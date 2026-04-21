Datum: 21/04/2026 20:30
Competitie: Play-off 2
Speeldag: Speeldag 4

LIVE Antwerp komt meteen na de rust op voorsprong tegen Standard!

Standard ontvangt in Sclessin Antwerp op de vierde speeldag van de Europe Play-offs. De Rouches kunnen leider Racing Genk onder druk zetten met een nieuwe zege, Antwerp wil zes op zes pakken.

47

Goal 		Doelpunt van Christopher Scott (Anthony Valencia)
Na balverlies van Hautekiet kan Valencia aan een tegenaanval beginnen, hij speelt op het juiste moment Scott aan. Hij knalt het eerste schot van Antwerp meteen binnen.


Scheidsrechter 		Rust


43
 Kerk zoekt in een duel met Hautekiet te veel naar een penalty, scheidsrechter Verboomen vindt dan ook dat er niets aan de hand is.
41
 Janssen glijdt naar een voorzet van Scott, maar hij krijgt de bal er niet in.
38
 Valencia probeert het nog eens, maar Nielsen blokt af en de bal verdwijnt in corner. Antwerp doet er echter weer weinig mee.
35
 Daar is dan toch eens een mogelijkheid voor Antwerp. Janssen kopt terug tot bij Dierckx, maar hij krijgt de bal niet goed onder controle. Standard kan wegwerken.
33
 Nguene kan uithalen op een voorzet van Mortensen, zijn schot is echter gekraakt en gaat ver naast.
31
 Antwerp krijgt nog eens een corner, Karamoko kan de bal niet goed wegwerken. Zijn ploegmaats lossen het op, maar Epolo heeft na een half uur nog niets moeten doen.
27
 Standard probeert het nog eens op een afvallende bal, maar zijn schot gaat een eindje naast.
26
 Adekami zoekt Scott en Janssen in de zestien, Homawoo kopt goed weg.
25
 Standard probeert opnieuw een aanval op te zetten, maar het loopt opnieuw mis bij de laatste pass. Lawrence speelt de bal naar Nozawa in plaats van Nkada.
22
 Tsunashima lijkt een overtreding te maken op Nkada, maar Verboomen ziet er geen graten in.
20
19
 Kerk met een voorzet, maar Daan Dierckx werkt weg.
16
 Antwerp krijgt een vrije trap, de kopbal van Van den Bosch gaat naast.

14
 Nguene kan uithalen na de corner, maar Nozawa heeft geen problemen met zijn poging.
13
 Daar is Standard nog eens met onder meer Nielsen, Nguene en Lawrence. Abid wordt gevonden in het midden, hij dwingt nog een corner af.
9
 De corner van Standard leverde uiteindelijk weinig gevaar op.
8
 Nozawa voorkomt de 1-0 van Nielsen
Abid zet een mooie één-twee op op Nguene, maar Nielsen neemt de bal mee. Hij gaat de zestien in, maar Nozawa pakt uit met een uitstekende redding op zijn poging.
7
 Scott vindt Kerk, hij wordt door de Standard-verdediging naar buiten gedreven en trapt in het zijnet.
6
 Daar is Standard een eerste keer met Nielsen en Lawrence, maar de aanval stokt bij Nguene.
4
 Kerk probeert zich door te zetten, maar hij wordt afgestopt door de verdediging van Standard.
3
 Het is nog even aftasten in de eerste minuten, met vooral Antwerp dat het balbezit heeft.
1
 Standard - Antwerp: 0-0


Standard (Standard - Antwerp)
Standard: Matthieu Epolo - Ibe Hautekiet - Daan Dierckx - Josué Homawoo - Henry Lawrence - Casper Nielsen - Ibrahim Karamoko - Gustav Mortensen - Adnane Abid - Timothée NKada - Bernard Nguene
Bank: David Bates - Tobias Mohr - Nayel Mehssatou - Rafiki Said - Mitongo René - Lucas Pirard - Charli Spoden - Noah Sy - Steeven Assengue

Antwerp: Taishi Brandon Nozawa - Yuto Tsunashima - Daam Foulon - Gyrano Kerk - Dennis Praet - Anthony Valencia - Vincent Janssen - Farouck Adekami - Christopher Scott - Zeno Van Den Bosch - Xander Dierckx
Bank: Marwan Al-Sahafi - Yannick Thoelen - Semm Renders - Rein Van Helden - Glenn Bijl - Thibo Somers - Kiki Kouyaté - Youssef Hamdaoui - Eran Tuypens

Epolo Matthieu 5.4  
  • Reddingen: 0
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 7/27 (25.9%)
Hautekiet Ibe 6.5  
  • Nauwkeurige passes: 12/15 (80%)
Dierckx Daan 6.6  
  • Nauwkeurige passes: 18/22 (81.8%)
Homawoo Josué 6.6  
  • Nauwkeurige passes: 14/19 (73.7%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/8 (25%)
Lawrence Henry 6.5  
  • Nauwkeurige passes: 13/19 (68.4%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 2/3 (66.7%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/5 (20%)
Nielsen Casper 6.3  
  • Nauwkeurige passes: 16/19 (84.2%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/4 (25%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/5 (40%)
Karamoko Ibrahim 6.4  
  • Nauwkeurige passes: 10/18 (55.6%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/3 (0%)
Mortensen Gustav 6.3  
  • Nauwkeurige passes: 14/15 (93.3%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
Abid Adnane 6.8  
  • Nauwkeurige passes: 16/20 (80%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
NKada Timothée 6.4  
  • Nauwkeurige passes: 7/12 (58.3%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
Nguene Bernard 6.9  
  • Nauwkeurige passes: 9/12 (75%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
Bank
Bates David  
Mohr Tobias  
Mehssatou Nayel  
Said Rafiki  
René Mitongo  
Pirard Lucas  
Spoden Charli  
Sy Noah  
Assengue Steeven  
 

Nozawa Taishi Brandon 6.4  
  • Reddingen: 2
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/22 (9.1%)
Tsunashima Yuto 7.2  
  • Nauwkeurige passes: 32/36 (88.9%)
Foulon Daam 7.1  
  • Nauwkeurige passes: 32/39 (82.1%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/7 (14.3%)
Kerk Gyrano 6.7  
  • Nauwkeurige passes: 4/9 (44.4%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
Praet Dennis 6.7  
  • Nauwkeurige passes: 18/25 (72%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Valencia Anthony A 7.7  
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 28/31 (90.3%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Janssen Vincent 6.9  
  • Nauwkeurige passes: 12/14 (85.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/2
Adekami Farouck 6.9  
  • Nauwkeurige passes: 19/23 (82.6%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/6 (33.3%)
Scott Christopher 8.1  
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 15/18 (83.3%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
Van Den Bosch Zeno 6.8  
  • Nauwkeurige passes: 25/31 (80.6%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/8 (25%)
Dierckx Xander 6.6  
  • Nauwkeurige passes: 15/18 (83.3%)
  • Schoten op doel: 0/1
Bank
Al-Sahafi Marwan  
Thoelen Yannick  
Renders Semm  
Van Helden Rein  
Bijl Glenn  
Somers Thibo  
Kouyaté Kiki  
Hamdaoui Youssef  
Tuypens Eran  
Kan Antwerp zijn jonge talenten houden? Dierckx en Hamdaoui kijken de kat uit de boom

Kan Antwerp zijn jonge talenten houden? Dierckx en Hamdaoui kijken de kat uit de boom

20/04 8

Bij Antwerp staan twee jonge talenten volop in de schijnwerpers, maar naast hun prestaties op het veld speelt ook hun toekomst een steeds grotere rol. Xander Dierckx en You...

Ongepast? Actie van Epolo zorgde enkel voor olie op het vuur in Waalse derby

Ongepast? Actie van Epolo zorgde enkel voor olie op het vuur in Waalse derby

20/04 1

De overwinning van Standard op het veld van Sporting Charleroi kreeg na afloop nog een staartje. Niet zozeer door het sportieve, maar door wat er nadien gebeurde op het veld.

Antwerp-spits Janssen heeft een gekend probleem: "Dat was bij mij ook zo op het einde van mijn carrière"

Antwerp-spits Janssen heeft een gekend probleem: "Dat was bij mij ook zo op het einde van mijn carrière"

20/04 3

Royal Antwerp FC heeft eindelijk nog eens kunnen winnen in de Europe Play-offs. Tegen OH Leuven pakte het zijn eerste zege, en dat zorgde voor zichtbare opluchting op de Bo...

Antwerp wil bij Standard gaan shoppen voor ervaren middenvelder en houdt situatie in het oog

Antwerp wil bij Standard gaan shoppen voor ervaren middenvelder en houdt situatie in het oog

07:20 20

Antwerp is al volop bezig met de voorbereidingen op volgend seizoen en wil extra ervaring en leiderschap aan het middenveld toevoegen. Eén van de namen die daarbij circulee...

Play-off 2

 Speeldag 4
Standard Standard 0-1 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 0-1 Charleroi Charleroi
OH Leuven OH Leuven 0-0 Westerlo Westerlo
