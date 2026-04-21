Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
| Reageer
David Hubert met dubbele opsteker voor clash met KAA Gent: waarom het toch opletten is voor de Buffalo's
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Union SG staat op zes overwinningen van de titel in de Champions' Play-offs. De eerste van de zeven resterende opdrachten is er eentje tegen KAA Gent. Toch een ploeg waar ze een beetje moeten voor opletten.

Met een voorsprong van vier punten op Club Brugge is Union nu de enige ploeg in de Champions' Play-offs die onderweg nog geen enkel punt liet liggen. Morgen wacht KAA Gent. Dat is de enige tegenstander die dit seizoen niet met lege handen uit het Dudenpark vertrok.

Toen nog gecoacht door Ivan Leko sleepten de Buffalo's er een 1-1 uit, en ze stonden zelfs tot het laatste kwartier op voorsprong, voor Kevin Mac Allister gelijkmaakte. Nog geen 48 uur nadat hij naast Leko stond voor de nabespreking van de zege tegen Club, blikte David Hubert al vooruit op het duel met Rik De Mil, de opvolger van Leko bij Gent.

Zes zeges op rij voor Union SG

De T1 van Union wil niet dat zijn groep in de val van de euforie trapt: "Het heel positieve is dat we meteen alweer een match hebben. We hebben geen tijd om te rusten of om ons te laten gaan. We hebben gedaan wat nodig was om de focus terug te leggen en door te schakelen naar de volgende uitdaging", legt hij uit tegen Le Soir.

"We zitten al weken in de stabiliteit en we weten heel goed hoe we de dingen willen aanpakken. Maar elke keer begint het opnieuw. Je moet het telkens weer bevestigen. Iedereen staat met beide voeten op de grond. Het tegenovergestelde zou een grote fout zijn."

Union SG komt met goed nieuws over Barry en Schoofs

"Na de overwinning tegen Club Brugge reageerde iedereen op dezelfde manier. Er was tevredenheid, maar die was tijdelijk. We zaten heel snel in het herstelprotocol. We weten dat er drukke weken aankomen en dat het heel belangrijk is om snel te recupereren. Wat gebeurd is, is voorbij", vervolgt hij.

Lees ook... Eindelijk eens meer dan 13 minuten voor groeibriljant KAA Gent: Rik De Mil legt opvallende keuze uit

Hubert sloot af met twee positieve berichten: Thierno Barry (sinds januari out met een enkelblessure) en Rob Schoofs (ziek tegen Club Brugge) zijn terug. Fedde Leysen is er dan weer niet bij: hij hoopt zondag, voor de Brusselse derby tegen Anderlecht, opnieuw inzetbaar te zijn.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
2e klasse
2e klasse Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Play-off 1
Play-off 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
KAA Gent
Union SG
David Hubert

Eindelijk eens meer dan 13 minuten voor groeibriljant KAA Gent: Rik De Mil legt opvallende keuze uit

17:00
'RSC Anderlecht hakt knoop door en neemt afscheid van deze twee spelers'

19:00
Filip Joos met stevige prik richting Vermant (én Vetlesen): "Ze prezen hem de hemel in, maar ..."

18:20
Vergeten Rode Duivel voor het WK? Rudi Garcia riep hem nog niet op, maar hij wordt overladen met lof

18:40
Vanhaezebrouck werpt deze piste op tafel voor Rode Duivels: "Je hebt zo iemand nodig"

13:30
7
KAA Gent komt met fikse verwittiging voor Union SG én Anderlecht

09:15
6
Anderlecht in de halve finale van de Coupe de France? Foutje doet véél stof opwaaien

18:00
Europees kampioen met verleden bij Cercle Brugge wordt naar de uitgang geduwd: terugkeer een optie?

17:20
Filip Joos lyrisch over Belg: "Als hij niet mee mag naar het WK ..."

16:30
2
'Verschillende Belgische clubs gaan concurrentie aan voor interessante winger'

16:00
1
RSC Anderlecht droomt: Romelu Lukaku moet zware boete betalen, relatie met Napoli nog meer op de spits?

15:30
Anderlecht moet oplossingen zoeken: Llansana komt te kort, oplossing komt mogelijk van... de Futures

14:40
1
Partner van Tessa Wullaert neemt heel belangrijke beslissing

15:15
1
Vandenbempt ziet groot probleem voor Club Brugge

14:20
4
Schokkend en droef nieuws: 19-jarige speler ernstig gewond na steekpartij

15:00
Een jaar geleden ontslagen bij Anderlecht... David Hubert volgt in het rijtje bij Union: toeval of geniaal?

11:40
7
Ondanks alle miserie: dit is het mooiste moment van Dewaest tijdens zijn periode bij KRC Genk

13:45
Weinig geruststelling: geen toekomst meer voor speler KV Kortrijk ondanks lopend contract?

13:15
2
Belgische club komt met statement na chaos voor supporters: "Meerdere feiten roepen vragen op"

14:00
Transfernieuws en Transfergeruchten 21/04: Yohanna

12:20
'Na de grote zorgen om Hans Vanaken is er een stevige update over de zaak'

12:40
2
Club Brugge heeft versterking voor de flank in het vizier, al gaat het om een 18-jarige

12:20
"Dan trapt mijn familie het af": Vincent Kompany laat voetbalfans de hoop opbergen

13:00
1
Jonas De Roeck schetst de rauwe realiteit voor spelers na verloren finale in Youth League

10:45
Nog een zware klap: Anderlecht ziet basisspeler uitvallen voor waarschijnlijk rest van seizoen

11:20
2
Wat met het Belgisch voetbal op televisie volgend jaar? DAZN neemt deze beslissing

12:00
10
"Tegen zijn 50ste is Vincent Kompany premier van België"

11:00
1
Chaos voor Belgisch profvoetbal dreigt: ook de allerlaatste in 1B trekt naar de rechtbank

07:58
25
Real Madrid-boegbeeld Thibaut Courtois heeft boodschap voor... Club NXT

10:00
Defour spreekt klare taal over STVV-Anderlecht: "Geen discussie mogelijk"

10:15
Hans Cornelis haalt uit na ontslag bij Charleroi en kijkt vooral naar... Nicolas Frutos

10:30
1
Sterspeler STVV wekt interesse van topclub, maar... gaat gratis vertrekken

09:30
3
Zorgen om Johan Boskamp: "Het is zo klote"

08:40
1
Profvoetballer uit België moet naar de gevangenis voor... zware overtreding in Denemarken

09:00
"Het houdt me nog niet bezig": opvallend signaal over toekomst bij Zulte Waregem

09:45
1
Anderlecht ziet samenwerking met historische context eindigen

08:20

Populairste artikels

2e klasse

 Speeldag 34
Seraing Seraing 1-2 SK Beveren SK Beveren
Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 4-0 Francs Borains Francs Borains
RSCA Futures RSCA Futures 5-0 Olympic Charleroi Olympic Charleroi
KV Kortrijk KV Kortrijk 3-1 RWDM Brussels RWDM Brussels
K Beerschot VA K Beerschot VA 2-1 Lommel SK Lommel SK
Jong Genk Jong Genk 1-1 KAA Gent KAA Gent
Lierse SK Lierse SK 1-1 KSC Lokeren KSC Lokeren
Luik FC Luik FC 2-1 Eupen Eupen

Nieuwste reacties

Geert66 Geert66 over Wat met het Belgisch voetbal op televisie volgend jaar? DAZN neemt deze beslissing Geert66 Geert66 over Filip Joos lyrisch over Belg: "Als hij niet mee mag naar het WK ..." Impala Impala over Antwerp wil bij Standard gaan shoppen voor ervaren middenvelder en houdt situatie in het oog ontleder ontleder ontleder ontleder over Een jaar geleden ontslagen bij Anderlecht... David Hubert volgt in het rijtje bij Union: toeval of geniaal? Geert66 Geert66 over "Dan trapt mijn familie het af": Vincent Kompany laat voetbalfans de hoop opbergen Goro Goro over Onderhandelingen zijn lopende: Duitse club schotelt Nathan De Cat héél aantrekkelijk project voor, maar er is één cruciaal struikelblok Dolf De Wolf Dolf De Wolf over Vanhaezebrouck gaat een stap verder: "Union, dat is het strafste wat ik gezien heb in het wereldvoetbal" CringeMedia CringeMedia over Yannick Ferrera zag dat het niet goed was: "Ik heb Beerschot-Lommel gezien, geloof mij ..." Goro Goro over Chaos voor Belgisch profvoetbal dreigt: ook de allerlaatste in 1B trekt naar de rechtbank DKMA DKMA over Vandenbempt ziet groot probleem voor Club Brugge Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved