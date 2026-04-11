Kippenvel: Simon Mignolet uitgebreid in de bloemetjes gezet op Stayen

Club Brugge gaat vanavond op bezoek bij Sint-Truiden. Simon Mignolet is afwezig door een blessure, maar werd voor de wedstrijd in de bloemetjes gezet op Stayen.

Mignolet kondigde niet zo lang geleden zijn afscheid van het profvoetbal aan. De ervaren doelman houdt ermee op na de play-offs, maar wilde nog tien wedstrijden het volle pond geven.

Tegen RSC Anderlecht stond hij tussen de palen, maar een terugkeer naar Sint-Truiden op het veld is hem niet gegund. Mignolet blesseerde zich in de aanloop naar het duel en moet vanaf de tribunes toekijken.

Mignolet brak door bij STVV

Bij STVV zijn ze hun ex-doelman echter nog niet vergeten. Integendeel. Mignolet werd voor de wedstrijd tegen blauw-zwart uitgebreid in de bloemetjes gezet, wat luid applaus op alle banken opleverde.

Mignolet brak als jonkie door bij Sint-Truiden en toonde er meteen zijn grote talent. Hij speelde uiteindelijk 106 duels voor de Kanaries en hield daarin dertig keer de nul.

Daarna verliep zijn carrière langs Sunderland, Liverpool en Club Brugge. Alle clubs van Mignolet werden nog eens mooi omgeroepen door de speaker in het stadion. Bij Club zit hij momenteel aan 310 duels. In Brugge en Sint-Truiden hopen ze dat daar nog acht duels bijkomen in deze play-offs.