Ondanks alle miserie: dit is het mooiste moment van Dewaest tijdens zijn periode bij KRC Genk

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
Sébastien Dewaest is niet langer profvoetballer. Op 34-jarige leeftijd zette hij uitgerekend tegen Jong Genk een punt achter zijn carrière.

Sébastien Dewaest sukkelde al sinds oktober met een knieblessure. Daardoor dacht hij toen al na om te stoppen, al wilde hij nog alles geven om toch terug te komen bij Francs Borains.

Maar in december kreeg hij opnieuw af te rekenen met pijn. Hij kreeg zijn afscheidsmoment op 11 april tegen Jong Genk. Een symbolische afsluiter voor Dewaest.

“Mijn eerste wedstrijd met Charleroi was ook tegen KRC Genk. Om dan nu af te sluiten tegen Jong Genk, maakt de cirkel rond”, vertelt hij aan Het Belang van Limburg. De club heeft veel voor hem betekend, maar ook sombere momenten.

“Ik heb er de landstitel en de Supercup gewonnen, Europees gespeeld en was aanvoerder. In die rol zou ik mijn leven gegeven hebben voor mijn teammaats, de club en de supporters”, klinkt het.

De prachtigste herinnering maakte hij er echter niet op het veld mee. “Het mooiste in die periode is dat ik er mijn vrouw heb leren kennen. We zijn getrouwd en ons dochtertje Luna werd toen geboren”, gaat hij verder.

De band met Dimitri De Condé is altijd goed gebleven, al was dat niet eenvoudig. “Al hadden we andere beslissingen kunnen nemen in de periode dat ik opzij werd geschoven. Ik heb vorig jaar een gesprek gehad met hem, waarin ik mij verontschuldigde voor mijn gedrag”, besluit Dewaest.

