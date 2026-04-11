🎥 Club haalt het na bewogen avond: Leko over één iets kwaad, Vanaken vindt niet dat blauw-zwart goed wegkomt

Ze moeten bij Club Brugge toch beseffen dat het niet van een leien dakje liep in Sint-Truiden. Dan is het wel knap om de zaken nog om te keren, dat mag zeker benadrukt worden. Dat neemt niet weg dat het ook anders had kunnen aflopen.

Ivan Leko beschreef het op zijn persbabbel achteraf als een intense partij met veel pressing en agressiviteit. "Onze eerste vijftien à twintig minuten waren goed. We kwamen enkele keren één-tegen-één met Tzolis en Forbs. STVV houdt van het inside voetbal, zoals bij de 1-0. Je weet dit, je toont dit aan. We volgen de man niet na één baltoets."

Van de manier waarop Club deze treffer slikte, werd Leko niet vrolijk. "Ik was hier heel kwaad om. Daarna ging de match de andere richting uit. Na een moeilijk einde van de eerste helft vond ik ons na rust beter. Als je agressief speelt, vallen dingen jouw kant op. We toonden misschien geen ongelooflijk voetbal, zoals we de voorbije weken met periodes wél deden."

Leko zag dat dit wel gecompenseerd werd. "Ik zag graag dat we onze verdedigende acties vierden. Anders gaat het altijd om de aanval. Vandaag draaide het rond karakter." Is Club Brugge al bij al niet goed weggekomen? "Dat vind ik een beetje zwaar uitgedrukt", meent Hans Vanaken. "In de play-offs draait het om momenten pakken. Dat deden we niet bij de kans van Tresoldi."

Op dat moment stond het nog 0-0. "Na de mooie goal van Ito dreigden zij nog met schoten vanuit de tweede lijn, maar je kunt ook niet spreken over grote kansen. Het begin van de tweede helft was het ideale scenario, met Hugo Vetlesen die druk zet en het met een gelukje afmaakt." Daarna was het kwestie om door te duwen richting 1-2.

Strafschop schenkt Club de zege

"Bij een schot van mij had het al penalty kunnen zijn, maar uiteindelijk krijgen we een penalty na een handspel van Vanwesemael. Er waren nog een paar hete standjes voor ons doel. Ik vind het iets overdreven om te stellen dat we goed wegkomen, maar een gelijkspel had gekund", erkent Vanaken.