Een jaar geleden ontslagen bij Anderlecht... David Hubert volgt in het rijtje bij Union: toeval of geniaal?

De opmars van David Hubert bij Union Saint-Gilloise voelt opvallend vertrouwd aan. Een jaar na zijn vertrek bij RSC Anderlecht staat hij plots aan de leiding in de Champions' Play-offs. Toeval is dat allerminst.

Hubert kende nochtans geen vlekkeloos parcours. Zijn periode bij Anderlecht eindigde abrupt en ook bij OH Leuven bleef het verhaal wisselvallig. Talent was zichtbaar, maar de constante ontbrak.

En toch lijkt hij bij Union plots de juiste snaar te raken. Dat roept een bredere vraag op: hoe komt het dat trainers daar bijna automatisch slagen? Het lijstje is intussen indrukwekkend, met onder meer Karel Geraerts, Alexander Blessin en Sébastien Pocognoli.

Een speelstijl die niet onderhandelbaar is

Het antwoord ligt minder bij de coach dan bij de club zelf. Union heeft de voorbije jaren een extreem duidelijke identiteit ontwikkeld. Een speelstijl die niet onderhandelbaar is en waar elke trainer zich naar moet schikken.

Die aanpak werkt net omdat ze consequent is. Waar andere clubs telkens opnieuw beginnen bij een trainerswissel, blijft Union trouw aan zijn fundamenten. De coach voegt nuances toe, maar verandert niets aan de kern.

Die kern is helder: intensiteit, pressing en duelkracht. Union wil wedstrijden domineren zonder noodzakelijk de bal te hebben. Het wil tegenstanders verstikken en fysiek breken.





Union is een lanceerplatform voor trainers

Daarachter zit een scouting die perfect weet wat ze zoekt. Spelers met volume, loopvermogen en technische bagage, maar vooral ook met karakter. Wie bij Union speelt, moet stevig in zijn schoenen staan en duels willen winnen.

Voor Hubert maakt dat het verschil. Hij hoeft geen revolutie te ontketenen, maar kan bouwen op een systeem dat al werkt. Dat geeft rust, duidelijkheid en meteen ook resultaten.

Union is zo uitgegroeid tot een lanceerplatform voor trainers. Niet omdat ze daar plots beter worden, maar omdat ze in een omgeving terechtkomen waar succes bijna structureel ingebakken zit. Hubert is voorlopig gewoon het nieuwste bewijs van die formule.