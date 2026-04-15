Het Vetlesen-effect? Analisten zeggen wat het verschil was tussen Club Brugge en STVV

Club Brugge is met 6 op 6 begonnen aan de Champions' Play-offs. Met dank aan een alweer uitstekende Christos Tzolis, maar op bezoek bij STVV viel natuurlijk ook vooral Hugo Vetlesen op. Die deed de wedstrijd helemaal kantelen.

Club Brugge lanceerde deze week de aftermovie van de wedstrijd tegen STVV. Daarin uiteraard een triomferende Vetlesen, die meteen aankondigde dat hij het vuur in de wedstrijd zou brengen en dat hij zei dat hij eerst een fout ging maken en dan ging scoren.

Wat was het verschil tussen Club Brugge en STVV?

Typerend voor de aanjager die Vetlesen toch wel is? Volgens de analisten was hij dé aanjager, de man van de kleine foutjes en de man die echt het verschil wilde maken met de eerste helft. En het uiteindelijk ook wel deed.

"Het gaat ook over ervaring in de play-offs en wanneer het er echt om gaat," aldus Tuur Dierckx daarover in 90 Minutes. "Dat was ook het verschil tussen Club Brugge en STVV in die tweede helft. Uzelf eens op het juiste moment laten voelen is belangrijk."

Vetlesen is gewoon een goede speler

"Het is ook gewoon een goede speler", pikte Filip Joos in. "Je voelde inderdaad dat Club Brugge die match ging winnen. STVV werd vooraf bestempeld hier en daar als titelkandidaat, maar daarom zijn ze dat dus op een of andere manier niet."



"Het is gewoon moeilijk om mooi voetbal te koppelen aan winnen, dat vergeten we soms. Veel de bal hebben en mooie patronen? Ze spelen op een bijzonder risicovolle manier." Of was het toch een kwestie van geloof?