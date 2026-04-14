Vanhaezebrouck laat niets heel na STVV - Club Brugge: "Amerikaanse politieagent op een kruispunt"

De Champions' Play-offs is twee speeldagen diep. En er is al heel wat te doen geweest over de arbitrage. Op speeldag 2 vond Jonathan Lardot dat de refs een goede beurt maakten, maar daar is Hein Vanhaezebrouck het niet helemaal mee eens.

Jonathan Lardot had enkel positieve woorden over voor de arbitrage op speeldag 2 in de (Champions') Play-offs en liet dat dan ook heel duidelijk blijken. Al was niet iedereen evenzeer onder de indruk van wat de refs lieten zien.

"Ik vond dat geen penalty voor Club Brugge. Ik weet dat Lardot zal zeggen van wel. ‘De arm is weg van het lichaam'. Maar je bekijkt het vanuit het perspectief van de camera, niet vanuit dat van de kopper", aldus Hein Vanhaezebrouck in zijn analyse voor Het Nieuwsblad.

Floot Lothar D'Hondt te vaak in STVV - Club Brugge?

"Hak de arm van Vanwesemael eraf en die bal komt tegen zijn lichaam. Eigenlijk heb je twee ogen op de bal nodig. Wat op Anderlecht gebeurt, is wel penalty, want op de camera zie je de richting van de bal, hoe de arm ervan weghangt en het lichaam daardoor breder gemaakt wordt."

En dan had Vanhaezebrouck ook nog wat kritiek specifiek op Lothar D'Hondt, die veel te veel show zou hebben gegeven: "Heb je de start van de tweede helft van STVV - Club Brugge gezien? Fwiet! Fwiet! Fwiet! Lothar D’hondt leek wel een Amerikaanse politieagent op een kruispunt, die constant fluitend een show stond te geven."

Ondanks contractverlenging: dit wordt één van de heetste transferdossiers deze zomer in België Analyse

18:40
Hein Vanhaezebrouck maakt Anderlecht af: "Als je die kern bekijkt ..."

13:30
2
Transfernieuws en Transfergeruchten 14/04: Dibango

18:02
'Standard laat oog vallen op bijzondere linksachter'

18:02
Mist Bruggeling het WK? "Als hij zijn niveau had door kunnen trekken ..."

17:00
1
Opvolger Tresoldi? 'Club Brugge wil target wegkapen voor neus Anderlecht'

17:40
🎥 De grinta van Vetlesen, de klasse-actie van Vanaken voor Diakhon: aftermovie Club Brugge vertelt heel veel

13:00
Was de strafschop die Club Brugge kreeg wel terecht? Lardot velt zijn oordeel

08:40
17
Marc Brys of Tom Saintfiet? De keuze is gevallen in Ghana

17:20
Topclub wil deal rond Stankovic gebruiken om nog tweede dossier bij Club Brugge af te werken

12:00
2
"Anders krijgen we op onze kop": Lardot tevreden over arbitrage in Standard - Westerlo en Anderlecht - Gent

16:30
Miljoenentransfer op komst? 'Club Brugge heeft verdediger op het oog, maar die gaat wat kosten'

14:20
2
"Hij werd vernederd": ligt Dodi Lukebakio overhoop met José Mourinho?

16:00
📷 "Ons kleine meisje, gestuurd door onze jongen vanuit de hemel": pakkende boodschap van Casper Nielsen

14:00
Dilemma voor Anderlecht: verkopen voor tien miljoen euro (of meer), of eindelijk een kans geven?

12:40
Was dit de voorbode van het vertrek van Wouter Vrancken bij STVV?

10:30
9
25 miljoen euro? 'Drie teams uit Premier League willen verrassende speler wegplukken bij Genk'

15:30
3
Terug naar een BeNe-Liga? 'Nederland werd al gepolst'

15:00
Voortbestaan Belgische profclub wordt in de volgende dagen beslist (en het ziet er niet goed uit) Analyse

14:40
1
Discussie binnen Anderlecht over 2 spelers, maar weeral... de taak van de sportief directeur (die er niet is)

13:28
Straffe kost! De speech van Ivan Leko die de ommekeer tegen STVV inluidde

08:00
Door Anderlecht uitgeleende topaankoop heeft al geen zin meer om terug te keren

12:20
Dilemma bij Anderlecht: Taravel weet wie De Cat moet vervangen, maar... situatie maakt het ingewikkeld

11:40
4
Zou hij al spijt hebben? Ex-OHL-coach Oscar Garcia is "zeer ontevreden" over Kasper Dolberg bij Ajax

11:00
9
Opvallende anekdote over Dries Mertens en masseur: luxueus cadeau geweigerd

11:20
Vanhaezebrouck geeft Ivan Leko gelijk, maar... "De afrekening die volgde, vond ik raar"

07:20
1
🎥 Senne Lammens zwaar aangepakt door zijn eigen kapitein (en niet omwille van de tegengoals)

10:00
4
Slecht nieuws voor Rode Duivels: Napoli heeft harde beslissing over Romelu Lukaku genomen

09:30
9
KV Mechelen-coach Fred Vanderbiest geeft inkijk in zijn woelige jeugd: "Zelfs een moord gezien"

08:20
1
Overtreding die Tottenham-speler maanden in de ziekenboeg doet belanden: "Dom en schandalig"

09:00
1
Peter Vandenbempt ziet "belangrijke opsteker" voor Club Brugge richting clash met Union

21:40
Waarom Standard ondanks rode kaart toch op sterkhouder kan rekenen komend weekend

07:40
4
Stoppen of niet? Jelle Vossen spreekt over het einde van zijn carrière

07:00
2
Grote vrees van Ivan Leko is uitgekomen: toch nog een hiaat in de spelerskern van Club Brugge Opinie

19:10
'Ploegmaat van Tielemans en Onana ontketent transferoorlog tussen Chelsea en Man United'

06:30
1
'Anderlecht ontrolt groot plan om Nathan De Cat fit te krijgen voor bekerfinale'

23:00
16

Play-off 1

 Speeldag 2
STVV STVV 1-2 Club Brugge Club Brugge
KV Mechelen KV Mechelen 0-1 Union SG Union SG
Anderlecht Anderlecht 3-1 KAA Gent KAA Gent

Play-off 2

 Speeldag 2
Charleroi Charleroi 2-1 Antwerp Antwerp
Standard Standard 1-2 Westerlo Westerlo
KRC Genk KRC Genk 0-0 OH Leuven OH Leuven

Play-off 3

 Speeldag 2
Cercle Brugge Cercle Brugge 3-0 La Louvière La Louvière
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-2 Zulte Waregem Zulte Waregem

