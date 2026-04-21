LIVE Antwerp komt meteen na de rust op voorsprong tegen Standard!

47



Doelpunt van Christopher Scott (Anthony Valencia)

Na balverlies van Hautekiet kan Valencia aan een tegenaanval beginnen, hij speelt op het juiste moment Scott aan. Hij knalt het eerste schot van Antwerp meteen binnen.



43

Kerk zoekt in een duel met Hautekiet te veel naar een penalty, scheidsrechter Verboomen vindt dan ook dat er niets aan de hand is.



41

Janssen glijdt naar een voorzet van Scott, maar hij krijgt de bal er niet in.



38

Valencia probeert het nog eens, maar Nielsen blokt af en de bal verdwijnt in corner. Antwerp doet er echter weer weinig mee.



35

Daar is dan toch eens een mogelijkheid voor Antwerp. Janssen kopt terug tot bij Dierckx, maar hij krijgt de bal niet goed onder controle. Standard kan wegwerken.



33

Nguene kan uithalen op een voorzet van Mortensen, zijn schot is echter gekraakt en gaat ver naast.



31

Antwerp krijgt nog eens een corner, Karamoko kan de bal niet goed wegwerken. Zijn ploegmaats lossen het op, maar Epolo heeft na een half uur nog niets moeten doen.



27

Standard probeert het nog eens op een afvallende bal, maar zijn schot gaat een eindje naast.



26

Adekami zoekt Scott en Janssen in de zestien, Homawoo kopt goed weg.



25

Standard probeert opnieuw een aanval op te zetten, maar het loopt opnieuw mis bij de laatste pass. Lawrence speelt de bal naar Nozawa in plaats van Nkada.



22

Tsunashima lijkt een overtreding te maken op Nkada, maar Verboomen ziet er geen graten in.



20







19

Kerk met een voorzet, maar Daan Dierckx werkt weg.



16

Antwerp krijgt een vrije trap, de kopbal van Van den Bosch gaat naast.



14

Nguene kan uithalen na de corner, maar Nozawa heeft geen problemen met zijn poging.



13

Daar is Standard nog eens met onder meer Nielsen, Nguene en Lawrence. Abid wordt gevonden in het midden, hij dwingt nog een corner af.



9

De corner van Standard leverde uiteindelijk weinig gevaar op.



8

Nozawa voorkomt de 1-0 van Nielsen

Abid zet een mooie één-twee op op Nguene, maar Nielsen neemt de bal mee. Hij gaat de zestien in, maar Nozawa pakt uit met een uitstekende redding op zijn poging.



7

Scott vindt Kerk, hij wordt door de Standard-verdediging naar buiten gedreven en trapt in het zijnet.



6

Daar is Standard een eerste keer met Nielsen en Lawrence, maar de aanval stokt bij Nguene.



4

Kerk probeert zich door te zetten, maar hij wordt afgestopt door de verdediging van Standard.



3

Het is nog even aftasten in de eerste minuten, met vooral Antwerp dat het balbezit heeft.



1

Standard - Antwerp: 0-0







La feuille de match de #Standard - Antwerp



Daan Dierckx et Bernard Nguene sont titulaires ! pic.twitter.com/9NpSFhgGpe — Loic Woos (@LoicWoos2) April 21, 2026