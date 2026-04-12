STVV claimt de winst meer te verdienen dan Club Brugge: "Voor ons zullen niet snel penalty's gefloten worden"

STVV is opnieuw achtergebleven met een zure nederlaag in de play-offs. Tegen Club Brugge waren de Truienaars de evenknie in het spel. Wouter Vrancken vond zelfs dat zijn ploeg meer de winst verdiende dan de tegenstander. Met penaltyfases is STVV voorlopig ook eerder ongelukkig.

In tegenstelling tot vorige week wijst Vrancken na het handspel van Vanwesemael de spelleiding niet met de vinger. "Als je voetballiefhebber bent, zie je die penalty's niet graag gefloten worden, maar regels zijn regels. Ik heb meer moeite met de niet gefloten penalty van vorige week, want die moest er ook komen volgens de regels."

Vrancken geeft dus toe dat Lothar D'Hondt zijn job naar behoren deed. "De penalty voor Club is correct op basis van de regels. Dan heb ik daar ook geen problemen mee." Over de verhoudingen in het spel is Vrancken duidelijk. "Als er één ploeg verdiende te winnen, waren wij het. Enkel door de penaltyfase eindigden zij met meer expected goals."

Het blijft wel een uitslag die de play-offs een wending kan doen nemen. "Je kon dichter bij de top twee komen of een goede zaak doen voor de derde plaats. Wat mij echter het meeste raakt, is dat de jongens geen loon naar werken kregen." Ook Ilias Sebaoui vond dat er meer in zat, hoewel hij evenzeer de prestatie van Vetlesen loofde.

De fase tussen Mac Allister en Matsuzawa van vorige week bleek wel nog op zijn maag te liggen. Dan is het wrang om nu te verliezen door een strafschop. "We konden in de eerste helft bij een fase op links misschien ook een penalty krijgen, maar het was iets te licht. Voor ons zullen ze niet snel een strafschop fluiten. Dat heb je vorige week nog gezien."

STVV focust nu op derde plaats

Lees ook... Club Brugge herpakt zich na matige eerste helft en springt met zege bij STVV over Union naar de leiding›

Ryotaro Ito had STVV eerst nog op voorsprong gebracht. "Het was een goede prestatie van ons", vond de Japanner ook. "Club had ook wel bepaalde acties, waarbij ze één op één konden komen met onze verdedigers. Club maakte zijn kansen af, wij deden dat niet genoeg. We vinden de kloof met Union en Club minder groot dan de stand aangeeft. Nu focussen we wel vooral op de derde plaats."