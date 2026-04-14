Vanhaezebrouck laat niets heel na STVV - Club Brugge: "Amerikaanse politieagent op een kruispunt"

De Champions' Play-offs is twee speeldagen diep. En er is al heel wat te doen geweest over de arbitrage. Op speeldag 2 vond Jonathan Lardot dat de refs een goede beurt maakten, maar daar is Hein Vanhaezebrouck het niet helemaal mee eens.

Jonathan Lardot had enkel positieve woorden over voor de arbitrage op speeldag 2 in de (Champions') Play-offs en liet dat dan ook heel duidelijk blijken. Al was niet iedereen evenzeer onder de indruk van wat de refs lieten zien.

"Ik vond dat geen penalty voor Club Brugge. Ik weet dat Lardot zal zeggen van wel. ‘De arm is weg van het lichaam'. Maar je bekijkt het vanuit het perspectief van de camera, niet vanuit dat van de kopper", aldus Hein Vanhaezebrouck in zijn analyse voor Het Nieuwsblad.

Floot Lothar D'Hondt te vaak in STVV - Club Brugge?

"Hak de arm van Vanwesemael eraf en die bal komt tegen zijn lichaam. Eigenlijk heb je twee ogen op de bal nodig. Wat op Anderlecht gebeurt, is wel penalty, want op de camera zie je de richting van de bal, hoe de arm ervan weghangt en het lichaam daardoor breder gemaakt wordt."

En dan had Vanhaezebrouck ook nog wat kritiek specifiek op Lothar D'Hondt, die veel te veel show zou hebben gegeven: "Heb je de start van de tweede helft van STVV - Club Brugge gezien? Fwiet! Fwiet! Fwiet! Lothar D’hondt leek wel een Amerikaanse politieagent op een kruispunt, die constant fluitend een show stond te geven."