Standard-coach Euvrard maakt Waalse clash extra geladen: "Er moet revanche komen"

Vincent Euvrard stak niet weg dat een gevoel van revanche leeft binnen zijn groep na de nederlaag van januari op Mambourg. De T1 van de Rouches heeft het geheugen van zijn spelers nog eens opgefrist, zodat ze zaterdagavond niet opnieuw dezelfde fouten maken.

Na een overwinning en een nederlaag in de eerste twee matchen van de Europe Play-offs trekt Standard zaterdagavond (18.15 uur) naar Charleroi. Met de ambitie om de drie punten te pakken om in het spoor van de zevende plaats te blijven, maar ook om revanche te nemen voor de verplaatsing in de reguliere competitie, toen de Rouches met 2-0 verloren zonder ooit echt de indruk te geven dat ze in de wedstrijd zaten.

"Zeker. Er moet revanche komen", klonk het donderdag op de persconferentie bij Vincent Euvrard. "Al was het maar voor onszelf en voor het niveau dat we toen haalden in zo’n belangrijke wedstrijd voor de club en de supporters. De intensiteit en de intenties waarmee we aan die match begonnen, waren niet goed. Dat is blijven hangen. En voor wie het niet meer in het hoofd had, hebben we het geheugen nog eens opgefrist met videobeelden, ook om opnieuw te kijken naar de sterktes van Charleroi."

Standard is nederlaag van januari op Mambourg nog niet vergeten

Een Charleroi dat ondanks de aanstelling van Mario Kohnen niet fundamenteel veranderd is. "Als je naar de recente wedstrijden kijkt, zie je nog altijd dezelfde automatismen en kwaliteiten bij verschillende spelers. Het is belangrijk om de fouten uit die wedstrijd te herinneren. Ze zaten aan tien matchen zonder zege, maar hun laatste overwinning zal hen vertrouwen en energie geven."

Mario Kohnen is iemand met wie Vincent Euvrard nog samenwerkte op de bank bij Dender en zaterdag dus zijn rechtstreekse tegenstander wordt in de Waalse clash. "Ik heb hem leren kennen als assistent, en daarin was hij heel goed. Heel werklustig, met veel energie. Bij ons was hij vooral verantwoordelijk voor de trainingen en de planning. Dat deed hij uitstekend. Zijn kwaliteiten als hoofdcoach ken ik minder goed. Maar in zijn eerste wedstrijd heeft hij het heel goed gedaan."



De wedstrijd biedt ook Marco Ilaimaharitra de kans om revanche te nemen, nadat hij in de heenmatch nauwelijks in het stuk voorkwam. Voor hem blijft deze ontmoeting speciaal, al misschien iets minder dan in januari. "Omdat we intussen al eens zijn teruggekeerd… De eerste keer was, laten we eerlijk zijn, iets bijzonders. De tweede, derde of vierde keer wordt dat gevoel natuurlijk wat minder", besloot Vincent Euvrard.