Tweede grote afwezige bij Charleroi voor de Waalse clash tegen Standard

Brandon Morren, voetbaljournalist
Kleine ramp voor Mario Kohnen in aanloop naar de Waalse derby. Naast Yacine Titraoui zal ook nog een Zebra, en niet de minste, de wedstrijd tegen Standard missen.

De Waalse clash van dit weekend wordt er eentje om naar uit te kijken: los van de rivaliteit tussen beide ploegen is het misschien wel de laatste kans voor Sporting Charleroi om te blijven dromen in de Europe Play-offs. Bij Standard is winst dan weer ideaal om Genk onder druk te zetten.

Alleen moet Charleroi het in deze wedstrijd stellen zonder twee bijzonder belangrijke spelers. Het was al bekend dat Yacine Titraoui out is. Maar het is niet de enige speler die Mario Kohnen zaterdagavond (18u15) zal moeten missen.

Guiagon ontbreekt in een gespannen context

Volgens La Dernière Heure zal RCSC het tegen Standard ook zonder Parfait Guiagon moeten doen. De Ivoriaan zat aanvankelijk wel in de selectie, maar zou last hebben van een spierprobleem.

Die afwezigheid komt bovendien op een gevoelig moment voor Guiagon. Parfait Guiagon ligt in open conflict met een deel van de Carolo-supporters en verliet tegen Antwerp het veld onder het gefluit van T4, ondanks de overwinning.


Sportief gezien is Guiagon dit seizoen nochtans erg belangrijk: in de reguliere competitie maakte hij 8 goals en gaf hij 5 assists. Tegen Antwerp, ook al kwam hij niet op het scorebord, speelde hij een grote rol in de zege van zijn team.

Volg Charleroi - Standard live op Voetbalkrant.com vanaf 18:15.

