Union rekent eindelijk af met zijn zwarte beest KV Mechelen en pakt de leidersplaats weer af van Club Brugge

Union heeft Club Brugge van antwoord gediend met een 0-1-zege op het veld van KV Mechelen. Ross Sykes maakte het verschil op hoekschop, vlak voor de rust.

Nadat het eerder al druk had kunnen zetten op Club Brugge, moest Union dit keer antwoorden op de zege van blauw-zwart op bezoek bij KV Mechelen. Om opnieuw de leidersplaats te veroveren, moesten de Brusselaars een vervelende statistiek wegwerken: sinds hun terugkeer in 1A was Union er achter de Kazerne nog nooit in geslaagd te winnen.

Om het lot wat te helpen, keerde David Hubert terug naar een systeem met twee spitsen, met Kevin Rodriguez naast Mateo Biondic. Omdat Kamiel Van de Perre (terug op het wedstrijdblad) en Besfort Zeneli niet helemaal fit waren, behield Rob Schoofs zijn plaats tegen zijn ex-club. Aan Mechelse kant begon Bill Antonio, de supersub tegen KAA Gent, dit keer in de basis.

De eerste waarschuwing van Sykes

Ross Sykes stond bij de eerste corner van de wedstrijd al moederziel alleen. Dat leverde meteen ook de eerste kans voor Union op, al ging zijn kopbal naast. Union wilde het tempo opvoeren via Adem Zorgane en Anouar Ait El Hadj, maar slaagde er niet altijd in de gewenste intensiteit op te brengen, waardoor Mechelen goed kon blijven schuiven.

KV Mechelen zette Kjell Scherpen daar tegenover nauwelijks onder druk, en pas vlak voor de rust kwam er wat meer animo in de wedstrijd. Op een goede teruggetrokken voorzet van Anan Khalaili dook Rob Schoofs op, maar zijn gekruiste poging werd nog gered door Redouane Halahal. Aan de overkant kreeg Benito Raman een grote kans nadat hij Kevin Mac Allister voorbijging, maar hij overhaastte zich oog in oog met Scherpen en trapte ver over.

Uiteindelijk waren het toch de hoekschoppen die Union in de eerste helft aan de voorsprong hielpen. Twee minuten nadat een poging van Mac Allister op de paal belandde, verraste Sykes iedereen met een achterwaartse loopactie. Daardoor kon hij vlak voor rust raak treffen van aan de rand van de zestien: 0-1 in minuut 45+2.





Na de rust werd er niet gewisseld, en de tweede helft begon zoals de eerste was geëindigd: met een heel gevaarlijke corner voor Union. Sykes leek zelfs even op weg naar zijn tweede van de avond, waarna de Mechelse defensie nog redding moest brengen op de lijn tegen pogingen van Burgess en Zorgane om een tweede tegentreffer te vermijden.

Na die eerste grote waarschuwing trok Union zich wat terug en liet het Malinwa komen, om dan zelf in de omschakeling toe te slaan. De bezoekers gaven nauwelijks iets weg, op een gevaarlijke vrije trap van Myron van Brederode na, die pal in de muur belandde.

Union herovert de eerste plaats

De grootste kans in het slot viel zelfs opnieuw aan Mechelse kant van het veld, toen Nacho Miras met een driedubbele redding Union van een tweede goal hield tegen Fuseini, Schoofs en Zorgane. Zonder gevolgen voor Union, dat uiteindelijk met 0-1 won, ook al belandde een laatste counter van Zorgane nog in het zijnet. Zo nemen de Brusselaars opnieuw één punt voorsprong op Club Brugge in het klassement, net voor het onderlinge duel van volgende zondag in het Dudenpark.