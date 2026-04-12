Vanderbiest ziet waar het fout liep bij Mechelen: "Dat is wat ik métier noem"

KV Mechelen verloor zondagmiddag met 0-1 van leider Union. Ross Sykes besliste vlak voor rust de wedstrijd Achter De Kazerne.

Vanderbiest streng voor zijn manschappen

KV Mechelen-coach Vanderbiest trok meteen lessen uit de nederlaag.

"We missen métier vandaag en nadien de juiste beslissingen in het laatste derde van het veld", klonk het bij Vanderbiest, die meteen de vinger op de wonde legde. "De eerste helft is er niks aan de hand, maar net voor rust moet je niet omschakelen maar gewoon opschuiven."

Union speelde een volwassen en zakelijke partij. Iets wat Mechelen zondag miste. "Dat is wat ik métier noem, een minuut voor rust moet je gewoon de rust halen. Nu moesten we gaan duwen, we hadden niet genoeg kwaliteit in het laatste derde", herhaalde Vanderbiest.

Door het verlies tegen Union blijft Mechelen na twee speeldagen steken op 24 punten. Als Anderlecht zondagavond wint tegen Gent zakken de Kakkers naar de laatste plaats in de Champions Play-offs.