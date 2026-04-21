Yannick Ferrera zag dat het niet goed was: "Ik heb Beerschot-Lommel gezien, geloof mij ..."

De kans dat FCV Dender EH zich nog rechtstreeks zou kunnen redden? Die was al klein bij de start van de Relegation Play-offs. Na drie speeldagen is het doek gevallen en dus is het afwachten wat er zal gebeuren in de barrages.

De nederlaag tegen Cercle Brugge (1-4) kwam hard aan: "Het eerste kwartier begonnen we niet goed, met een tegengoal. We herpakken ons en maken gelijk, maar na de rust starten we opnieuw te slap", aldus Bo De Kerf in zijn reactie.

Supporters zien de humor, maar het blijft bittere ernst

En de supporters? Die kwamen al met de nodige humor en verwezen prompt naar FC De Kampioenen ... tijdens de wedstrijd, bij een 0-1 stand namelijk. Ondertussen is het aan Yannick Ferrera en zijn troepen om zich klaar te gaan stomen voor die barragewedstrijd.

"We moeten ons nu volledig focussen op de barragematchen. We hebben nu vier weken om ons klaar te maken voor die twee matchen, maar het zal ongetwijfeld niet gemakkelijk worden", besefte Yannick Ferrera na de wedstrijd bij DAZN.

Yannick Ferrera ziet de moeilijke situatie

Tegen Het Laatste Nieuws was bij nog duidelijker: "Als ik zie wat we technisch en tactisch aan kwaliteit brengen, dat moet veel beter. We hebben vier weken om iets anders voor te leggen. Ik ben naar Beerschot-Lommel gaan kijken en geloof me: wat we vandaag brachten, is niet genoeg tegen beide ploegen."



Over twee weken wacht een trainingskamp van drie dagen om de barragematchen voor te bereiden. Daar moet de laatste rechte lijn worden ingezet om alsnog in de Jupiler Pro League te blijven - voorlopig is het gissen naar de tegenstander.