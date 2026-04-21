Schokkend en droef nieuws: 19-jarige speler ernstig gewond na steekpartij

Zeer droef nieuws heeft ons bereikt vanuit Denemarken. Daar is een speler van Midtjylland betrokken geraakt in een steekpartij. Daarbij is de speler in kwestie ernstig gewond geraakt. Na twee operaties is hij nu uit zijn kunstmatige coma gehaald.

De 19-jarige Alamara Djabi kent u misschien nog niet, maar hij staat bij FC Midtjylland wel te boek als een groot talent. Een speler waar we de komende jaren nog meer zouden kunnen van gaan horen, zoveel is duidelijk.

Twee operaties voor Alamara Djabi

Al kon het bijna niet meer, want bij een steekpartij in Denemarken werd de speler van Midtjylland ernstig gewond. Hij moest twee operaties ondergaan om zijn leven te redden en werd even in een kunstmatige coma gehouden.

Alamara Djabi, blev alvorligt såret i et knivstikkeri og er nu i stabil tilstand efter to operationer. Han er vågnet fra kunstig koma og har det efter omstændighederne godt.



FC Midtjylland er i tæt dialog og samarbejde med myndighederne og støtter ham og hans familie. pic.twitter.com/ALiQDUP5py — FC Midtjylland (@fcmidtjylland) April 21, 2026

Midtjylland haalde de youngster uit Guinee-Bissau in 2023 op uit de jeugdopleiding van het Portugese Benfica. Ondertussen timmert hij in Denemarken aan de weg naar de voetbaltop. Momenteel zou hij stabiel zijn.

Speler van Midtjylland is stabiel na operaties

"Alamara Djabi raakte ernstig gewond bij een steekpartij en verkeert na twee operaties in stabiele toestand. Hij is ontwaakt uit een kunstmatig coma en maakt het naar verluidt goed", aldus Midtjylland in een statement.





En ze gaan verder met hun boodschap via de sociale media: "FC Midtjylland is in nauw overleg en samenwerking met de autoriteiten en steunt hem en zijn familie." Ook wij willen Alamara Djabi een voorspoedig herstel toewensen.