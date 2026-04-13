Marc Degryse stelt zich vragen over speler van Union: "Ik wil hem eens zien uitblinken"

Union gaat als leider naar de topper tegen Club Brugge. De Brusselaars deden het zuinig op het veld van KV Mechelen in de ondertussen gekende huisstijl. Dat zag ook Marc Degryse.

Union had genoeg aan een doelpunt van Ross Sykes in de extra tijd van de eerste helft om de drie punten te pakken. De Brusselaars controleerden daarna en stonden defensief opnieuw solide.

"Union voetbalt naar hun DNA", vertelt Marc Degryse bij Het Laatste Nieuws. "Daar heb ik het grootste respect voor, maar van een landskampioen verwacht ik toch meer dan alleen maar dát. Ik wil graag iets meer dan alleen maar intensiteit, alleen maar defensieve stabiliteit, alleen maar de tegenstander het voetbal beletten…"

Het ploegbelang primeert

Degryse richt zich daarna ook tot één bepaalde speler van de landskampioen. "Ik wil zo’n El Hadj eens zien uitblinken. Maar dan is het blijkbaar toch lastig voor zo’n jongen om zich boven het voetbal van de ploeg te zetten."

"Je zag hem tegen KV Mechelen een paar keer vragen om de bal eens in de voet te spelen in plaats van weer zo’n lange lel. Zorgane en Khalaili zijn in deze ploeg de jongens met de grootste toekomst, maar ook zij moeten zich schikken naar het ploegbelang", aldus Degryse.

Lees ook... Marc Degryse verwacht meer van een kampioen, maar: "Ik heb eens naar de cijfers gekeken ..."›

Union slijpt ondertussen de messen voor de clash met Club Brugge met als inzet de leidersplaats. Blauw-zwart ging zelf – niet zonder moeite – winnen bij Sint-Truiden en aast ongetwijfeld op revanche voor de nederlaag die het eerder dit seizoen leed in het Dudenpark. Het werd toen 1-0 voor Union dankzij een doelpunt van Adem Zorgane.