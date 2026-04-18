Bayern München kan dit weekend al kampioen spelen: dit heeft Vincent Kompany erover te zeggen

Bayern München kan dit weekend opnieuw kampioen worden, maar Vincent Kompany wil daar voorlopig niet te veel op vooruitlopen. De Belgische coach verwacht eerst nog een bijzonder lastige avond tegen Stuttgart.

Voor Bayern München is het grote moment aangebroken. Als Vincent Kompany en zijn troepen beter doen dan Borussia Dortmund dit weekend, is der Rekordmeister opnieuw kampioen. De Belgische trainer blikte al vooruit op de wedstrijd tegen Stuttgart.

"De titel speelt pas op het einde van het seizoen echt een rol", zei hij op de persconferentie. "We treffen nu een van de moeilijkste tegenstanders. Als je kijkt naar onze recente duels, dan waren die altijd heel spannend."

Kompany blijft voorzichtig met oog op de titel

Kompany denkt niet dat het vanzelf zal gaan dit weekend. "Ik verwacht een fysieke wedstrijd. Stuttgart is niet alleen een goede ploeg, maar ook een erg stevige. Ze kunnen ook gevaarlijk zijn met lange ballen. Ze hebben de op één na beste aanval van de Bundesliga. Het wordt in elk geval een mooie wedstrijd voor de fans. Er zal veel gebeuren."

Om kampioen te spelen moet Bayern dus beter doen dan Dortmund. Zaterdagnamiddag komt de geel-zwarte ploeg al in actie tegen 1899 Hoffenheim. "De spelers hebben zelf al gezegd dat ze na de wedstrijd, ongeacht het resultaat, meteen de focus op Leverkusen zullen leggen (de halve finale van de DFB-Pokal)."

"We kunnen er allemaal mee leven als we nog wat langer moeten wachten om te vieren. Binnenkort zullen we wel zien hoe vaak we kunnen vieren en hoe uitbundig dat wordt. Eerst willen we van Stuttgart winnen, en daarna gewoon verderdoen", besluit Kompany.