🎥 De beslissende fase: kreeg Club Brugge een terechte penalty tegen STVV?

Club Brugge maakte zaterdagavond op het veld van Sint-Truiden het winnende doelpunt vanop de stip. Na handspel van Vanwesemael, een fase die door de Truienaars fel werd betwist. Christos Tzolis trok zich daar niets van aan en scoorde.

Club Brugge heeft zijn sterke start in de Champions' Play-offs bevestigd door zaterdagavond te winnen op het veld van een ploeg uit de top drie, Sint-Truiden. Na de zege tegen Anderlecht pakt het nu 6 op 6.

Het werd de Bruggelingen nochtans allerminst cadeau gedaan, want na de openingsgoal van Ryotaro Ito in de 22e minuut stonden ze op achtervolgen aangewezen. Door de kleine kwaaltjes van Sabbe en Forbs moest Ivan Leko ingrijpen, en hij haalde Diakhon aan de rust alweer naar de kant, nadat die pas rond het halfuur was ingevallen.

Een absoluut dramatisch kwartier voor de Franse flankspeler, terwijl zijn vervanger Hugo Vetlesen meteen het verschil maakte door al na twee minuten in de tweede helft gelijk te maken.

Kreeg Club Brugge terecht een penalty op Stayen?

Daarna maakte Club Brugge het verschil vanop de stip. Een voorzet van Siquet, een kopbal van diezelfde Vetlesen en vervolgens handspel van Vanwesemael in het strafschopgebied. Maar hier was veel discussie over.

Was de penalty terecht voor blauw-zwart? Volgens de Truienaars duidelijk niet. Christos Tzolis trok zich daar weinig van aan en zette de strafschop om. Zo pakte Club Brugge opnieuw drie cruciale punten in de titelstrijd en lijkt het Sint-Truiden, dat nu op negen punten volgt, wellicht al definitief uit te schakelen.



