🎥 Ook in Mechelen vierden ze Wout van Aert op het grote scherm

KV Mechelen verloor misschien van Union, maar veel supporters vierden toch feest. Tegelijkertijd won Wout van Aert, mocht u het gemist hebben, Parijs-Roubaix.

Deze zondag moest de sportliefhebber keuzes maken, want met de tweede speeldag van de play-offs, de eerste clash van het seizoen tussen Carlos Alcaraz en Jannik Sinner, én Parijs-Roubaix, zat het sportnieuws bomvol.

In Mechelen keken zowel de thuisploeg als de spelers van Union even verbaasd toen ze de tunnel inliepen richting kleedkamers. Beide teams hadden net hun ereronde afgewerkt, logischerwijs wat luidruchtiger aan Union-kant na de zege.

Wout van Aert gevierd in Mechelen

Het stadion liep stilaan leeg, de decibels zakten. En plots barstte er weer een onverwachte ovatie los vanaf de tribunes. Verschillende spelers staken nog eens hun hoofd buiten om te zien wat er gaande was.

Ze zagen, net als wij, dat Wout van Aert zojuist Parijs-Roubaix had gewonnen. De finish werd na de wedstrijd op het grote scherm in het stadion getoond, goed om alle aanwezige supporters nog even in spanning te houden.

Aan het licht wankele stuurwerk van sommigen bij het verlaten van het AFAS Stadion op de fiets merkte je het: het feest om de zege van onze landgenoot was stevig, zoals het hoort.