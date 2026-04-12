"Héél triestig": immens verschil tussen Vetlesen en onherkenbare Diakhon, Club piekert zich suf over Franse Senegalees

Het was dag en nacht verschil: de prestatie van Diakhon en die van Vetlesen zaterdagavond op Stayen. Gelukkig zorgde Vetlesen mee voor de ommekeer, want zelden viel een speler van een topploeg zo slecht in als Diakhon. Na vijftien minuten zat zijn invalbeurt er dan ook al op.

Ivan Leko bracht hem in na een halfuur maar hield hem na de pauze weer aan de kant. "Dat is niet iets dat je graag doet. Ik vind het héél triestig dat ik zoiets moet doen. We hadden met Mamadou op links niet de frisheid en kwaliteit die hij een aantal weken geleden wel nog bracht. Je wil geen speler afmaken, maar dit was het juiste om te doen."

Door deze beslissing te nemen, toonde Leko verantwoordelijkheid. "Je doet alles in functie van het team, niet alleen de fijne dingen. Je ziet en je voelt aan wat het juiste is. Je zag ook de impact van Hugo Vetlesen in de tweede helft, zeker in het begin. Als ik op voorhand wist dat Diakhon zo zou spelen, had ik meteen Vetlesen ingebracht."

Leko belicht het trainen van Diakhon

Je speelt zoals je traint, analyseert Leko. "Diakhon is nog belangrijk. Ik ben de coach die Tzolis, de man van 40 miljoen euro, op de bank zette om Diakhon te laten spelen. Nu is het omgekeerd. Diakhon was ontgoocheld dat hij naar de bank moest, dat was een shock. Je had het ramadanverhaal, de interlandbreak. Ik zal de eerste zijn om hem te helpen afzien op training, zodat we hem klaar krijgen om matchen te spelen."

Voor Hans Vanaken is misschien een rol weggelegd om op Diakhon in te spreken. "Ik denk dat hij zelf besefte dat hij niet goed in de wedstrijd zat. Langs de andere kant blijft het hard. Je spreekt die jongen even iets toe, geeft hem een hand en geeft aan dat hij dit zo snel mogelijk moet vergeten. Hij moet even dit harde moment accepteren. Daarna is het werken richting volgende week. Dat is het enige wat we hem kunnen meegeven."

Uitgerekend Vetlesen blinkt uit

Met Vetlesen was de vervanger van Diakhon misschien wel de beste man op het veld tegen STVV. Zo werd het verschil alleen nog feller benadrukt. "Elke keer als hij start of invalt, toont Hugo wat hij ons kan bijbrengen. Hij koppelt energie aan voetballend vermogen: dat kan heel belangrijk zijn. In de laatste rechte lijn is het nodig dat invallers mee het verschil maken. Dat heeft geloond."