Historisch seizoen voor SK Beveren krijgt nu helemaal gouden rand

SK Beveren heeft zijn droomseizoen op ongeziene wijze afgerond. De kampioen uit de Challenger Pro League bleef ook in de laatste speeldag ongeslagen en schreef zo een uniek hoofdstuk in de clubgeschiedenis.

SK Beveren heeft een ongelooflijk seizoen achter de rug, letterlijk. De Waaslanders kroonden zich al meer dan een maand geleden tot kampioen maar gingen nog voor een groter doel: ongeslagen worden. Dat hebben ze na dit weekend ook gerealiseerd.

De club haalde het met 1-2 van Seraing, waardoor het dit seizoen geen enkele wedstrijd heeft verloren. Het rapport bestaat uit 28 overwinningen, vier gelijke spelen en geen enkele verliespartij.

SK Beveren grijpt zowat alle individuele prijzen

Beveren wordt daarmee de tweede Belgische kampioen die dit realiseert: alleen Union kon hetzelfde doen in 1934. Maar het wordt nog unieker, aangezien ze ook praktisch alle andere prijzen veroverden.

Lennart Mertens werd topschutter in de Challenger Pro League met 20 doelpunten, Christian Brüls zorgde met 15 assists voor een waanzinnige aanvoer terwijl Beau Reus achteraan alles kon dichthouden. Hij behaalde het meeste clean sheets: 14.



Er was ook geen enkele ploeg die meer kon scoren dan Beveren, de Waaslanders deden de netten in totaal 74 keer trillen. Met slechts 23 tegendoelpunten verdedigde ook geen enkele club beter. Van een onvergetelijk seizoen gesproken.