Man of the match Ross Sykes had trofee aan speler van KV Mechelen willen geven: "Hij verdient hem"

Brandon Morren
Brandon Morren en Scott Crabbé vanuit Mechelen
| Reageer
Man of the match Ross Sykes had trofee aan speler van KV Mechelen willen geven: "Hij verdient hem"
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Union Saint-Gilloise maakte opnieuw het verschil op een stilstaande fase. Ross Sykes, de enige doelpuntenmaker tegen KV Mechelen, verscheen na afloop voor de camera met een gevoel van voldane plicht.

“Niet slecht”, glimlacht Ross Sykes wanneer hem wordt opgemerkt dat hij al aan zes doelpunten zit dit seizoen. Na amper één minuut was hij al gevaarlijk op de eerste corner van de wedstrijd, en uiteindelijk sloeg hij vlak voor de rust toe, met de voet nog wel, na alweer een ingestudeerd nummertje van Union. Het was zijn tweede doelpunt in de laatste drie wedstrijden.

“Het is nooit makkelijk om hier te komen spelen, dus we kunnen alleen maar blij zijn met deze overwinning. Dat doelpunt? Ik snoep de bal een beetje af van Mateo (Biondic), ik heb me daar al lachend voor verontschuldigd, maar ik denk dat het de moeite waard was. Ik ben hem nu wel een doelpunt verschuldigd. We werken op training enorm veel op stilstaande fases, er komt ook veel videoanalyse bij kijken”, vertelde de doelpuntenmaker van de avond.

“Misschien komt de eindafwerking op mijn naam, maar alle krediet gaat evengoed naar de staf. Ik heb niet echt een geheim om aan mijn verdediger te ontsnappen: ik ga gewoon vol in de aanval zonder te veel na te denken. Op stilstaande fases heb ik altijd al makkelijk gescoord. Ik had trouwens voor de match nog tegen mijn oma gezegd dat ik zou scoren”, ging hij verder.

Ross Sykes, een vaste waarde voor David Hubert

De Engelse verdediger ging uiteindelijk ook naar huis met de trofee van Man van de Match: "Nacho Miras verdiende die eigenlijk, want hij deed vandaag opnieuw een paar heel sterke reddingen."

Sinds deze winter tankt de enige doelpuntenmaker van de avond steeds meer vertrouwen. Intussen heeft hij Fedde Leysen helemaal voorbijgestoken in de hiërarchie, terwijl die laatste het seizoen nog als titularis was begonnen na het vertrek van Koki Machida.

“Hij pusht me elke dag op training. In de laatste match van de reguliere competitie was hij ook nog uitstekend toen hij Kevin (Mac Allister) verving. Mentaal moet dat moeilijk zijn, maar hij werkt enorm hard. Hij is echt een voorbeeld”, aldus Sykes.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Play-off 1
Play-off 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Union SG
KV Mechelen

Meer nieuws

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 2
STVV STVV 1-2 Club Brugge Club Brugge
KV Mechelen KV Mechelen 0-1 Union SG Union SG
Anderlecht Anderlecht 3-1 KAA Gent KAA Gent

Play-off 2

 Speeldag 2
Charleroi Charleroi 2-1 Antwerp Antwerp
Standard Standard 1-2 Westerlo Westerlo
KRC Genk KRC Genk 0-0 OH Leuven OH Leuven

Play-off 3

 Speeldag 2
Cercle Brugge Cercle Brugge 3-0 La Louvière La Louvière
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-2 Zulte Waregem Zulte Waregem

Nieuwste reacties

TatstOn TatstOn over Anderlecht - KAA Gent: 3-1 TatstOn TatstOn over Het ziet er niet goed uit: Anderlecht vreest voor zware blessure Nathan De Cat FoxMulder (Free Shaky!) FoxMulder (Free Shaky!) over STVV claimt de winst meer te verdienen dan Club Brugge: "Voor ons zullen niet snel penalty's gefloten worden" TatstOn TatstOn over "Ze schijten in hun broek": Anthony Vanden Borre is niet op zijn mondje gevallen in zijn analyse van Arsenal Don Bozhinov Don Bozhinov over Napoli krijgt ferme tik in titelrace na zure namiddag van De Bruyne Vital Verheyen Vital Verheyen over 🎥 De beslissende fase: kreeg Club Brugge een terechte penalty tegen STVV? Andreas2962 Andreas2962 over Vervangt hij Mignolet? Jari De Busser maakt standpunt duidelijk over mogelijke transfer naar Club Brugge fierce fierce over KRC Genk - OH Leuven: 0-0 Dog3 Dog3 over KV Mechelen - Union SG: 0-1 Andreas2962 Andreas2962 over 🎥 "Onnozele Hollander": Mark van Bommel rekent af met Paul Gheysens in nog niet vertoonde beelden Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved