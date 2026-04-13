"Dat zegt alles": Philippe Albert zeer streng voor RSC Anderlecht

"Dat zegt alles": Philippe Albert zeer streng voor RSC Anderlecht
Philippe Albert, die zondagavond bij Anderlecht - KAA Gent commentaar gaf op DAZN, gaf na het laatste fluitsignaal zijn analyse van de wedstrijd. De consultant wilde daarbij vooral de prestatie van Justin Heekeren in de kijker zetten.

De doublure van Coosemans was duidelijk van groot belang: "Zonder de doelman wint Anderlecht de match tegen AA Gent niet en zonder Hashioka wint het hem ook niet", aldus Philippe Albert na de match meteen.

Het kan snel gaan in het voetbal

"Ik zei het tijdens de match: in het voetbal kan het heel snel gaan. Anderlecht had 0-2 achter moeten staan en uiteindelijk wint het met 3-1. Zeg me eens hoeveel reddingen Roef had moeten doen vóór die vrije trap van Hazard die de gelijkmaker opleverde?", voegde hij eraan toe volgens Sudinfo.

Uiteindelijk telt alleen het resultaat, maar Anderlecht was verre van foutloos. Justin Heekeren moest meermaals ingrijpen: "Het overwicht was vooral territoriaal, al had Sporting Anderlecht wel de verdienste erin te blijven geloven en de wissels brachten iets bij. Velen zullen enkel dit resultaat onthouden en de goede zaak van het weekend voor paars-wit, dat weer naar de vierde plaats klimt."

De vaststelling van Philippe Albert

"Maar je moet verder kijken wanneer je deze match analyseert: de beste Anderlecht-speler was zijn doelman, en dan nog de doublure van Coosemans, dat zegt alles. Het publiek floot zijn spelers uit aan de rust."

"Als Sporting de komende weken zo blijft spelen en op een efficiënte tegenstander stuit, komt het nooit meer in de match en zal het nooit winnen. Met deze zege zijn niet alle kwalen verdwenen. En nu is er ook nog de blessure van De Cat: we moeten nog even afwachten hoelang hij onbeschikbaar zal zijn," besloot hij.

Anderlecht
KAA Gent
Philippe Albert

Adriano Bertaccini opgelucht, maar hij heeft ook iets te vertellen over zijn invallersstatuut Reactie

Adriano Bertaccini opgelucht, maar hij heeft ook iets te vertellen over zijn invallersstatuut

"Union SG veel overtuigender dan Club Brugge"

"Union SG veel overtuigender dan Club Brugge"

AA Gent-spelers weten waar het misliep op Anderlecht: "Pijnlijk" en "Ik snap de supporters"

Rik De Mil wil Gent-supporters op iets wijzen nadat ze spelers hard aanpakten: "Dat moet lang geleden zijn"

Jérémy Taravel blijft enorm positief: "De eerste helft was zo slecht niet"

"Gebrek aan respect": gewezen bondscoach Domenico Tedesco krijgt ervan langs

🎥 Kreeg Gent een terechte strafschop tegen Anderlecht?

Anderlecht pleegt kleine hold up in eigen stadion: Kanga gaat niet goed slapen

🎥 Het ziet er niet goed uit: Anderlecht vreest voor zware blessure Nathan De Cat

🎥 Prachtig! Jean Butez (ex-Antwerp) levert fabelachtige assist af

Marc Degryse verwacht meer van een kampioen, maar: "Ik heb eens naar de cijfers gekeken ..."

Nóg een record: Vincent Kompany toont andermaal dat hij zijn vertrouwen in de jeugd stelt

Kreeg Club Brugge terechte strafschop tegen STVV? Gumienny velt oordeel

Dik probleem voor Club Brugge: einde seizoen voor sterkhouder

Beerschot, Lommel & co (en Dender?) kennen hun kalender voor de rest van het seizoen

Analisten over nukkige Club Brugge-ster: "Dat is zijn brandstof"

Opoku haalt gram na grote misser: Zulte Waregem redt zichzelf én Cercle Brugge

Primeur voor Union: "Natuurlijk hebben we het erover gehad in de kleedkamer"

Hij droomt van het WK, maar hoort Mika Godts thuis bij de Rode Duivels?

🎥 Ook in Mechelen vierden ze Wout van Aert op het grote scherm

Geen finale tegen Eupen nodig: RFC Luik verzekert zich van een plek in de Play-offs!

Felice Mazzu geeft uitleg over keeperskwestie bij OHL: "We hebben met beiden een gesprek gehad"

🎥 Zoals op een Londense boulevard: Jérémy Doku zet Chelsea te kijk

🎥 Een doelpunt met een viering die iedereen ontroerde: Thomas Meunier beslissend voor Lille

Nicky Hayen vindt opmerkelijk excuus voor zwakke partij tegen OHL

"Ze schijten in hun broek": Anthony Vanden Borre is niet op zijn mondje gevallen in zijn analyse van Arsenal

Vanderbiest ziet waar het fout liep bij Mechelen: "Dat is wat ik métier noem"

🎥Carl Hoefkens krijgt het aan de stok met scheidrechter: "Hij noemde me calimero"

Man of the match Ross Sykes had trofee aan speler van KV Mechelen willen geven: "Hij verdient hem"

LIVE: Druk bij Anderlecht is alweer immens na drie nederlagen: Taravel gaat veranderingen doorvoeren

Slap KRC Genk kan OH Leuven niet ontwrichten en loopt knauwtje op in strijd om Europees voetbal

Napoli krijgt ferme tik in titelrace na zure namiddag van De Bruyne

🎥 Rode Duivel Nicolas Raskin blinkt uit tijdens indrukwekkende zege van Rangers

Na promotie KV Kortrijk volgt opvallend dubbel signaal over toekomst van Jonckheere

Westerlo-coach Charaï is tevreden, maar Piedfort ziet het helemaal anders na zege tegen Standard

Union rekent eindelijk af met zijn zwarte beest KV Mechelen en pakt de leidersplaats weer af van Club Brugge

Play-off 1

 Speeldag 2
STVV STVV 1-2 Club Brugge Club Brugge
KV Mechelen KV Mechelen 0-1 Union SG Union SG
Anderlecht Anderlecht 3-1 KAA Gent KAA Gent

Play-off 2

 Speeldag 2
Charleroi Charleroi 2-1 Antwerp Antwerp
Standard Standard 1-2 Westerlo Westerlo
KRC Genk KRC Genk 0-0 OH Leuven OH Leuven

Play-off 3

 Speeldag 2
Cercle Brugge Cercle Brugge 3-0 La Louvière La Louvière
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-2 Zulte Waregem Zulte Waregem

