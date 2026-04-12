Kevin Vanbuggenhout vanuit Stayen
| 3 reacties
"Héél triestig": immens verschil tussen Vetlesen en onherkenbare Diakhon, Club piekert zich suf over Franse Senegalees
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Het was dag en nacht verschil: de prestatie van Diakhon en die van Vetlesen zaterdagavond op Stayen. Gelukkig zorgde Vetlesen mee voor de ommekeer, want zelden viel een speler van een topploeg zo slecht in als Diakhon. Na vijftien minuten zat zijn invalbeurt er dan ook al op.

Ivan Leko bracht hem in na een halfuur maar hield hem na de pauze weer aan de kant. "Dat is niet iets dat je graag doet. Ik vind het héél triestig dat ik zoiets moet doen. We hadden met Mamadou op links niet de frisheid en kwaliteit die hij een aantal weken geleden wel nog bracht. Je wil geen speler afmaken, maar dit was het juiste om te doen."

Door deze beslissing te nemen, toonde Leko verantwoordelijkheid. "Je doet alles in functie van het team, niet alleen de fijne dingen. Je ziet en je voelt aan wat het juiste is. Je zag ook de impact van Hugo Vetlesen in de tweede helft, zeker in het begin. Als ik op voorhand wist dat Diakhon zo zou spelen, had ik meteen Vetlesen ingebracht."

Leko belicht het trainen van Diakhon

Je speelt zoals je traint, analyseert Leko. "Diakhon is nog belangrijk. Ik ben de coach die Tzolis, de man van 40 miljoen euro, op de bank zette om Diakhon te laten spelen. Nu is het omgekeerd. Diakhon was ontgoocheld dat hij naar de bank moest, dat was een shock. Je had het ramadanverhaal, de interlandbreak. Ik zal de eerste zijn om hem te helpen afzien op training, zodat we hem klaar krijgen om matchen te spelen."

Voor Hans Vanaken is misschien een rol weggelegd om op Diakhon in te spreken. "Ik denk dat hij zelf besefte dat hij niet goed in de wedstrijd zat. Langs de andere kant blijft het hard. Je spreekt die jongen even iets toe, geeft hem een hand en geeft aan dat hij dit zo snel mogelijk moet vergeten. Hij moet even dit harde moment accepteren. Daarna is het werken richting volgende week. Dat is het enige wat we hem kunnen meegeven."

Uitgerekend Vetlesen blinkt uit

Lees ook... 🎥 Club haalt het na bewogen avond: Leko over één iets kwaad, Vanaken vindt niet dat blauw-zwart goed wegkomt
Met Vetlesen was de vervanger van Diakhon misschien wel de beste man op het veld tegen STVV. Zo werd het verschil alleen nog feller benadrukt. "Elke keer als hij start of invalt, toont Hugo wat hij ons kan bijbrengen. Hij koppelt energie aan voetballend vermogen: dat kan heel belangrijk zijn. In de laatste rechte lijn is het nodig dat invallers mee het verschil maken. Dat heeft geloond."

3 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Play-off 1
Play-off 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
STVV
Ivan Leko
Hans Vanaken
Mamadou Diakhon

Meer nieuws

🎥 Club haalt het na bewogen avond: Leko over één iets kwaad, Vanaken vindt niet dat blauw-zwart goed wegkomt Reactie

🎥 Club haalt het na bewogen avond: Leko over één iets kwaad, Vanaken vindt niet dat blauw-zwart goed wegkomt

23:53
10
Club Brugge herpakt zich na matige eerste helft en springt met zege bij STVV over Union naar de leiding

Club Brugge herpakt zich na matige eerste helft en springt met zege bij STVV over Union naar de leiding

22:46
Frank Boeckx ziet kansen voor KV Mechelen: "Een match waar ze in Brugge naar uitkijken"

Frank Boeckx ziet kansen voor KV Mechelen: "Een match waar ze in Brugge naar uitkijken"

10:02
Beerschot-coach Mo Messoudi haalt na gemiste promotie uit naar arbitrage in 1B

Beerschot-coach Mo Messoudi haalt na gemiste promotie uit naar arbitrage in 1B

10:30
1
🎥 Dubbele opdoffer voor Club Brugge: vooral zorgen om Kyriani Sabbe richting de lange termijn

🎥 Dubbele opdoffer voor Club Brugge: vooral zorgen om Kyriani Sabbe richting de lange termijn

21:50
Kippenvel: Simon Mignolet uitgebreid in de bloemetjes gezet op Stayen

Kippenvel: Simon Mignolet uitgebreid in de bloemetjes gezet op Stayen

21:20
1
Kompany heeft waanzinning record te pakken met Bayern: dit heeft hij erover te zeggen

Kompany heeft waanzinning record te pakken met Bayern: dit heeft hij erover te zeggen

09:30
"Een complete grap": Philippe Clement krijgt ferme klap met Norwich City

"Een complete grap": Philippe Clement krijgt ferme klap met Norwich City

09:01
Mika Godts blijft presteren bij Ajax en heeft ook duidelijke boodschap over zijn toekomst

Mika Godts blijft presteren bij Ajax en heeft ook duidelijke boodschap over zijn toekomst

08:40
Vincent Euvrard ziet genoeg goede dingen, maar wijst op pijnlijk mankement bij Standard Interview

Vincent Euvrard ziet genoeg goede dingen, maar wijst op pijnlijk mankement bij Standard

08:22
Standard schiet zichzelf in de voet tegen Westerlo: "Daar zullen we intern over moeten spreken"

Standard schiet zichzelf in de voet tegen Westerlo: "Daar zullen we intern over moeten spreken"

07:00
'Europese top levert bikkelharde strijd om voormalige sterkhouder van Anderlecht'

'Europese top levert bikkelharde strijd om voormalige sterkhouder van Anderlecht'

06:30
Issame Charaï ziet Westerlo voor straffe primeur zorgen: "Dat is een record voor ons"

Issame Charaï ziet Westerlo voor straffe primeur zorgen: "Dat is een record voor ons"

23:00
1
Union-sterkhouder doet boekje open over zijn seizoen: "Dat heeft veel indruk op mij gemaakt"

Union-sterkhouder doet boekje open over zijn seizoen: "Dat heeft veel indruk op mij gemaakt"

22:00
Vincent Euvrard ziet schlemiel bij Standard, maar ...: "Hij is al van grote waarde geweest"

Vincent Euvrard ziet schlemiel bij Standard, maar ...: "Hij is al van grote waarde geweest"

22:30
3
Uitgerekend ex-Antwerp-speler smeert Saelemaekers en De Winter zeer dure nederlaag aan

Uitgerekend ex-Antwerp-speler smeert Saelemaekers en De Winter zeer dure nederlaag aan

21:40
'Arthur Vermeeren kan opvallende toptransfer naar de Premier League maken'

'Arthur Vermeeren kan opvallende toptransfer naar de Premier League maken'

21:00
1
Westerlo doet gouden zaak tegen Standard met het oog op Europees voetbal

Westerlo doet gouden zaak tegen Standard met het oog op Europees voetbal

20:15
Geschiedenis! Vincent Kompany en Bayern München breken indrukwekkend record

Geschiedenis! Vincent Kompany en Bayern München breken indrukwekkend record

20:30
1
STVV blijft wachten: 'Wouter Vrancken wees deze buitenlandse club al af'

STVV blijft wachten: 'Wouter Vrancken wees deze buitenlandse club al af'

11:20
LIVE: Nieuwe kans voor Jackers, doet Club Brugge wat het de laatste vier keer op Stayen niet kon?

LIVE: Nieuwe kans voor Jackers, doet Club Brugge wat het de laatste vier keer op Stayen niet kon?

10:45
Mikel Arteta en Arsenal likken hun wonden: "Flinke klap in het gezicht"

Mikel Arteta en Arsenal likken hun wonden: "Flinke klap in het gezicht"

20:00
2
Club Brugge betaalde 4 miljoen voor hem in 2021, nu stopt hij met voetballen op 25-jarige leeftijd

Club Brugge betaalde 4 miljoen voor hem in 2021, nu stopt hij met voetballen op 25-jarige leeftijd

11/04
2
'Opvallende transfer van Neymar hangt mogelijk af van ... ex-speler Cercle Brugge'

'Opvallende transfer van Neymar hangt mogelijk af van ... ex-speler Cercle Brugge'

19:30
Topschuttertitel lonkt: voormalige smaakmaker Club Brugge blijft aan de lopende band scoren

Topschuttertitel lonkt: voormalige smaakmaker Club Brugge blijft aan de lopende band scoren

19:00
1
Spanning loopt hoog op: Real Madrid trekt harde lijn na nieuwe rel

Spanning loopt hoog op: Real Madrid trekt harde lijn na nieuwe rel

18:30
2
Cercle Brugge maakt indruk onder nieuwe coach Friis: twee spitsen maken verschil tegen La Louvière

Cercle Brugge maakt indruk onder nieuwe coach Friis: twee spitsen maken verschil tegen La Louvière

17:53
Anderlecht lijkt dan toch goud in handen te hebben: "Hij is gemaakt voor grote dingen"

Anderlecht lijkt dan toch goud in handen te hebben: "Hij is gemaakt voor grote dingen"

17:30
Boskamp spaart Club Brugge-winger Tzolis niet: "Een klein mannetje"

Boskamp spaart Club Brugge-winger Tzolis niet: "Een klein mannetje"

11/04
30
Rode Duivels nog altijd in onzekerheid, al wil FIFA geen rekening houden met een plan B

Rode Duivels nog altijd in onzekerheid, al wil FIFA geen rekening houden met een plan B

17:00
16-jarige RSCA Future-aanvaller hoopt op zijn eerste A-ploegminuten

16-jarige RSCA Future-aanvaller hoopt op zijn eerste A-ploegminuten

16:30
Wel een heel bijzonder protest van supporters: "Geen worsten en bier!" - En de reden is ook bizar

Wel een heel bijzonder protest van supporters: "Geen worsten en bier!" - En de reden is ook bizar

16:00
1
Waarom ligt VAR in België veel meer onder vuur dan in Europa? Belgische ref kent het antwoord

Waarom ligt VAR in België veel meer onder vuur dan in Europa? Belgische ref kent het antwoord

13:30
45
Arsenal lijdt héél pijnlijke nederlaag en geeft Manchester City hoop

Arsenal lijdt héél pijnlijke nederlaag en geeft Manchester City hoop

15:39
Drama in Zwitserland: duel met Julien Duranville moet uitgesteld worden

Drama in Zwitserland: duel met Julien Duranville moet uitgesteld worden

15:30
Rode Duivel moet veel geld opleveren en dat scenario lijkt zich nu te voltrekken

Rode Duivel moet veel geld opleveren en dat scenario lijkt zich nu te voltrekken

15:00
2

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 2
STVV STVV 1-2 Club Brugge Club Brugge
KV Mechelen KV Mechelen 13:30 Union SG Union SG
Anderlecht Anderlecht 18:30 KAA Gent KAA Gent

Play-off 2

 Speeldag 2
Charleroi Charleroi 2-1 Antwerp Antwerp
Standard Standard 1-2 Westerlo Westerlo
KRC Genk KRC Genk 16:00 OH Leuven OH Leuven

Play-off 3

 Speeldag 2
Cercle Brugge Cercle Brugge 3-0 La Louvière La Louvière
FCV Dender EH FCV Dender EH 19:15 Zulte Waregem Zulte Waregem

Nieuwste reacties

IXL IXL over 🎥 Club haalt het na bewogen avond: Leko over één iets kwaad, Vanaken vindt niet dat blauw-zwart goed wegkomt fanskb fanskb over Beerschot-coach Mo Messoudi haalt na gemiste promotie uit naar arbitrage in 1B fanskb fanskb over KV Kortrijk speelt volgend seizoen in de JPL: Brecht Dejaegere is duidelijk na promotie eMWee eMWee over Kippenvel: Simon Mignolet uitgebreid in de bloemetjes gezet op Stayen RememberLierse RememberLierse over Waarom ligt VAR in België veel meer onder vuur dan in Europa? Belgische ref kent het antwoord pief pief over Het is aan Romelu Lukaku zelf: de gedroomde terugkeer die hem een held maakt of nog veel geld verdienen FoxMulder (Free Shaky!) FoxMulder (Free Shaky!) over "Héél triestig": immens verschil tussen Vetlesen en onherkenbare Diakhon, Club piekert zich suf over Franse Senegalees pief pief over Boskamp spaart Club Brugge-winger Tzolis niet: "Een klein mannetje" Pierrebourgeois Pierrebourgeois over Mikel Arteta en Arsenal likken hun wonden: "Flinke klap in het gezicht" André Coenen André Coenen over STVV - Club Brugge: 1-2 Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved