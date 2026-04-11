🎥 Dubbele opdoffer voor Club Brugge: vooral zorgen om Kyriani Sabbe richting de lange termijn

Club Brugge is uit bij STVV al in de eerste helft tegen een dubbele opdoffer aangelopen. Sabbe en Forbs vielen na een halfuur uit. Die eerste leek er het ergst aan toe te zijn.

Club Brugge stond op dat moment ook al een doelpunt in het krijt, maar die achterstand was misschien nog niet het slechtste nieuws voor blauw-zwart. Het is in de play-offs vooral van belang om niet te veel volk te moeten missen in te veel wedstrijden. De medische staf moest na een halfuur spelen plots druk aan het werk na een botsing.

Na een duel tussen STVV-linksachter Hata en Carlos Forbs viel de Portugees met zijn hoofd tegen het been van ploegmaat Kyriani Sabbe. De knie van laatstgenoemde maakte vervolgens een beweging die we helemaal niet graag zien op een voetbalveld. De knie van Sabbe plooide totaal verkeerd: het was wel duidelijk dat zijn match erop zat.

Sabbe naar de kant geholpen

Sabbe verkeerde in enorm veel pijn en werd met de hulp van Raphael Onyedika en een staflid naar de kant geholpen. Voor Ivan Leko was het een spijtige zaak dat hij zo vroeg al moest wisselen, maar het is vooral de vraag hoe lang Club Sabbe gaat moeten missen. Dit is immers het soort actie dat een ernstige blessure kan veroorzaken.

Uiteraard zal een medische diagnose uitsluitsel moeten brengen. Tot die gekend is, is het voor Club bang afwachten. Tot overmaat van ramp had ook Forbs zich bij deze botsing bezeerd aan het hoofd. Gelukkig kwam er geen bloed aan te pas. Forbs moet dus wel opgelapt kunnen worden, maar ook hij moest zijn wedstrijd vroegtijdig beëindigen.

Club moet schade opmeten bij Sabbe en Forbs

Er zat voor Leko niets anders op dan een dubbele wissel door te voeren: de Kroaat bracht Hugo Siquet en Mamadou Diakhon in de plaats van de geblesseerde spelers. Naast het eindresultaat zal Club zich vanavond zeker ook bekommeren om het lot van Sabbe en Forbs.