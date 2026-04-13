Anderlecht heeft er een betrouwbare optie bij: "Zonder hem had de match er anders uitgezien"

RSC Anderlecht heeft met 3-1 gewonnen van KAA Gent, maar hét verhaal van de avond was zonder twijfel het debuut van Justin Heekeren. De Duitser kreeg onverwacht zijn kans en groeide meteen uit tot een held.

Door de blessure van Colin Coosemans moest Heekeren last-minute starten. “De coach had me vooraf gezegd dat ik klaar moest zijn om te spelen. Dan probeer je gewoon zo goed mogelijk voorbereid te zijn”, klonk het achteraf.

En voorbereid was hij. In een moeilijke eerste helft hield hij Anderlecht recht met enkele straffe reddingen. “Ik heb gewoon geprobeerd het team te helpen waar ik kon. Het was een goede dag voor mij, maar vooral voor de ploeg”, bleef hij bescheiden.

Ook na rust bleef Heekeren geconcentreerd, terwijl Anderlecht de wedstrijd deed kantelen. “We zijn blijven vechten en hebben nooit opgegeven. Zelfs toen het moeilijk ging, bleven we rustig. Dat heeft uiteindelijk het verschil gemaakt”, aldus de doelman.

Heekeren kreeg zelfs de 'Man van de Match-trofee'

Yari Verschaeren, die de gelijkmaker scoorde, zag hoe belangrijk zijn keeper was. “We mogen hem echt bedanken vandaag. Zonder hem had de match er helemaal anders kunnen uitzien”, stelde hij duidelijk.

De middenvelder gaf ook toe dat Anderlecht niet goed begon. “We zaten niet meteen in de wedstrijd en gaven kansen weg. Gent had ons pijn kunnen doen, maar Justin hield ons recht. Dat gaf ons de kans om terug te komen.”



Voor Heekeren werd het zo een droomdebuut. “Die Man van de Match-trofee is mooi, maar de overwinning is het enige dat telt”, besloot hij. Met zijn prestatie lijkt Anderlecht er alvast een betrouwbare optie bij te hebben onder de lat.

