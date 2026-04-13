"Dat zegt alles": Philippe Albert zeer streng voor RSC Anderlecht

Philippe Albert, die zondagavond bij Anderlecht - KAA Gent commentaar gaf op DAZN, gaf na het laatste fluitsignaal zijn analyse van de wedstrijd. De consultant wilde daarbij vooral de prestatie van Justin Heekeren in de kijker zetten.

De doublure van Coosemans was duidelijk van groot belang: "Zonder de doelman wint Anderlecht de match tegen AA Gent niet en zonder Hashioka wint het hem ook niet", aldus Philippe Albert na de match meteen.

Het kan snel gaan in het voetbal

"Ik zei het tijdens de match: in het voetbal kan het heel snel gaan. Anderlecht had 0-2 achter moeten staan en uiteindelijk wint het met 3-1. Zeg me eens hoeveel reddingen Roef had moeten doen vóór die vrije trap van Hazard die de gelijkmaker opleverde?", voegde hij eraan toe volgens Sudinfo.

Uiteindelijk telt alleen het resultaat, maar Anderlecht was verre van foutloos. Justin Heekeren moest meermaals ingrijpen: "Het overwicht was vooral territoriaal, al had Sporting Anderlecht wel de verdienste erin te blijven geloven en de wissels brachten iets bij. Velen zullen enkel dit resultaat onthouden en de goede zaak van het weekend voor paars-wit, dat weer naar de vierde plaats klimt."

De vaststelling van Philippe Albert

"Maar je moet verder kijken wanneer je deze match analyseert: de beste Anderlecht-speler was zijn doelman, en dan nog de doublure van Coosemans, dat zegt alles. Het publiek floot zijn spelers uit aan de rust."

"Als Sporting de komende weken zo blijft spelen en op een efficiënte tegenstander stuit, komt het nooit meer in de match en zal het nooit winnen. Met deze zege zijn niet alle kwalen verdwenen. En nu is er ook nog de blessure van De Cat: we moeten nog even afwachten hoelang hij onbeschikbaar zal zijn," besloot hij.