Opgepast Club Brugge! Het wapen van Union is in vorm: "Ik had het mijn oma beloofd"

Union Saint-Gilloise heeft opnieuw bewezen waarom het zo'n gevaarlijke titelkandidaat is. Op bezoek bij KV Mechelen boekte het een belangrijke zege. En dat opnieuw dankzij een stilstaande fase.

De Brusselaars stonden onder druk na de overwinning van Club Brugge een dag eerder, maar hielden het hoofd koel. Volgens Rob Schoofs veranderde dat weinig aan de aanpak. “We wisten vooraf al dat we hier moesten winnen. Die extra druk zat niet echt in ons hoofd tijdens de match.”

De beslissing viel vlak voor rust, toen Union opnieuw toesloeg op een ingestudeerde fase. Schoofs trapte een lage hoekschopvariant, waarbij Ross Sykes uiteindelijk de bal in doel werkte.

De stilstaande fases kunnen het verschil maken in de titelstrijd

Opvallend: de Engelsman was eigenlijk niet het voorziene eindpunt van de actie want Sykes is vooral gevaarlijk met het hoofd. “Die bal was bedoeld voor iemand anders en Sykes moest vooral ruimte maken”, gaf Schoofs toe. “Maar uiteindelijk viel alles perfect in de plooi.”

Sykes zelf straalde na afloop. “Ik had er vooraf al een goed gevoel bij”, klonk het. “Mijn grootmoeder stuurde me nog een berichtje en ik beloofde haar dat ik zou scoren. Fijn dat ik mijn woord heb kunnen houden.”

Het onderstreept nog maar eens hoe gevaarlijk Union is op stilstaande fases. Met al zestien doelpunten uit zulke situaties dit seizoen blijft het een cruciaal wapen. “Misschien zelfs belangrijker dan ooit”, aldus Schoofs. “Zeker omdat we uit open spel iets moeilijker scoren. Dit kan het verschil maken in de titelstrijd.”

Play-off 1

 Speeldag 2
STVV STVV 1-2 Club Brugge Club Brugge
KV Mechelen KV Mechelen 0-1 Union SG Union SG
Anderlecht Anderlecht 3-1 KAA Gent KAA Gent

Play-off 2

 Speeldag 2
Charleroi Charleroi 2-1 Antwerp Antwerp
Standard Standard 1-2 Westerlo Westerlo
KRC Genk KRC Genk 0-0 OH Leuven OH Leuven

Play-off 3

 Speeldag 2
Cercle Brugge Cercle Brugge 3-0 La Louvière La Louvière
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-2 Zulte Waregem Zulte Waregem

