🎥 Ook in Mechelen vierden ze Wout van Aert op het grote scherm

🎥 Ook in Mechelen vierden ze Wout van Aert op het grote scherm
Foto: © photonews

KV Mechelen verloor misschien van Union, maar veel supporters vierden toch feest. Tegelijkertijd won Wout van Aert, mocht u het gemist hebben, Parijs-Roubaix.

Deze zondag moest de sportliefhebber keuzes maken, want met de tweede speeldag van de play-offs, de eerste clash van het seizoen tussen Carlos Alcaraz en Jannik Sinner, én Parijs-Roubaix, zat het sportnieuws bomvol.

In Mechelen keken zowel de thuisploeg als de spelers van Union even verbaasd toen ze de tunnel inliepen richting kleedkamers. Beide teams hadden net hun ereronde afgewerkt, logischerwijs wat luidruchtiger aan Union-kant na de zege.

Wout van Aert gevierd in Mechelen

Het stadion liep stilaan leeg, de decibels zakten. En plots barstte er weer een onverwachte ovatie los vanaf de tribunes. Verschillende spelers staken nog eens hun hoofd buiten om te zien wat er gaande was.

Ze zagen, net als wij, dat Wout van Aert zojuist Parijs-Roubaix had gewonnen. De finish werd na de wedstrijd op het grote scherm in het stadion getoond, goed om alle aanwezige supporters nog even in spanning te houden.

Aan het licht wankele stuurwerk van sommigen bij het verlaten van het AFAS Stadion op de fiets merkte je het: het feest om de zege van onze landgenoot was stevig, zoals het hoort.

Vanderbiest ziet waar het fout liep bij Mechelen: "Dat is wat ik métier noem"

Vanderbiest ziet waar het fout liep bij Mechelen: "Dat is wat ik métier noem"

AA Gent-spelers weten waar het misliep op Anderlecht: "Pijnlijk" en "Ik snap de supporters"

Man of the match Ross Sykes had trofee aan speler van KV Mechelen willen geven: "Hij verdient hem"

Union rekent eindelijk af met zijn zwarte beest KV Mechelen en pakt de leidersplaats weer af van Club Brugge

Geen finale tegen Eupen nodig: RFC Luik verzekert zich van een plek in de Play-offs!

Rik De Mil wil Gent-supporters op iets wijzen nadat ze spelers hard aanpakten: "Dat moet lang geleden zijn"

Jérémy Taravel blijft enorm positief: "De eerste helft was zo slecht niet"

Felice Mazzu geeft uitleg over keeperskwestie bij OHL: "We hebben met beiden een gesprek gehad"

🎥 Kreeg Gent een terechte strafschop tegen Anderlecht?

Anderlecht pleegt kleine hold up in eigen stadion: Kanga gaat niet goed slapen

🎥 Zoals op een Londense boulevard: Jérémy Doku zet Chelsea te kijk

🎥 Een doelpunt met een viering die iedereen ontroerde: Thomas Meunier beslissend voor Lille

🎥 Het ziet er niet goed uit: Anderlecht vreest voor zware blessure Nathan De Cat

Nicky Hayen vindt opmerkelijk excuus voor zwakke partij tegen OHL

"Ze schijten in hun broek": Anthony Vanden Borre is niet op zijn mondje gevallen in zijn analyse van Arsenal

🎥Carl Hoefkens krijgt het aan de stok met scheidrechter: "Hij noemde me calimero"

Slap KRC Genk kan OH Leuven niet ontwrichten en loopt knauwtje op in strijd om Europees voetbal

Napoli krijgt ferme tik in titelrace na zure namiddag van De Bruyne

🎥 Rode Duivel Nicolas Raskin blinkt uit tijdens indrukwekkende zege van Rangers

Na promotie KV Kortrijk volgt opvallend dubbel signaal over toekomst van Jonckheere

Westerlo-coach Charaï is tevreden, maar Piedfort ziet het helemaal anders na zege tegen Standard

Opvallende comeback: Real Madrid wil Toni Kroos opnieuw aan boord halen

🎥 De beslissende fase: kreeg Club Brugge een terechte penalty tegen STVV?

Vincent Kompany verkoopt ex-JPL-coach pandoering met Bayern: Blessin haalt hard uit naar eigen ploeg

Opmerkelijk: België zou op het WK... Italië kunnen treffen in plaats van Iran

Lierse ontsnapt aan zenuwslopend slot en viert belangrijk behoud: "Of er nog een feestje volgt?"

Frank Boeckx ziet kansen voor KV Mechelen: "Een match waar ze in Brugge naar uitkijken"

STVV claimt de winst meer te verdienen dan Club Brugge: "Voor ons zullen niet snel penalty's gefloten worden"

Union-sterkhouder doet boekje open over zijn seizoen: "Dat heeft veel indruk op mij gemaakt"

Vervangt hij Mignolet? Jari De Busser maakt standpunt duidelijk over mogelijke transfer naar Club Brugge

Belgische coach kan alsnog op WK belanden via verrassende omweg

LIVE: Druk bij Anderlecht is alweer immens na drie nederlagen: Taravel gaat veranderingen doorvoeren

Met grote gevolgen voor titelstrijd? Spelers stappen van veld na zware beschuldiging in West-Vlaamse topper

Coach Michiel Jonckheere is duidelijk na promotie met Kortrijk: "Dat maakt me geen hol uit"

Historische primeur: eerste vrouwelijke hoofdtrainer in de Bundesliga

Beerschot-coach Mo Messoudi haalt na gemiste promotie uit naar arbitrage in 1B

Play-off 1

 Speeldag 2
STVV STVV 1-2 Club Brugge Club Brugge
KV Mechelen KV Mechelen 0-1 Union SG Union SG
Anderlecht Anderlecht 3-1 KAA Gent KAA Gent

Play-off 2

 Speeldag 2
Charleroi Charleroi 2-1 Antwerp Antwerp
Standard Standard 1-2 Westerlo Westerlo
KRC Genk KRC Genk 0-0 OH Leuven OH Leuven

Play-off 3

 Speeldag 2
Cercle Brugge Cercle Brugge 3-0 La Louvière La Louvière
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-2 Zulte Waregem Zulte Waregem

