Belgische club komt met statement na chaos voor supporters: "Meerdere feiten roepen vragen op"

Aernout Van Lindt
De situatie escaleerde na de wedstrijd tussen RAEC Mons en Excelsior Virton, zaterdagavond tijdens de kraker van de zevende speeldag van de play-offs van de Eerste Amateurklasse van het ACFF. De club uit de Gaume reageerde met klasse in een mededeling die dinsdag werd gepubliceerd.

Drie dagen geleden stuntte Excelsior Virton met een zege op het veld van RAEC Mons. In de Eerste Amateurklasse van het ACFF staan de Draken, de Gaumais en Tubize-Braine nu binnen één punt van elkaar, met nog drie speeldagen te gaan.

In het Stade Charles Tondreau werd de nabeschouwing echter overschaduwd door feiten die geen plaats hebben in de voetbalwereld. "Er werden projectielen, waaronder een tiental pyrotechnische mortierladingen, richting onze supporters gegooid, onder wie veel jongeren van onze academie. Vervolgens verlieten meerdere personen hun tribune om fysiek contact te zoeken met onze supporters in hun afgebakende zone", legt de club uit Virton uit in een mededeling die dinsdag werd gepubliceerd.

"In deze bijzonder gespannen context hebben onze supporters blijk gegeven van koelbloedigheid en voorbeeldige verantwoordelijkheidszin. De club wil hen oprecht bedanken voor hun waardige houding en hun onophoudelijke steun. Royal Excelsior Virton veroordeelt met de grootste klem elke vorm van geweld in het voetbal. Geen enkel kader, geen enkel sportief belang kan dergelijk gedrag rechtvaardigen."

Virton is niet boos op RAEC Mons, maar spreekt de ordediensten aan

De club uit de provincie Luxemburg bedankt zijn stewards die de verplaatsing maakten en mee voorkwamen dat de situatie verder escaleerde. "De club wil zijn stewards die aanwezig waren tijdens de verplaatsing van harte begroeten en bedanken. Hun inzet, koelbloedigheid en professionalisme waren doorslaggevend in de aanpak van deze gebeurtenissen. Daarnaast moesten verschillende clubleden, onder wie de voorzitter en de algemeen manager, zich fysiek tussenbeide plaatsen om onze supporters te beschermen en zo een ernstigere escalatie te helpen vermijden."



Volgens Excelsior Virton hadden de lokale ordediensten de situatie anders kunnen aanpakken. "Meerdere feiten roepen vragen op: een laattijdig ingrijpen bij de bestorming door bezoekende supporters van de zone die aan onze supporters was voorbehouden, het oppakken en boeien van een van onze supporters die nochtans slachtoffer was, evenals maatregelen om onze supporters uiteen te drijven, gepaard met een afschrikkend gebruik van middelen zoals honden, terwijl zij net het mikpunt waren van de gebeurtenissen."

In zijn communiqué benadrukt Virton echter dat het RAEC Mons en zijn bestuur niets verwijt. "Excel betuigt zijn solidariteit met RAEC Mons, evenals met alle clubs, met name amateurclubs, die niet altijd over de nodige middelen beschikken om dit soort situaties alleen het hoofd te bieden, zonder dat dit op enigerlei wijze de ernst van de vastgestelde feiten kan verzachten. Veiligheid bij wedstrijden gaat namelijk het kader van de clubs te boven en is een collectieve verantwoordelijkheid waarbij de overheden ten volle betrokken zijn."

'Verschillende Belgische clubs gaan concurrentie aan voor interessante winger'

RSC Anderlecht droomt: Romelu Lukaku moet zware boete betalen, relatie met Napoli nog meer op de spits?

