Het Vetlesen-effect? Analisten zeggen wat het verschil was tussen Club Brugge en STVV

Het Vetlesen-effect? Analisten zeggen wat het verschil was tussen Club Brugge en STVV
Club Brugge is met 6 op 6 begonnen aan de Champions' Play-offs. Met dank aan een alweer uitstekende Christos Tzolis, maar op bezoek bij STVV viel natuurlijk ook vooral Hugo Vetlesen op. Die deed de wedstrijd helemaal kantelen.

Club Brugge lanceerde deze week de aftermovie van de wedstrijd tegen STVV. Daarin uiteraard een triomferende Vetlesen, die meteen aankondigde dat hij het vuur in de wedstrijd zou brengen en dat hij zei dat hij eerst een fout ging maken en dan ging scoren.

Wat was het verschil tussen Club Brugge en STVV?

Typerend voor de aanjager die Vetlesen toch wel is? Volgens de analisten was hij dé aanjager, de man van de kleine foutjes en de man die echt het verschil wilde maken met de eerste helft. En het uiteindelijk ook wel deed.

"Het gaat ook over ervaring in de play-offs en wanneer het er echt om gaat," aldus Tuur Dierckx daarover in 90 Minutes. "Dat was ook het verschil tussen Club Brugge en STVV in die tweede helft. Uzelf eens op het juiste moment laten voelen is belangrijk."

Vetlesen is gewoon een goede speler

"Het is ook gewoon een goede speler", pikte Filip Joos in. "Je voelde inderdaad dat Club Brugge die match ging winnen. STVV werd vooraf bestempeld hier en daar als titelkandidaat, maar daarom zijn ze dat dus op een of andere manier niet."


"Het is gewoon moeilijk om mooi voetbal te koppelen aan winnen, dat vergeten we soms. Veel de bal hebben en mooie patronen? Ze spelen op een bijzonder risicovolle manier." Of was het toch een kwestie van geloof?

De strijd tegen de tijd is begonnen voor Nathan De Cat: haalt hij de bekerfinale?

De strijd tegen de tijd is begonnen voor Nathan De Cat: haalt hij de bekerfinale?

De onvoorspelbaarheid van Union die het verschil zou kunnen maken met/tegen Club Brugge

De onvoorspelbaarheid van Union die het verschil zou kunnen maken met/tegen Club Brugge

En wat nu? Romelu Lukaku brengt ook de Rode Duivels in de problemen

En wat nu? Romelu Lukaku brengt ook de Rode Duivels in de problemen

Ongeziene opsteker voor RSC Anderlecht? Vijf miljoen euro of zelfs meer op komst

Ongeziene opsteker voor RSC Anderlecht? Vijf miljoen euro of zelfs meer op komst

De redder van het Waasland? Speler blijft maar scoren en maakt indruk - volgend jaar JPL?

De redder van het Waasland? Speler blijft maar scoren en maakt indruk - volgend jaar JPL?

Wat levert het 'titelduel' op? Filip Joos formeel: "Dat kan Union SG niet tegen Club Brugge"

Wat levert het 'titelduel' op? Filip Joos formeel: "Dat kan Union SG niet tegen Club Brugge"

Uitvinder van de play-offs is streng en vreest het ergste

Uitvinder van de play-offs is streng en vreest het ergste

'Sporting Charleroi wil speler wegkapen bij ... RSC Anderlecht'

'Sporting Charleroi wil speler wegkapen bij ... RSC Anderlecht'

Ex-speler KAA Gent, Mechelen en Anderlecht doet Rode Duivels dromen: bocht van 180 graden?

Ex-speler KAA Gent, Mechelen en Anderlecht doet Rode Duivels dromen: bocht van 180 graden?

De vloek van Anderlecht: paars-wit begint opnieuw verzwakt aan dé match van het seizoen

De vloek van Anderlecht: paars-wit begint opnieuw verzwakt aan dé match van het seizoen

Nieuwe late opdoffer voor Belgian Red Flames: "Alles nog in eigen handen"

Nieuwe late opdoffer voor Belgian Red Flames: "Alles nog in eigen handen"

Analisten zeer helder over Diakhon en Leko

Analisten zeer helder over Diakhon en Leko

Wordt speler Antwerp hét koopje van de zomer? Al maanden van de aardbodem verdwenen, maar ...

Wordt speler Antwerp hét koopje van de zomer? Al maanden van de aardbodem verdwenen, maar ...

🎥 RSC Anderlecht geeft ex-Rode Duivel Marvin Ogunjimi een verrassende nieuwe rol

🎥 RSC Anderlecht geeft ex-Rode Duivel Marvin Ogunjimi een verrassende nieuwe rol

Droomtransfer voor vele miljoenen komt dichterbij voor goudhaantje Club Brugge: ex-coach legt uit

Droomtransfer voor vele miljoenen komt dichterbij voor goudhaantje Club Brugge: ex-coach legt uit

Verrassing: 'Club Brugge wil Ajax, Lille, Dortmund & co aftroeven voor speler van ... Standard'

Verrassing: 'Club Brugge wil Ajax, Lille, Dortmund & co aftroeven voor speler van ... Standard'

Big Rom naar Anderlecht? 'Grote concurrent duikt op'

Big Rom naar Anderlecht? 'Grote concurrent duikt op'

Vanhaezebrouck laat niets heel na STVV - Club Brugge: "Amerikaanse politieagent op een kruispunt"

Vanhaezebrouck laat niets heel na STVV - Club Brugge: "Amerikaanse politieagent op een kruispunt"

Kassa kassa? 'PSV wil Newcastle & co aftroeven voor sterkhouder KRC Genk'

Kassa kassa? 'PSV wil Newcastle & co aftroeven voor sterkhouder KRC Genk'

Herman Van Holsbeeck is terug in de voetbalwereld en breekt de stilte

Herman Van Holsbeeck is terug in de voetbalwereld en breekt de stilte

Drama voor ex-doelman Anderlecht: na vier wedstrijden en één assist is het al over en sluiten

Drama voor ex-doelman Anderlecht: na vier wedstrijden en één assist is het al over en sluiten

Kan Nathan De Cat de bekerfinale halen? We gingen te rade bij een sportarts én vonden precedenten bij De Bruyne, Mbappé en Depay

Kan Nathan De Cat de bekerfinale halen? We gingen te rade bij een sportarts én vonden precedenten bij De Bruyne, Mbappé en Depay

Een fortuin kwijt? USA lijkt duidelijk statement te maken in verband met WK 2026

Een fortuin kwijt? USA lijkt duidelijk statement te maken in verband met WK 2026

Deze prestatie had Anderlecht héél hard nodig: Justin Heekeren legt druk bij Colin Coosemans én zorgt voor extra pigment in contractonderhandelingen

Deze prestatie had Anderlecht héél hard nodig: Justin Heekeren legt druk bij Colin Coosemans én zorgt voor extra pigment in contractonderhandelingen

Komt er een héél opvallende terugkeer aan? 'Kasper Dolberg is aangeboden bij RSC Anderlecht en... Club Brugge'

Komt er een héél opvallende terugkeer aan? 'Kasper Dolberg is aangeboden bij RSC Anderlecht en... Club Brugge'

De eerste twee halvefinalisten in de Champions League zijn gekend

De eerste twee halvefinalisten in de Champions League zijn gekend

'Belgische eersteklasser wapent zich voor transferstrijd en verlengt contract van absolute sterkhouder'

'Belgische eersteklasser wapent zich voor transferstrijd en verlengt contract van absolute sterkhouder'

Woorden van Nicky Hayen keren als een boemerang terug: "Nog nooit gehoord van een trainer van een profclub"

Woorden van Nicky Hayen keren als een boemerang terug: "Nog nooit gehoord van een trainer van een profclub"

Manchester City, Manchester United én Arsenal willen Sandro Tonali: 'Newcastle United plakt dit héél duidelijke bedrag op Italiaan'

Manchester City, Manchester United én Arsenal willen Sandro Tonali: 'Newcastle United plakt dit héél duidelijke bedrag op Italiaan'

Achtergrond bij een héél opmerkelijke transferconstructie: Hoe RB Leipzig profiteerde van Italiaanse paniek en Openda voor héél véél geld kon slijten

Achtergrond bij een héél opmerkelijke transferconstructie: Hoe RB Leipzig profiteerde van Italiaanse paniek en Openda voor héél véél geld kon slijten

Ondanks contractverlenging: dit wordt één van de heetste transferdossiers deze zomer in België Analyse

Ondanks contractverlenging: dit wordt één van de heetste transferdossiers deze zomer in België

Is deze Nederlandse international hét koopje van de zomer? Premier League-topclubs staan in de rij

Is deze Nederlandse international hét koopje van de zomer? Premier League-topclubs staan in de rij

Aurelio De Laurentiis beslist, Anderlecht droomt: 'Napoli wil af van (loon van) Romelu Lukaku én laat Rode Duivel gratis vertrekken'

Aurelio De Laurentiis beslist, Anderlecht droomt: 'Napoli wil af van (loon van) Romelu Lukaku én laat Rode Duivel gratis vertrekken'

Vincent Kompany blikt met héél véél respect voor Real Madrid vooruit naar cruciaal duel

Vincent Kompany blikt met héél véél respect voor Real Madrid vooruit naar cruciaal duel

Mist Bruggeling het WK? "Als hij zijn niveau had door kunnen trekken ..."

Mist Bruggeling het WK? "Als hij zijn niveau had door kunnen trekken ..."

Opvolger Tresoldi? 'Club Brugge wil target wegkapen voor neus Anderlecht'

Opvolger Tresoldi? 'Club Brugge wil target wegkapen voor neus Anderlecht'

STVV STVV 1-2 Club Brugge Club Brugge
KV Mechelen KV Mechelen 0-1 Union SG Union SG
Anderlecht Anderlecht 3-1 KAA Gent KAA Gent

Play-off 2

 Speeldag 2
Charleroi Charleroi 2-1 Antwerp Antwerp
Standard Standard 1-2 Westerlo Westerlo
KRC Genk KRC Genk 0-0 OH Leuven OH Leuven

Play-off 3

 Speeldag 2
Cercle Brugge Cercle Brugge 3-0 La Louvière La Louvière
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-2 Zulte Waregem Zulte Waregem

Lommelaar Lommelaar over Beerschot, Lommel & co (en Dender?) kennen hun kalender voor de rest van het seizoen Vital Verheyen Vital Verheyen over Een fortuin kwijt? USA lijkt duidelijk statement te maken in verband met WK 2026 Vital Verheyen Vital Verheyen over Komt er een héél opvallende terugkeer aan? 'Kasper Dolberg is aangeboden bij RSC Anderlecht en... Club Brugge' FCB vo altijd FCB vo altijd over Wat levert het 'titelduel' op? Filip Joos formeel: "Dat kan Union SG niet tegen Club Brugge" snuffel snuffel over De vloek van Anderlecht: paars-wit begint opnieuw verzwakt aan dé match van het seizoen Stigo12 Stigo12 over En wat nu? Romelu Lukaku brengt ook de Rode Duivels in de problemen Stigo12 Stigo12 over Big Rom naar Anderlecht? 'Grote concurrent duikt op' Vital Verheyen Vital Verheyen over Ex-speler KAA Gent, Mechelen en Anderlecht doet Rode Duivels dromen: bocht van 180 graden? Dinkalink Dinkalink over Ongeziene opsteker voor RSC Anderlecht? Vijf miljoen euro of zelfs meer op komst Sv1978 Sv1978 over Jelle Vossen moet nog iets kwijt over Sven Vandenbroeck: "Ik denk dat dat niet alleen voor mij geldt" Kantine
