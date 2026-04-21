David Hubert met dubbele opsteker voor clash met KAA Gent: waarom het toch opletten is voor de Buffalo's

Union SG staat op zes overwinningen van de titel in de Champions' Play-offs. De eerste van de zeven resterende opdrachten is er eentje tegen KAA Gent. Toch een ploeg waar ze een beetje moeten voor opletten.

Met een voorsprong van vier punten op Club Brugge is Union nu de enige ploeg in de Champions' Play-offs die onderweg nog geen enkel punt liet liggen. Morgen wacht KAA Gent. Dat is de enige tegenstander die dit seizoen niet met lege handen uit het Dudenpark vertrok.

Toen nog gecoacht door Ivan Leko sleepten de Buffalo's er een 1-1 uit, en ze stonden zelfs tot het laatste kwartier op voorsprong, voor Kevin Mac Allister gelijkmaakte. Nog geen 48 uur nadat hij naast Leko stond voor de nabespreking van de zege tegen Club, blikte David Hubert al vooruit op het duel met Rik De Mil, de opvolger van Leko bij Gent.

Zes zeges op rij voor Union SG

De T1 van Union wil niet dat zijn groep in de val van de euforie trapt: "Het heel positieve is dat we meteen alweer een match hebben. We hebben geen tijd om te rusten of om ons te laten gaan. We hebben gedaan wat nodig was om de focus terug te leggen en door te schakelen naar de volgende uitdaging", legt hij uit tegen Le Soir.

"We zitten al weken in de stabiliteit en we weten heel goed hoe we de dingen willen aanpakken. Maar elke keer begint het opnieuw. Je moet het telkens weer bevestigen. Iedereen staat met beide voeten op de grond. Het tegenovergestelde zou een grote fout zijn."

Union SG komt met goed nieuws over Barry en Schoofs

"Na de overwinning tegen Club Brugge reageerde iedereen op dezelfde manier. Er was tevredenheid, maar die was tijdelijk. We zaten heel snel in het herstelprotocol. We weten dat er drukke weken aankomen en dat het heel belangrijk is om snel te recupereren. Wat gebeurd is, is voorbij", vervolgt hij.



Hubert sloot af met twee positieve berichten: Thierno Barry (sinds januari out met een enkelblessure) en Rob Schoofs (ziek tegen Club Brugge) zijn terug. Fedde Leysen is er dan weer niet bij: hij hoopt zondag, voor de Brusselse derby tegen Anderlecht, opnieuw inzetbaar te zijn.