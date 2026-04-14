"Anders krijgen we op onze kop": Lardot tevreden over arbitrage in Standard - Westerlo en Anderlecht - Gent

Speeldag 2 in de (Champions') Play-offs zit erop. Hoog tijd om dus nog even terug te blikken op een aantal hete fases uit die speeldag. Jonathan Lardot was alvast meer tevreden dan na speeldag 1 in de play-offs.

Op speeldag 1 was er wat kritiek gekomen op de arbitrage en dus had Jonathan Lardot gesproken over een valse start bij de start van de play-offs. Te veel beslissingen hadden voor vragen en opmerkingen gezorgd bij de voetbalsupporters.

Jonathan Lardot tevreden over arbitrage

Over naar speeldag 2 dan? Beterschap of niet? Volgens Lardot alvast wel. "Ik was niet tevreden na Matchday 1, want de refs hadden gezorgd voor discussie. Ik ben meer tevreden en wel tevreden van dit weekend."

"Ik heb een positieve reactie gezien van de scheidsrechter en van de VAR. Er zijn altijd zaken die beter moeten, maar bij elke ploeg zijn er ook werkpunten. Dit weekend waren we niet betrokken bij zaken die het resultaat hebben kunnen beïnvloeden."

Rode kaart in Standard - Westerlo terecht

Zo was er een fase in Standard - Westerlo, waar Homawoo rood kreeg op aangeven van de VAR. "Een correcte beslissing", aldus Lardot bij DAZN daarover. "Hij speelde de bal niet, brengt de tegenstander uit evenwicht en alle elementen in acht genomen was het rood."



Ook over de fase in STVV - Club Brugge was hij formeel. "We moeten de juiste beoordeling van de fases maken. We zoeken niet naar de strafschop, maar soms is het jammer genoeg penalty." Dat telt ook voor de fase in Anderlecht - Gent. "Jammer, maar volgens de criteria is het strafschop. Het is een strikte toepassing van het reglement. We passen dat toe. Dat moet, anders krijgen we op onze kop."