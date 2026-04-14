🎥 De grinta van Vetlesen, de klasse-actie van Vanaken voor Diakhon: aftermovie Club Brugge vertelt heel veel

Club Brugge heeft 6 op 6 te strikken in de Champions' Play-offs. De wedstrijd op bezoek bij STVV verliep echter niet zonder slag of stoot. Het was wonden likken. Voor Forbs en Sabbe na hun botsing, maar nog meer voor Diakhon. Die lijkt te moeten worden opgelapt.

"Diakhon is nog belangrijk. Ik ben de coach die Tzolis, de man van 40 miljoen euro, op de bank zette om Diakhon te laten spelen. Nu is het omgekeerd. Diakhon was ontgoocheld dat hij naar de bank moest, dat was een shock."

Aftermovie Club Brugge maakt alles duidelijk

Ivan Leko sprak na de wedstrijd onder meer over Diakhon, die hij slachtofferde tijdens de rust voor Vetlesen nadat hij zelf Forbs was komen vervangen in de eerste helft. Oplapwerk dus voor de Senegalese winger, zoveel is duidelijk.

Club Brugge lanceerde ondertussen de aftermovie van de wedstrijd tegen STVV. Daarin uiteraard een triomferende Vetlesen, die meteen aankondigde dat hij het vuur in de wedstrijd zou brengen en dat hij zei dat hij eerst een fout ging maken en dan ging scoren.

Klassegebaar van Hans Vanaken richting Mamadou Diakhon

Maar ook een ontredderde Diakhon in de kleedkamer tijdens de rust, waar Ivan Leko de boel bij elkaar brieste en onder meer Brandon Mechele de groep op sleeptouw nam om er in de tweede helft meteen te staan.



Hans Vanaken? Die ging als een echte leider nog even bij Diakhon vlak voor de start van de tweede helft. Een kleine aai over de bol, meer kan dat op dat moment niet zijn. De komende dagen en weken is het aan blauw-zwart om kapitaalsvernietiging te vermijden en Diakhon opnieuw mentaal op te lappen.