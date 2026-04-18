Ondanks overwinning en leiderplaats: Racing Genk furieus over één belangrijke fase tegen Westerlo

Jelle Heyman, voetbaljournalist
Ondanks overwinning en leiderplaats: Racing Genk furieus over één belangrijke fase tegen Westerlo
Racing Genk pakte de drie punten op het veld van Westerlo maar daar ging wel een prangende slotfase aan vooraf. Een slotfase die misschien niet zo spannend had moeten zijn als het aan Racing Genk lag.

Eerste helft met verborgen waarde

Alle drie de doelpunten vielen binnen een tijdsbestek van nog geen tien minuten in de tweede helft, maar wie enkel naar die cijfers kijkt, mist een belangrijk deel van het verhaal. De eerste helft tussen Westerlo en Racing Genk bracht dan wel weinig uitgespeelde kansen, ze legde wel de basis voor wat zou volgen.

“Die eerste helft mogen we zeker niet vergeten”, benadrukte Genk-verdediger Matte Smets achteraf. “Er waren misschien weinig grote kansen, maar de intensiteit lag hoger dan vorige week. We brachten enkele goede combinaties en er zitten zeker zaken in die we kunnen analyseren en verbeteren.” Het was een periode zonder grote momenten, maar niet zonder betekenis.

Na de pauze nam Genk duidelijk het heft in handen. De Limburgers drukten Westerlo verder achteruit en vonden ook twee keer de weg naar doel. Vooral Zakaria El Ouahdi drukte zijn stempel op de wedstrijd met een doelpunt en een assist. “Volgens mij heeft hij vier of vijf longen”, klonk het met een glimlach bij Smets. “Ik weet niet hoe hij het allemaal blijft doen.”

Fout van Karetsas?

Toch verliep het niet vlekkeloos voor Genk. Kort na de aansluitingstreffer van Westerlo ging het mis, al lag dat volgens de bezoekers niet aan henzelf. De fase die eraan voorafging, zorgde voor heel wat frustratie. “Karetsas raakt daar vol de bal en toch krijgen we een fout tegen”, aldus Smets. “Twee passes na die vrije trap ligt hij binnen. Dat voelde op dat moment heel onrechtvaardig.”

Die snelle tegentreffer gaf Westerlo plots opnieuw hoop en nog een kwartier om langszij te komen. Genk moest achteruit en kwam onder druk te staan, maar hield uiteindelijk stand. “We hadden misschien slimmer moeten zijn en sneller onze posities moeten innemen”, gaf Smets toe. “Maar op dat moment overheerste vooral het gevoel dat die fase niet klopte.”

Ondanks de tegengoal overheerst bij Genk toch het positieve gevoel van de overwinning. Al blijft er ook een kleine kater hangen. “Het is jammer van die clean sheet”, besloot Smets. “Dat had het gevoel nog beter gemaakt. Maar we geven nu wel minder kansen weg dan enkele weken geleden. Daar hebben we hard aan gewerkt, en dat zie je ook op het veld.”

