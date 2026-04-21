Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
Yannick Ferrera zag dat het niet goed was: "Ik heb Beerschot-Lommel gezien, geloof mij ..."
De kans dat FCV Dender EH zich nog rechtstreeks zou kunnen redden? Die was al klein bij de start van de Relegation Play-offs. Na drie speeldagen is het doek gevallen en dus is het afwachten wat er zal gebeuren in de barrages.

De nederlaag tegen Cercle Brugge (1-4) kwam hard aan: "Het eerste kwartier begonnen we niet goed, met een tegengoal. We herpakken ons en maken gelijk, maar na de rust starten we opnieuw te slap", aldus Bo De Kerf in zijn reactie.

En de supporters? Die kwamen al met de nodige humor en verwezen prompt naar FC De Kampioenen ... tijdens de wedstrijd, bij een 0-1 stand namelijk. Ondertussen is het aan Yannick Ferrera en zijn troepen om zich klaar te gaan stomen voor die barragewedstrijd.

"We moeten ons nu volledig focussen op de barragematchen. We hebben nu vier weken om ons klaar te maken voor die twee matchen, maar het zal ongetwijfeld niet gemakkelijk worden", besefte Yannick Ferrera na de wedstrijd bij DAZN.

Tegen Het Laatste Nieuws was bij nog duidelijker: "Als ik zie wat we technisch en tactisch aan kwaliteit brengen, dat moet veel beter. We hebben vier weken om iets anders voor te leggen. Ik ben naar Beerschot-Lommel gaan kijken en geloof me: wat we vandaag brachten, is niet genoeg tegen beide ploegen."


Over twee weken wacht een trainingskamp van drie dagen om de barragematchen voor te bereiden. Daar moet de laatste rechte lijn worden ingezet om alsnog in de Jupiler Pro League te blijven - voorlopig is het gissen naar de tegenstander.

"Het houdt me nog niet bezig": opvallend signaal over toekomst bij Zulte Waregem

Sterspeler STVV wekt interesse van topclub, maar... gaat gratis vertrekken

KAA Gent komt met fikse verwittiging voor Union SG én Anderlecht

Profvoetballer uit België moet naar de gevangenis voor... zware overtreding in Denemarken

Zorgen om Johan Boskamp: "Het is zo klote"

Anderlecht ziet samenwerking met historische context eindigen

Chaos voor Belgisch profvoetbal dreigt: ook de allerlaatste in 1B trekt naar de rechtbank

De tranen vloeiden rijkelijk bij Club NXT, maar... "Het woord 'klein' mag intussen weg"

Antwerp wil bij Standard gaan shoppen voor ervaren middenvelder en houdt situatie in het oog

Onderhandelingen zijn lopende: Duitse club schotelt Nathan De Cat héél aantrekkelijk project voor, maar er is één cruciaal struikelblok

Jürgen Klopp weigert Real Madrid: 'Florentino Perez polst drie andere topcoaches, eentje komt ook al niet'

In youth we trust? 'RSC Anderlecht wil gewezen jeugdproduct Standard contracteren'

'AC Milan is concreet voor Tresoldi, maar krijgt af te rekenen met concurrentie uit eigen land'

'Anderlecht denkt aan andere profielen in de aanval en dat is héél slecht nieuws voor dure zomeraanwinst'

Amateursuspens: Sporting Hasselt op 90 minuten van de titel, KVD Oostende grijpt er naast

Géén gedroomde transfer? 'Mika Godts ziet verhuis in water vallen door hallucinante vraagprijs van Ajax'

Is Marc van Bommel (nog steeds) kandidaat-coach van Anderlecht? Nederlandse succescoach bevestigt gesprekken

'Barça heeft mondeling akkoord met topverdediger, gesprekken op clubniveau verlopen vlot(ter)'

Héél verdienstelijk onderuit! Real Madrid heeft strafschoppen nodig om Club Brugge van eindwinst in UEFA Youth League te houden

Scheidsrechter die wordt beschuldigd van slagen aan speelster reageert: "Ik moest me verweren"

Is hij de beste speler op de Belgische velden? Duurste aanwinst van Union zal ook recordtransfer worden

'PSG wil zich gericht versterken én richt pijlen op twee spelers die allesbehalve gemakkelijk los te weken zullen zijn'

ACHTERGROND: SSC Napoli heeft een héél duidelijke reden om constructief om te gaan met Romelu Lukaku

Zaakwaarnemer praat mond voorbij: "We hebben al gepraat met Anderlecht"

'Jürgen Klopp heeft beslist over zijn toekomst en licht Real Madrid in over zijn keuze'

Jan Vertonghen onder de vleugels van Vincent Mannaert: Rode Duivel zoekt zijn rol

Vier Unionisten in de kijker, Cvetkovic doet Anderlecht ontwaken: dit is ons elftal van het weekend

Nieuwe pijnlijke nederlaag in JPL: "Moeten als mannen uit kleedkamer komen en niet als kindjes"

Wouter Vrancken wil niet van dipje weten: "Betere ploeg tegen beste ploeg van België"

Genk-coach Nicky Hayen wil zijn spelersgroep prikkelen: "We hebben iets recht te zetten"

'Dat is een van zijn grootste kwaliteiten" - Silvio Proto laat zich uit over Vincent Kompany

"Taravel en Vanderbiest leren een les door de ontknoping van KV Mechelen - Anderlecht"

🎥 Supporters FCV Dender steken de draak met eigen ploeg via legendarisch deuntje

Antwerp-spits Janssen heeft een gekend probleem: "Dat was bij mij ook zo op het einde van mijn carrière"

Vanhaezebrouck gaat een stap verder: "Union, dat is het strafste wat ik gezien heb in het wereldvoetbal"

Anderlecht toont interesse in winger uit The Championship, al wordt het een moeilijke affaire

2e klasse

 Speeldag 34
Seraing Seraing 1-2 SK Beveren SK Beveren
Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 4-0 Francs Borains Francs Borains
RSCA Futures RSCA Futures 5-0 Olympic Charleroi Olympic Charleroi
KV Kortrijk KV Kortrijk 3-1 RWDM Brussels RWDM Brussels
K Beerschot VA K Beerschot VA 2-1 Lommel SK Lommel SK
Jong Genk Jong Genk 1-1 KAA Gent KAA Gent
Lierse SK Lierse SK 1-1 KSC Lokeren KSC Lokeren
Luik FC Luik FC 2-1 Eupen Eupen

