🎥 Dubbele opdoffer voor Club Brugge: vooral zorgen om Kyriani Sabbe richting de lange termijn

| Reageer
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Club Brugge is uit bij STVV al in de eerste helft tegen een dubbele opdoffer aangelopen. Sabbe en Forbs vielen na een halfuur uit. Die eerste leek er het ergst aan toe te zijn.

Club Brugge stond op dat moment ook al een doelpunt in het krijt, maar die achterstand was misschien nog niet het slechtste nieuws voor blauw-zwart. Het is in de play-offs vooral van belang om niet te veel volk te moeten missen in te veel wedstrijden. De medische staf moest na een halfuur spelen plots druk aan het werk na een botsing.

Na een duel tussen STVV-linksachter Hata en Carlos Forbs viel de Portugees met zijn hoofd tegen het been van ploegmaat Kyriani Sabbe. De knie van laatstgenoemde maakte vervolgens een beweging die we helemaal niet graag zien op een voetbalveld. De knie van Sabbe plooide totaal verkeerd: het was wel duidelijk dat zijn match erop zat.

Sabbe verkeerde in enorm veel pijn en werd met de hulp van Raphael Onyedika en een staflid naar de kant geholpen. Voor Ivan Leko was het een spijtige zaak dat hij zo vroeg al moest wisselen, maar het is vooral de vraag hoe lang Club Sabbe gaat moeten missen. Dit is immers het soort actie dat een ernstige blessure kan veroorzaken.

Uiteraard zal een medische diagnose uitsluitsel moeten brengen. Tot die gekend is, is het voor Club bang afwachten. Tot overmaat van ramp had ook Forbs zich bij deze botsing bezeerd aan het hoofd. Gelukkig kwam er geen bloed aan te pas. Forbs moet dus wel opgelapt kunnen worden, maar ook hij moest zijn wedstrijd vroegtijdig beëindigen.

Er zat voor Leko niets anders op dan een dubbele wissel door te voeren: de Kroaat bracht Hugo Siquet en Mamadou Diakhon in de plaats van de geblesseerde spelers. Naast het eindresultaat zal Club zich vanavond zeker ook bekommeren om het lot van Sabbe en Forbs. 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Play-off 1
Play-off 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
STVV
Kyriani Sabbe
Carlos Forbs

Meer nieuws

Club Brugge herpakt zich na matige eerste helft en springt met zege bij STVV over Union naar de leiding

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 2
STVV STVV 1-2 Club Brugge Club Brugge
KV Mechelen KV Mechelen 12/04 Union SG Union SG
Anderlecht Anderlecht 12/04 KAA Gent KAA Gent

Play-off 2

 Speeldag 2
Charleroi Charleroi 2-1 Antwerp Antwerp
Standard Standard 1-2 Westerlo Westerlo
KRC Genk KRC Genk 12/04 OH Leuven OH Leuven

Play-off 3

 Speeldag 2
Cercle Brugge Cercle Brugge 3-0 La Louvière La Louvière
FCV Dender EH FCV Dender EH 12/04 Zulte Waregem Zulte Waregem

Nieuwste reacties

Obiku Obiku over STVV - Club Brugge: 1-2 CCpl CCpl over SK Beveren - KV Kortrijk: 1-0 ontleder ontleder ontleder ontleder over Standard - Westerlo: 1-2 ontleder ontleder ontleder ontleder over Waarom ligt VAR in België veel meer onder vuur dan in Europa? Belgische ref kent het antwoord Andreas2962 Andreas2962 over Geschiedenis! Vincent Kompany en Bayern München breken indrukwekkend record Venom#13 Venom#13 over Mikel Arteta en Arsenal likken hun wonden: "Flinke klap in het gezicht" Venom#13 Venom#13 over Het is aan Romelu Lukaku zelf: de gedroomde terugkeer die hem een held maakt of nog veel geld verdienen Born in 1880 and still number1 Born in 1880 and still number1 over Boskamp spaart Club Brugge-winger Tzolis niet: "Een klein mannetje" rinus michels rinus michels over Deschacht is onverbiddelijk voor Anderlecht-speler en geeft hem op: "Dat is te weinig" rinus michels rinus michels over Wordt hij de oplossing voor het grootste probleem van Anderlecht? "Hij is klaar!" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved