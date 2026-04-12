Man of the match Ross Sykes had trofee aan speler van KV Mechelen willen geven: "Hij verdient hem"

Union Saint-Gilloise maakte opnieuw het verschil op een stilstaande fase. Ross Sykes, de enige doelpuntenmaker tegen KV Mechelen, verscheen na afloop voor de camera met een gevoel van voldane plicht.

“Niet slecht”, glimlacht Ross Sykes wanneer hem wordt opgemerkt dat hij al aan zes doelpunten zit dit seizoen. Na amper één minuut was hij al gevaarlijk op de eerste corner van de wedstrijd, en uiteindelijk sloeg hij vlak voor de rust toe, met de voet nog wel, na alweer een ingestudeerd nummertje van Union. Het was zijn tweede doelpunt in de laatste drie wedstrijden.

“Het is nooit makkelijk om hier te komen spelen, dus we kunnen alleen maar blij zijn met deze overwinning. Dat doelpunt? Ik snoep de bal een beetje af van Mateo (Biondic), ik heb me daar al lachend voor verontschuldigd, maar ik denk dat het de moeite waard was. Ik ben hem nu wel een doelpunt verschuldigd. We werken op training enorm veel op stilstaande fases, er komt ook veel videoanalyse bij kijken”, vertelde de doelpuntenmaker van de avond.

“Misschien komt de eindafwerking op mijn naam, maar alle krediet gaat evengoed naar de staf. Ik heb niet echt een geheim om aan mijn verdediger te ontsnappen: ik ga gewoon vol in de aanval zonder te veel na te denken. Op stilstaande fases heb ik altijd al makkelijk gescoord. Ik had trouwens voor de match nog tegen mijn oma gezegd dat ik zou scoren”, ging hij verder.

Ross Sykes , een vaste waarde voor David Hubert

De Engelse verdediger ging uiteindelijk ook naar huis met de trofee van Man van de Match: "Nacho Miras verdiende die eigenlijk, want hij deed vandaag opnieuw een paar heel sterke reddingen."

Sinds deze winter tankt de enige doelpuntenmaker van de avond steeds meer vertrouwen. Intussen heeft hij Fedde Leysen helemaal voorbijgestoken in de hiërarchie, terwijl die laatste het seizoen nog als titularis was begonnen na het vertrek van Koki Machida.



“Hij pusht me elke dag op training. In de laatste match van de reguliere competitie was hij ook nog uitstekend toen hij Kevin (Mac Allister) verving. Mentaal moet dat moeilijk zijn, maar hij werkt enorm hard. Hij is echt een voorbeeld”, aldus Sykes.