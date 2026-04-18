Brandon Morren
Bayern München kan dit weekend al kampioen spelen: dit heeft Vincent Kompany erover te zeggen
Foto: © photonews

Bayern München kan dit weekend opnieuw kampioen worden, maar Vincent Kompany wil daar voorlopig niet te veel op vooruitlopen. De Belgische coach verwacht eerst nog een bijzonder lastige avond tegen Stuttgart.

Voor Bayern München is het grote moment aangebroken. Als Vincent Kompany en zijn troepen beter doen dan Borussia Dortmund dit weekend, is der Rekordmeister opnieuw kampioen. De Belgische trainer blikte al vooruit op de wedstrijd tegen Stuttgart.

"De titel speelt pas op het einde van het seizoen echt een rol", zei hij op de persconferentie. "We treffen nu een van de moeilijkste tegenstanders. Als je kijkt naar onze recente duels, dan waren die altijd heel spannend."

Kompany blijft voorzichtig met oog op de titel

Kompany denkt niet dat het vanzelf zal gaan dit weekend. "Ik verwacht een fysieke wedstrijd. Stuttgart is niet alleen een goede ploeg, maar ook een erg stevige. Ze kunnen ook gevaarlijk zijn met lange ballen. Ze hebben de op één na beste aanval van de Bundesliga. Het wordt in elk geval een mooie wedstrijd voor de fans. Er zal veel gebeuren."

Om kampioen te spelen moet Bayern dus beter doen dan Dortmund. Zaterdagnamiddag komt de geel-zwarte ploeg al in actie tegen 1899 Hoffenheim. "De spelers hebben zelf al gezegd dat ze na de wedstrijd, ongeacht het resultaat, meteen de focus op Leverkusen zullen leggen (de halve finale van de DFB-Pokal)."

"We kunnen er allemaal mee leven als we nog wat langer moeten wachten om te vieren. Binnenkort zullen we wel zien hoe vaak we kunnen vieren en hoe uitbundig dat wordt. Eerst willen we van Stuttgart winnen, en daarna gewoon verderdoen", besluit Kompany.

Volg Bayern München - VFB Stuttgart live op Voetbalkrant.com vanaf 17:30 (19/04).

LIVE: Antwerp en OH Leuven op zoek naar openingen Live

16:12
Strijd richting de titel: de opvallende cijfers die het verschil maken tussen Union en Club Brugge

De beste trainer ter wereld? Vincent Kompany doet een Bayern-legende van mening veranderen

12:30
Beerschot lijkt klaar voor play-offs, maar Messoudi ziet nog één belangrijk mankement

15:30
"Appeltaart kan je krijgen, maar hem niet!": Uli Hoeness verklapt héérlijke anekdote over Vincent Kompany

2
Start Coosemans of Heekeren? Anderlecht-coach Taravel is héél duidelijk

KRC Genk-coach Nicky Hayen komt terug op opvallende uitspraak en zat fout

14:00
Johan Boskamp gaat niet akkoord met Anderlecht-coach Taravel: "Dan houdt het op"

1
Tweede grote afwezige bij Charleroi voor de Waalse clash tegen Standard

Moordende concurrentie voor beste rechtsback in België van "de beste rechtsachter ter wereld"

12:00
LIVE Westerlo-Genk: Wie verliest ongeslagen status in Europe Play Offs en klimt naar leiding?

Benito Raman kon naar de MLS, maar dat viel in het water door... homofobe gezangen

11:30
LIVE: Anderlecht mist De Cat, maar wil niet opnieuw in Mechelse val trappen: "Derde plaats blijft ons doel"

10:45
RWDM Brussels legt zich niet neer bij degradatie en zet hoop op groene tafel

1
Herman Van Holsbeeck belandde in de gevangenis en doet zijn verhaal: "Het gevangenissysteem op zich..."

1
Clubcoryfeeën geven Antwerp raad naar volgend seizoen toe en ze zijn niet mals

8
Staat JPL-club te koop? Eigenaars komen met duidelijk statement en verklaring over geruchten

Anouar Ait El Hadj mikt op toptransfer: "Ik voelde me zeker op mijn plaats in de Champions League"

09:00
Antwerp heeft eerste zomeraanwinst beet: 18-jarige maar wel bedoeld als basisspeler

4
De eerste promovendus naar de Premier League, gecoacht door Frank Lampard, is bekend

Heeft Club Brugge de strafste jeugdopleiding van het land? "Vroeger was Ajax de referentie..."

08:00
De kogel is door de kerk: dit wordt de nieuwe sportief directeur van Anderlecht

07:40
Ferme waarschuwing voor Club Brugge: "Dan zou ik toch minder goed slapen... Dat kan niet!"

07:20
Herman Van Holsbeeck heeft slecht nieuws over Nathan De Cat

07:00
"Dan ga je verliezen": Ivan Leko waarschuwt Club Brugge voor kraker tegen Union

06:30
'Real Madrid wil Carvajal vervangen door Premier League-ster van 100 miljoen'

1
Challenger Pro League: de laatste promotiekandidaat én degradant zijn bekend

6
Antwerp krijgt dubbele opsteker voor OHL, maar slikt ook zeer vervelende opdoffer

8
David Hubert: "Of er een speler is van Club die ik wil? Neen"

Rik De Mil schudt deze speler van KAA Gent zéér stevig wakker

21:20
UEFA Youth League: dit wordt de loodzware tegenstander van Club Brugge in de finale

2
'STVV ziet het met lede ogen aan: twee buitenlandse clubs trekken aan de mouw van Wouter Vrancken'

2
Na nieuwe triomf voor Club Brugge: Jonas De Roeck stuurt meteen gewaagde boodschap de wereld in

24
'Union ruikt 25 miljoen: drie Engelse clubs hebben sterkhouder in het vizier'

'Zulte Waregem zoekt nieuwe coach en klopt aan bij ... RSC Anderlecht'

19:00
Niet enkel Tzolis: 'Club Brugge mikt op (meer dan) 40 miljoen euro voor goudhaantje'

18:30
 Speeldag 30
FC St. Pauli FC St. Pauli 1-1 1. FC Köln 1. FC Köln
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 1-1 FC Augsburg FC Augsburg
Werder Bremen Werder Bremen 1-1 Hamburger SV Hamburger SV
Union Berlin Union Berlin 0-1 VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg
1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim 1-0 Borussia Dortmund Borussia Dortmund
Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 18:30 RB Leipzig RB Leipzig
Freiburg Freiburg 19/04 1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim
Bayern München Bayern München 19/04 VFB Stuttgart VFB Stuttgart
Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach 19/04 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05

