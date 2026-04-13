Marc Degryse verwacht meer van een kampioen, maar: "Ik heb eens naar de cijfers gekeken ..."

De titelstrijd in de Jupiler Pro League lijkt andermaal af te stevenen op een tweestrijd tussen Union SG en Club Brugge. De Brusselaars scoorden nog maar twee goals, maar dat is wel voldoende voor een knappe 6 op 6.

Union SG won met het kleinste verschil van STVV in eigen huis en nu ook met 0-1 op bezoek bij KV Mechelen. En zo zijn twee van de tien opdrachten in de Champions' Play-offs tot een goed einde gebracht voor de Brusselaars.

Marc Degryse ziet het Union-DNA

Als ze dit seizoen kampioen willen worden zoals vorig jaar? Dan winnen ze komend weekend ook maar beter van Club Brugge in een rechtstreeks duel tussen de nummers 1 en 2. Doen ze het opnieuw zoals vorig seizoen?

"Union speelde op KV Mechelen een typische Union-wedstrijd. Ik heb eens naar de cijfers gekeken. Union incasseerde in de voorbije reguliere competitie amper 17 doelpunten. Dat zijn er 8 minder dan vorig jaar. In tien play-offwedstrijden incasseerde Union toen... 3 goals."

Moet Union SG beter voetballen?

"Het zal dit seizoen niet veel meer zijn. Die mannen acht ik perfect in staat om tienmaal 1-0 of 0-0 te spelen. Hoe zijn ze immers vorig seizoen kampioen geworden? Op Club wonnen ze met 0-1 en thuis werd het 0-0", aldus Marc Degryse in zijn analyse voor Het Laatste Nieuws.

Slotsom: Union SG speelt zoals we van hen gewoon zijn en konden verwachten. "Union voetbalt naar hun DNA. Daar heb ik het grootste respect voor, maar van een landskampioen verwacht ik toch meer dan alleen maar dát."