Anderlecht heeft er een betrouwbare optie bij: "Zonder hem had de match er anders uitgezien"

Johan Walckiers vanuit het Lotto Park
RSC Anderlecht heeft met 3-1 gewonnen van KAA Gent, maar hét verhaal van de avond was zonder twijfel het debuut van Justin Heekeren. De Duitser kreeg onverwacht zijn kans en groeide meteen uit tot een held.

Door de blessure van Colin Coosemans moest Heekeren last-minute starten. “De coach had me vooraf gezegd dat ik klaar moest zijn om te spelen. Dan probeer je gewoon zo goed mogelijk voorbereid te zijn”, klonk het achteraf.

En voorbereid was hij. In een moeilijke eerste helft hield hij Anderlecht recht met enkele straffe reddingen. “Ik heb gewoon geprobeerd het team te helpen waar ik kon. Het was een goede dag voor mij, maar vooral voor de ploeg”, bleef hij bescheiden.

Ook na rust bleef Heekeren geconcentreerd, terwijl Anderlecht de wedstrijd deed kantelen. “We zijn blijven vechten en hebben nooit opgegeven. Zelfs toen het moeilijk ging, bleven we rustig. Dat heeft uiteindelijk het verschil gemaakt”, aldus de doelman.

Heekeren kreeg zelfs de 'Man van de Match-trofee'

Yari Verschaeren, die de gelijkmaker scoorde, zag hoe belangrijk zijn keeper was. “We mogen hem echt bedanken vandaag. Zonder hem had de match er helemaal anders kunnen uitzien”, stelde hij duidelijk.

De middenvelder gaf ook toe dat Anderlecht niet goed begon. “We zaten niet meteen in de wedstrijd en gaven kansen weg. Gent had ons pijn kunnen doen, maar Justin hield ons recht. Dat gaf ons de kans om terug te komen.”

Voor Heekeren werd het zo een droomdebuut. “Die Man van de Match-trofee is mooi, maar de overwinning is het enige dat telt”, besloot hij. Met zijn prestatie lijkt Anderlecht er alvast een betrouwbare optie bij te hebben onder de lat.
 

Play-off 1
Play-off 1
Anderlecht
KAA Gent
Justin Heekeren

Wachten op sportief directeur Anderlecht om knoop definitief door te hakken, maar... hij mag ook weg

Catastrofe voor Anderlecht: Nathan De Cat niet klaar voor bekerfinale

"Dat zegt alles": Philippe Albert zeer streng voor RSC Anderlecht

Niet Club Brugge of Union spelen het beste voetbal van het land: "Goal zoals Barcelona of City"

Drijft hij het helemaal op de spits? Romelu Lukaku neemt beslissing die niet goed zal vallen in Napoli

Adriano Bertaccini opgelucht, maar hij heeft ook iets te vertellen over zijn invallersstatuut

AA Gent-spelers weten waar het misliep op Anderlecht: "Pijnlijk" en "Ik snap de supporters"

Rik De Mil wil Gent-supporters op iets wijzen nadat ze spelers hard aanpakten: "Dat moet lang geleden zijn"

Kritiek op Antwerp-coach Oosting wordt luider, zeker over deze tactische keuze

Anderlecht, Union SG en Club Brugge, maar ook Essevee, Cercle en OH Leuven leveren sterren van het weekend af

Jérémy Taravel blijft enorm positief: "De eerste helft was zo slecht niet"

Vreselijke tragedie: 20-jarige voetballer door het hoofd geschoten na overval op spelersbus

Rode Duivel ziet optie van 46 (!) miljoen gelicht, maar... club wil zo snel mogelijk van hem af

🎥 Kreeg Gent een terechte strafschop tegen Anderlecht?

Marc Degryse ziet Ivan Leko groot risico nemen: "Dan stond hij in de vuurlinie"

Manchester City maakt Chelsea belachelijk en maakt nog kans op de titel: Doku spreekt

"Union SG veel overtuigender dan Club Brugge"

Anderlecht pleegt kleine hold up in eigen stadion: Kanga gaat niet goed slapen

🎥 Het ziet er niet goed uit: Anderlecht vreest voor zware blessure Nathan De Cat

"Gebrek aan respect": gewezen bondscoach Domenico Tedesco krijgt ervan langs

🎥 Prachtig! Jean Butez (ex-Antwerp) levert fabelachtige assist af

Marc Degryse verwacht meer van een kampioen, maar: "Ik heb eens naar de cijfers gekeken ..."

Kreeg Club Brugge terechte strafschop tegen STVV? Gumienny velt oordeel

Nóg een record: Vincent Kompany toont andermaal dat hij zijn vertrouwen in de jeugd stelt

Dik probleem voor Club Brugge: einde seizoen voor sterkhouder

Beerschot, Lommel & co (en Dender?) kennen hun kalender voor de rest van het seizoen

Analisten over nukkige Club Brugge-ster: "Dat is zijn brandstof"

Opoku haalt gram na grote misser: Zulte Waregem redt zichzelf én Cercle Brugge

Primeur voor Union: "Natuurlijk hebben we het erover gehad in de kleedkamer"

Hij droomt van het WK, maar hoort Mika Godts thuis bij de Rode Duivels?

🎥 Ook in Mechelen vierden ze Wout van Aert op het grote scherm

Geen finale tegen Eupen nodig: RFC Luik verzekert zich van een plek in de Play-offs!

Felice Mazzu geeft uitleg over keeperskwestie bij OHL: "We hebben met beiden een gesprek gehad"

🎥 Zoals op een Londense boulevard: Jérémy Doku zet Chelsea te kijk

🎥 Een doelpunt met een viering die iedereen ontroerde: Thomas Meunier beslissend voor Lille

Nicky Hayen vindt opmerkelijk excuus voor zwakke partij tegen OHL

Play-off 1

 Speeldag 2
STVV STVV 1-2 Club Brugge Club Brugge
KV Mechelen KV Mechelen 0-1 Union SG Union SG
Anderlecht Anderlecht 3-1 KAA Gent KAA Gent

Play-off 2

 Speeldag 2
Charleroi Charleroi 2-1 Antwerp Antwerp
Standard Standard 1-2 Westerlo Westerlo
KRC Genk KRC Genk 0-0 OH Leuven OH Leuven

Play-off 3

 Speeldag 2
Cercle Brugge Cercle Brugge 3-0 La Louvière La Louvière
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-2 Zulte Waregem Zulte Waregem

