Aernout Van Lindt
Filip Joos met stevige prik richting Vermant (én Vetlesen): "Ze prezen hem de hemel in, maar ..."
Union SG won dit weekend de topper van Club Brugge. Blauw-zwart probeerde wel en kwam ook op voorsprong, maar ging uiteindelijk wel onderuit. Romeo Vermant had het vuur nochtans in de match willen brengen van minuut 1, al had hij daar wel geel moeten krijgen.

Vermant had heel vroeg in de wedstrijd al een eerste gele kaart kunnen gepakt hebben. En dan was die tweede gele kaart misschien ook wel gevallen en had Union SG een helft met een mannetje meer kunnen spelen.

🤔 | Jonathan Lardot vond het een correcte beslissing om Romeo Vermant geen gele kaart te geven. 👀🎙️ #USGCLU pic.twitter.com/5RyQ954PHd

— DAZN België (@DAZN_BENL) April 19, 2026

Kwam Vermant goed weg in die eerste fase, heel vroeg in de wedstrijd? Jonathan Lardot gaf aan dat het voor hem een terechte beslissing was om géén geel te geven. Daar was achteraf toch nog een en ander over te doen.

"Vermant heeft van minuut 1 het signaal gegeven ... Er is teveel gezegd de week ervoor over Vetlesen op STVV door meteen die fout te maken en het vuur erin te jagen. Vermant moest altijd geel krijgen", aldus Filip Joos in 90 Minutes.

"Natuurlijk, want hij wilde iemand pijn doen zonder de intentie om de bal te spelen", pikte Wesley Sonck meteen in. De eerste minuten kom je vaak weg zonder gele kaarten, maar dat zou toch ook stilaan anders moeten.

"Ze geven die eerste gele kaart niet meer, onder het motto van 'laat maar spelen'. Vermant wil even stoer tonen dat hij iemand wegzetten, maar het was té. Vetlesen is de hemel ingeprezen om op die manier in te vallen."

Play-off 1

 Speeldag 3
KV Mechelen KV Mechelen 1-2 Anderlecht Anderlecht
KAA Gent KAA Gent 0-0 STVV STVV
Union SG Union SG 2-1 Club Brugge Club Brugge

Play-off 2

 Speeldag 3
Antwerp Antwerp 2-0 OH Leuven OH Leuven
Westerlo Westerlo 1-2 KRC Genk KRC Genk
Charleroi Charleroi 1-2 Standard Standard

Play-off 3

 Speeldag 3
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-4 Cercle Brugge Cercle Brugge
La Louvière La Louvière 0-2 Zulte Waregem Zulte Waregem

