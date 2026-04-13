Primeur voor Union: "Natuurlijk hebben we het erover gehad in de kleedkamer"

Rob Schoofs keerde zegevierend terug naar Mechelen. De middenvelder was uiteraard tevreden met de overwinning van Union toen hij voor de camera verscheen.

In de gangen van het AFAS Stadion zijn de naam en het gezicht van Rob Schoofs nog overal te zien: op de Mechelse reclamecampagnes, op de grote prints in de spelersgang, op de door supporters bedrukte shirts. Toch vertrok hij als winnaar met het shirt van Union, dankzij een doelpunt op corner van Ross Sykes.

De ex-Malinois kan het weten: sinds de terugkeer naar 1A had Union nog nooit gewonnen Achter de Kazerne, en Schoofs maakte het de Brusselaars de voorbije seizoenen zelf graag lastig.

"Daar hebben we het natuurlijk in de kleedkamer over gehad deze week. Iedereen rond de club had het erover, we wisten dat het niet makkelijk zou worden. Maar we hebben het gedaan: de zege is verdiend, ook al was het niet dankzij het mooiste voetbal," legt hij uit aan onze microfoon.

Union toont opnieuw maturiteit

"Ik ben heel blij met deze eerste zege hier voor de club. We hebben de match goed gemanaged, met een compact blok. Afgezien van die kans voor Benito (Raman) hebben we bijna niets weggegeven. Terwijl in de andere zestien haalde hun doelman verschillende moeilijke ballen eruit," gaat hij verder.

Union heeft eigenlijk nooit echt staan bibberen, zelfs niet in de slotminuten: "Jammer dat we die tweede niet hebben gemaakt om helemaal veilig te zijn, maar we mogen niet klagen als je de laatste matchen hier ziet."



Opnieuw was het op een corner dat Union raak trof: "Dat is enorm belangrijk. We weten dat we spelers hebben die kunnen scoren op stilstaande fases, aan ons om hen te blijven bedienen met goede ballen".