥 Ook in Mechelen vierden ze Wout van Aert op het grote scherm

22:45
2
🎥 Het ziet er niet goed uit: Anderlecht vreest voor zware blessure Nathan De Cat

19:40
9
Geen finale tegen Eupen nodig: RFC Luik verzekert zich van een plek in de Play-offs!

23:00
Felice Mazzu geeft uitleg over keeperskwestie bij OHL: "We hebben met beiden een gesprek gehad"

22:30
🎥 Zoals op een Londense boulevard: Jérémy Doku zet Chelsea te kijk

21:20
🎥 Een doelpunt met een viering die iedereen ontroerde: Thomas Meunier beslissend voor Lille

21:00
1
Nicky Hayen vindt opmerkelijk excuus voor zwakke partij tegen OHL

20:30

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 2
STVV STVV 1-2 Club Brugge Club Brugge
KV Mechelen KV Mechelen 0-1 Union SG Union SG
Anderlecht Anderlecht 3-1 KAA Gent KAA Gent

Play-off 2

 Speeldag 2
Charleroi Charleroi 2-1 Antwerp Antwerp
Standard Standard 1-2 Westerlo Westerlo
KRC Genk KRC Genk 0-0 OH Leuven OH Leuven

Play-off 3

 Speeldag 2
Cercle Brugge Cercle Brugge 3-0 La Louvière La Louvière
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-2 Zulte Waregem Zulte Waregem

Nieuwste reacties

William Wallace William Wallace over "Union SG veel overtuigender dan Club Brugge" Vital Verheyen Vital Verheyen over Drijft hij het helemaal op de spits? Romelu Lukaku neemt beslissing die niet goed zal vallen in Napoli Geert66 Geert66 over Eis om respect? Jérémy Taravel verbolgen over de actie van Tzolis tegen Sardella FCBalto FCBalto over Catastrofe voor Anderlecht: Nathan De Cat niet klaar voor bekerfinale FCBalto FCBalto over Dik probleem voor Club Brugge: einde seizoen voor sterkhouder El Pulga El Pulga over Anderlecht - KAA Gent: 3-1 Redredred Redredred over Kritiek op Antwerp-coach Oosting wordt luider, zeker over tactische keuze FCB vo altijd FCB vo altijd over STVV claimt de winst meer te verdienen dan Club Brugge: "Voor ons zullen niet snel penalty's gefloten worden" .. .. over Analisten over nukkige Club Brugge-ster: "Dat is zijn brandstof" patje teppers patje teppers over Opoku haalt gram na grote misser: Zulte Waregem redt zichzelf én Cercle Brugge Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved