"Anders krijgen we op onze kop": Lardot tevreden over arbitrage in Standard - Westerlo en Anderlecht - Gent

Foto: © photonews

Speeldag 2 in de (Champions') Play-offs zit erop. Hoog tijd om dus nog even terug te blikken op een aantal hete fases uit die speeldag. Jonathan Lardot was alvast meer tevreden dan na speeldag 1 in de play-offs.

Op speeldag 1 was er wat kritiek gekomen op de arbitrage en dus had Jonathan Lardot gesproken over een valse start bij de start van de play-offs. Te veel beslissingen hadden voor vragen en opmerkingen gezorgd bij de voetbalsupporters.

Jonathan Lardot tevreden over arbitrage

Over naar speeldag 2 dan? Beterschap of niet? Volgens Lardot alvast wel. "Ik was niet tevreden na Matchday 1, want de refs hadden gezorgd voor discussie. Ik ben meer tevreden en wel tevreden van dit weekend."

"Ik heb een positieve reactie gezien van de scheidsrechter en van de VAR. Er zijn altijd zaken die beter moeten, maar bij elke ploeg zijn er ook werkpunten. Dit weekend waren we niet betrokken bij zaken die het resultaat hebben kunnen beïnvloeden."

Rode kaart in Standard - Westerlo terecht

Zo was er een fase in Standard - Westerlo, waar Homawoo rood kreeg op aangeven van de VAR. "Een correcte beslissing", aldus Lardot bij DAZN daarover. "Hij speelde de bal niet, brengt de tegenstander uit evenwicht en alle elementen in acht genomen was het rood."


Ook over de fase in STVV - Club Brugge was hij formeel. "We moeten de juiste beoordeling van de fases maken. We zoeken niet naar de strafschop, maar soms is het jammer genoeg penalty." Dat telt ook voor de fase in Anderlecht - Gent. "Jammer, maar volgens de criteria is het strafschop. Het is een strikte toepassing van het reglement. We passen dat toe. Dat moet, anders krijgen we op onze kop."

Ondanks contractverlenging: dit wordt één van de heetste transferdossiers deze zomer in België Analyse

18:40
Transfernieuws en Transfergeruchten 14/04: Dibango

18:02
'Standard laat oog vallen op bijzondere linksachter'

18:02
Vanhaezebrouck laat niets heel na STVV - Club Brugge: "Amerikaanse politieagent op een kruispunt"

18:20
Opvolger Tresoldi? 'Club Brugge wil target wegkapen voor neus Anderlecht'

17:40
Hein Vanhaezebrouck maakt Anderlecht af: "Als je die kern bekijkt ..."

13:30
2
Mist Bruggeling het WK? "Als hij zijn niveau had door kunnen trekken ..."

17:00
1
Marc Brys of Tom Saintfiet? De keuze is gevallen in Ghana

17:20
📷 "Ons kleine meisje, gestuurd door onze jongen vanuit de hemel": pakkende boodschap van Casper Nielsen

14:00
Dilemma bij Anderlecht: Taravel weet wie De Cat moet vervangen, maar... situatie maakt het ingewikkeld

11:40
4
"Hij werd vernederd": ligt Dodi Lukebakio overhoop met José Mourinho?

16:00
Discussie binnen Anderlecht over 2 spelers, maar weeral... de taak van de sportief directeur (die er niet is)

13:28
25 miljoen euro? 'Drie teams uit Premier League willen verrassende speler wegplukken bij Genk'

15:30
3
Dilemma voor Anderlecht: verkopen voor tien miljoen euro (of meer), of eindelijk een kans geven?

12:40
Terug naar een BeNe-Liga? 'Nederland werd al gepolst'

15:00
Miljoenentransfer op komst? 'Club Brugge heeft verdediger op het oog, maar die gaat wat kosten'

14:20
2
Voortbestaan Belgische profclub wordt in de volgende dagen beslist (en het ziet er niet goed uit) Analyse

14:40
1
'Anderlecht ontrolt groot plan om Nathan De Cat fit te krijgen voor bekerfinale'

23:00
16
Door Anderlecht uitgeleende topaankoop heeft al geen zin meer om terug te keren

12:20
🎥 De grinta van Vetlesen, de klasse-actie van Vanaken voor Diakhon: aftermovie Club Brugge vertelt heel veel

13:00
Zou hij al spijt hebben? Ex-OHL-coach Oscar Garcia is "zeer ontevreden" over Kasper Dolberg bij Ajax

11:00
9
Topclub wil deal rond Stankovic gebruiken om nog tweede dossier bij Club Brugge af te werken

12:00
2
Was dit de voorbode van het vertrek van Wouter Vrancken bij STVV?

10:30
9
Opvallende anekdote over Dries Mertens en masseur: luxueus cadeau geweigerd

11:20
Waarom Standard ondanks rode kaart toch op sterkhouder kan rekenen komend weekend

07:40
4
🎥 Senne Lammens zwaar aangepakt door zijn eigen kapitein (en niet omwille van de tegengoals)

10:00
4
Was de strafschop die Club Brugge kreeg wel terecht? Lardot velt zijn oordeel

08:40
17
Slecht nieuws voor Rode Duivels: Napoli heeft harde beslissing over Romelu Lukaku genomen

09:30
9
Olivier Deschacht luidt de alarmbel bij Anderlecht: "Dat is een probleem"

22:30
1
KV Mechelen-coach Fred Vanderbiest geeft inkijk in zijn woelige jeugd: "Zelfs een moord gezien"

KV Mechelen-coach Fred Vanderbiest geeft inkijk in zijn woelige jeugd: "Zelfs een moord gezien"

08:20
1
Overtreding die Tottenham-speler maanden in de ziekenboeg doet belanden: "Dom en schandalig"

09:00
1
Straffe kost! De speech van Ivan Leko die de ommekeer tegen STVV inluidde

08:00
Vanhaezebrouck geeft Ivan Leko gelijk, maar... "De afrekening die volgde, vond ik raar"

07:20
1
Stoppen of niet? Jelle Vossen spreekt over het einde van zijn carrière

07:00
2
'Ploegmaat van Tielemans en Onana ontketent transferoorlog tussen Chelsea en Man United'

06:30
1
Alles is nu al bijna beslist in de Pro League: waar is de fameuze spanning van de Play-Offs gebleven? Analyse

13/04
15

Play-off 1

 Speeldag 2
STVV STVV 1-2 Club Brugge Club Brugge
KV Mechelen KV Mechelen 0-1 Union SG Union SG
Anderlecht Anderlecht 3-1 KAA Gent KAA Gent

Play-off 2

 Speeldag 2
Charleroi Charleroi 2-1 Antwerp Antwerp
Standard Standard 1-2 Westerlo Westerlo
KRC Genk KRC Genk 0-0 OH Leuven OH Leuven

Play-off 3

 Speeldag 2
Cercle Brugge Cercle Brugge 3-0 La Louvière La Louvière
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-2 Zulte Waregem Zulte Waregem

