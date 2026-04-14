🎥 De grinta van Vetlesen, de klasse-actie van Vanaken voor Diakhon: aftermovie Club Brugge vertelt heel veel

Foto: © photonews
Word fan van Club Brugge! 5870

Club Brugge heeft 6 op 6 te strikken in de Champions' Play-offs. De wedstrijd op bezoek bij STVV verliep echter niet zonder slag of stoot. Het was wonden likken. Voor Forbs en Sabbe na hun botsing, maar nog meer voor Diakhon. Die lijkt te moeten worden opgelapt.

"Diakhon is nog belangrijk. Ik ben de coach die Tzolis, de man van 40 miljoen euro, op de bank zette om Diakhon te laten spelen. Nu is het omgekeerd. Diakhon was ontgoocheld dat hij naar de bank moest, dat was een shock."

Aftermovie Club Brugge maakt alles duidelijk

Ivan Leko sprak na de wedstrijd onder meer over Diakhon, die hij slachtofferde tijdens de rust voor Vetlesen nadat hij zelf Forbs was komen vervangen in de eerste helft. Oplapwerk dus voor de Senegalese winger, zoveel is duidelijk.

Club Brugge lanceerde ondertussen de aftermovie van de wedstrijd tegen STVV. Daarin uiteraard een triomferende Vetlesen, die meteen aankondigde dat hij het vuur in de wedstrijd zou brengen en dat hij zei dat hij eerst een fout ging maken en dan ging scoren.

Klassegebaar van Hans Vanaken richting Mamadou Diakhon

Maar ook een ontredderde Diakhon in de kleedkamer tijdens de rust, waar Ivan Leko de boel bij elkaar brieste en onder meer Brandon Mechele de groep op sleeptouw nam om er in de tweede helft meteen te staan.


Hans Vanaken? Die ging als een echte leider nog even bij Diakhon vlak voor de start van de tweede helft. Een kleine aai over de bol, meer kan dat op dat moment niet zijn. De komende dagen en weken is het aan blauw-zwart om kapitaalsvernietiging te vermijden en Diakhon opnieuw mentaal op te lappen.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Play-off 1
Play-off 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
Mamadou Diakhon

Meer nieuws

25 miljoen euro? 'Drie teams uit Premier League willen verrassende speler wegplukken bij Genk'

15:30
Topclub wil deal rond Stankovic gebruiken om nog tweede dossier bij Club Brugge af te werken

12:00
2
Terug naar een BeNe-Liga? 'Nederland werd al gepolst'

15:00
Miljoenentransfer op komst? 'Club Brugge heeft verdediger op het oog, maar die gaat wat kosten'

14:20
1
📷 "Ons kleine meisje, gestuurd door onze jongen vanuit de hemel": pakkende boodschap van Casper Nielsen

14:00
Voortbestaan Belgische profclub wordt in de volgende dagen beslist (en het ziet er niet goed uit)

14:40
Hein Vanhaezebrouck maakt Anderlecht af: "Als je die kern bekijkt ..."

13:30
1
Discussie binnen Anderlecht over 2 spelers, maar weeral... de taak van de sportief directeur (die er niet is)

13:28
Dilemma voor Anderlecht: verkopen voor tien miljoen euro (of meer), of eindelijk een kans geven?

12:40
Straffe kost! De speech van Ivan Leko die de ommekeer tegen STVV inluidde

08:00
Door Anderlecht uitgeleende topaankoop heeft al geen zin meer om terug te keren

12:20
Dilemma bij Anderlecht: Taravel weet wie De Cat moet vervangen, maar... situatie maakt het ingewikkeld

11:40
1
Was de strafschop die Club Brugge kreeg wel terecht? Lardot velt zijn oordeel

08:40
14
Zou hij al spijt hebben? Ex-OHL-coach Oscar Garcia is "zeer ontevreden" over Kasper Dolberg bij Ajax

11:00
8
Was dit de voorbode van het vertrek van Wouter Vrancken bij STVV?

10:30
9
Opvallende anekdote over Dries Mertens en masseur: luxueus cadeau geweigerd

11:20
Vanhaezebrouck geeft Ivan Leko gelijk, maar... "De afrekening die volgde, vond ik raar"

07:20
1
🎥 Senne Lammens zwaar aangepakt door zijn eigen kapitein (en niet omwille van de tegengoals)

10:00
3
Slecht nieuws voor Rode Duivels: Napoli heeft harde beslissing over Romelu Lukaku genomen

09:30
8
KV Mechelen-coach Fred Vanderbiest geeft inkijk in zijn woelige jeugd: "Zelfs een moord gezien"

08:20
1
Overtreding die Tottenham-speler maanden in de ziekenboeg doet belanden: "Dom en schandalig"

09:00
1
Peter Vandenbempt ziet "belangrijke opsteker" voor Club Brugge richting clash met Union

21:40
Waarom Standard ondanks rode kaart toch op sterkhouder kan rekenen komend weekend

07:40
3
Stoppen of niet? Jelle Vossen spreekt over het einde van zijn carrière

07:00
2
Grote vrees van Ivan Leko is uitgekomen: toch nog een hiaat in de spelerskern van Club Brugge

19:10
'Ploegmaat van Tielemans en Onana ontketent transferoorlog tussen Chelsea en Man United'

06:30
1
'Anderlecht ontrolt groot plan om Nathan De Cat fit te krijgen voor bekerfinale'

23:00
15
Olivier Deschacht luidt de alarmbel bij Anderlecht: "Dat is een probleem"

22:30
1
Analist neemt ook Ivan Leko op de korrel: "Zijn uitleg klopt gewoon niet"

17:00
7
OHL klopt zich op de borst: "We waren bij momenten zelfs beter dan Genk"

22:00
Zoon van voormalige speler van Club Brugge en Lokeren droomt groots na debuut

21:20
1
Marc Degryse stelt zich vragen over speler van Union: "Ik wil hem eens zien uitblinken"

20:20
10
Jelle Vossen stomverbaasd bij Zulte Waregem: "Dát maakt het eens zo zuur"

21:00
2
Opgepast Club Brugge! Het wapen van Union is in vorm: "Ik had het mijn oma beloofd"

18:00
Dender-middenvelder met wake-upcall voor ploegmaats: "Dat moeten we in de komende weken absoluut vermijden"

20:00
'Bayern München gaat vol voor tweevoudige kampioen uit de Jupiler Pro League'

19:40

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 2
STVV STVV 1-2 Club Brugge Club Brugge
KV Mechelen KV Mechelen 0-1 Union SG Union SG
Anderlecht Anderlecht 3-1 KAA Gent KAA Gent

Play-off 2

 Speeldag 2
Charleroi Charleroi 2-1 Antwerp Antwerp
Standard Standard 1-2 Westerlo Westerlo
KRC Genk KRC Genk 0-0 OH Leuven OH Leuven

Play-off 3

 Speeldag 2
Cercle Brugge Cercle Brugge 3-0 La Louvière La Louvière
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-2 Zulte Waregem Zulte Waregem

Nieuwste reacties

JaKu JaKu over 25 miljoen euro? 'Drie teams uit Premier League willen verrassende speler wegplukken bij Genk' TatstOn TatstOn over Hein Vanhaezebrouck maakt Anderlecht af: "Als je die kern bekijkt ..." TatstOn TatstOn over Slecht nieuws voor Rode Duivels: Napoli heeft harde beslissing over Romelu Lukaku genomen Jasperd Jasperd over Miljoenentransfer op komst? 'Club Brugge heeft verdediger op het oog, maar die gaat wat kosten' cartman_96 cartman_96 over Zou hij al spijt hebben? Ex-OHL-coach Oscar Garcia is "zeer ontevreden" over Kasper Dolberg bij Ajax Svédél Svédél over 'Anderlecht ontrolt groot plan om Nathan De Cat fit te krijgen voor bekerfinale' Svédél Svédél over Was de strafschop die Club Brugge kreeg wel terecht? Lardot velt zijn oordeel Svédél Svédél over Topclub wil deal rond Stankovic gebruiken om nog tweede dossier bij Club Brugge af te werken André Coenen André Coenen over Waarom Standard ondanks rode kaart toch op sterkhouder kan rekenen komend weekend Kibo.Tourtois Kibo.Tourtois over Was dit de voorbode van het vertrek van Wouter Vrancken bij STVV? Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved