Europees kampioen met verleden bij Cercle Brugge wordt naar de uitgang geduwd: terugkeer een optie?

Sinds zijn passage bij Cercle Brugge heeft William Carvalho heel wat omzwervingen gekend. Maar vandaag zit hij duidelijk op een neergaande lijn. Hij staat meer en meer onder druk bij zijn huidige club.

Toen Cercle Brugge in 2012 William Carvalho huurde van Sporting Portugal, merkte de Vereniging meteen dat de speler over duidelijk fysiek potentieel beschikte. Maar dat hij zo'n carrière zou maken... In die tijd had hij op Transfermarkt nog geen marktwaarde.

Wat met de toekomst van William Carvalho?

Gesterkt door zijn erg geslaagde passage in de Pro League (52 wedstrijden voor Cercle) keerde Carvalho terug naar Sporting als een echte balveroveraar. Daar veroverde hij een basisplaats en werd hij logischerwijs opgeroepen voor de Portugese nationale ploeg, goed voor 80 caps en winst op Euro 2016 na 120 minuten in de finale tegen Frankrijk.

SE QUEDÓ SIN LUGAR



William Carvalho quedó fuera de Pachuca en el Clausura 2026. No está registrado en Liga MX y, aunque entrena, sigue sin encontrar equipo para continuar su carrera.



💥 Según O JOGO, el portugués no entra en planes de Esteban Solari y ni siquiera ha sido… pic.twitter.com/AzJvMSJJLf — Futbol Total (@futboltotal) April 2, 2026

De voormalige middenvelder van Cercle trok daarna naar Spanje en werd al snel een vaste waarde bij Betis Sevilla. Na zeven jaar en 223 wedstrijden in Andalusië veranderde Carvalho vorige zomer volledig van koers met een overstap naar Pachuca in México.

Een zekerheid voor de verdediging

Maar dat avontuur dreigt snel te eindigen: de voormalige Europees kampioen stond slechts drie keer in de basis en speelde sinds november geen minuut meer. Sindsdien valt hij er gewoon steevast buiten de selectie.





De speler werd niet ingeschreven op de officiële lijst voor het nieuwe seizoen. Hoewel hij blijft trainen, heeft hij nog geen nieuwe club gevonden om zijn carrière te herlanceren. Een trieste wending voor iemand die net 34 is geworden.