Weinig geruststelling: geen toekomst meer voor speler KV Kortrijk ondanks lopend contract?

KV Kortrijk speelt volgend seizoen opnieuw in de Jupiler Pro League. Al blijft het voor heel wat spelers afwachten of zij mee de stap zullen maken. Dat geldt ook voor Lennard Hens.

KV Kortrijk terug in de Jupiler Pro League

Lennard Hens scoorde het derde doelpunt van KV Kortrijk tegen RWDM. Een stevige opsteker, want dit seizoen liep niet zo eenvoudig voor de 30-jarige middenvelder die nog tot midden 2028 onder contract ligt.

Een doelpunt dat heel veel deugd deed duidelijk. “Ik sluit het seizoen met een goed gevoel af”, vertelt Hens aan Het Laatste Nieuws. “Ik heb een moeilijke periode achter de rug.”

Bij zijn vorige ploegen was Hens zo goed als altijd titularis, maar dit seizoen was dat bij KV Kortrijk niet het geval. “Ik ben iemand die altijd wil vechten voor de ploeg, maar na Nieuwjaar is me dat voor een stukje afgenomen.”

Gaat Lennard Hens mee naar 1A?

Trainer Michiel Jonckheere had duidelijk zijn redenen om hem op te bank te houden. Toch is Hens overtuigd dat hij volgend jaar in 1A te zien zal zijn. “Normaal wel. We gaan nog eens rond de tafel zitten, maar volgens mij is dat slechts een formaliteit.”



Bij Jonckheere zelf is toch een ander verhaal te horen. “De spelerskern gaan we binnenkort bespreken”, klinkt het. “Lennard is naar hier gehaald voor zijn traptechniek. Helaas is het er iets te weinig uitgekomen”, besluit hij.