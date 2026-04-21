Schokkend en droef nieuws: 19-jarige speler ernstig gewond na steekpartij

Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
Zeer droef nieuws heeft ons bereikt vanuit Denemarken. Daar is een speler van Midtjylland betrokken geraakt in een steekpartij. Daarbij is de speler in kwestie ernstig gewond geraakt. Na twee operaties is hij nu uit zijn kunstmatige coma gehaald.

De 19-jarige Alamara Djabi kent u misschien nog niet, maar hij staat bij FC Midtjylland wel te boek als een groot talent. Een speler waar we de komende jaren nog meer zouden kunnen van gaan horen, zoveel is duidelijk.

Twee operaties voor Alamara Djabi

Al kon het bijna niet meer, want bij een steekpartij in Denemarken werd de speler van Midtjylland ernstig gewond. Hij moest twee operaties ondergaan om zijn leven te redden en werd even in een kunstmatige coma gehouden.

Midtjylland haalde de youngster uit Guinee-Bissau in 2023 op uit de jeugdopleiding van het Portugese Benfica. Ondertussen timmert hij in Denemarken aan de weg naar de voetbaltop. Momenteel zou hij stabiel zijn.

Speler van Midtjylland is stabiel na operaties

"Alamara Djabi raakte ernstig gewond bij een steekpartij en verkeert na twee operaties in stabiele toestand. Hij is ontwaakt uit een kunstmatig coma en maakt het naar verluidt goed", aldus Midtjylland in een statement.

En ze gaan verder met hun boodschap via de sociale media: "FC Midtjylland is in nauw overleg en samenwerking met de autoriteiten en steunt hem en zijn familie." Ook wij willen Alamara Djabi een voorspoedig herstel toewensen.

'Verschillende Belgische clubs gaan concurrentie aan voor interessante winger'

RSC Anderlecht droomt: Romelu Lukaku moet zware boete betalen, relatie met Napoli nog meer op de spits?

Vandenbempt ziet groot probleem voor Club Brugge

Belgische club komt met statement na chaos voor supporters: "Meerdere feiten roepen vragen op"

Weinig geruststelling: geen toekomst meer voor speler KV Kortrijk ondanks lopend contract?

Transfernieuws en Transfergeruchten 21/04: Yohanna

Club Brugge heeft versterking voor de flank in het vizier, al gaat het om een 18-jarige

Een jaar geleden ontslagen bij Anderlecht... David Hubert volgt in het rijtje bij Union: toeval of geniaal?

Nog een zware klap: Anderlecht ziet basisspeler uitvallen voor waarschijnlijk rest van seizoen

"Tegen zijn 50ste is Vincent Kompany premier van België"

Jonas De Roeck schetst de rauwe realiteit voor spelers na verloren finale in Youth League

Defour spreekt klare taal over STVV-Anderlecht: "Geen discussie mogelijk"

KAA Gent komt met fikse verwittiging voor Union SG én Anderlecht

Sterspeler STVV wekt interesse van topclub, maar... gaat gratis vertrekken

Profvoetballer uit België moet naar de gevangenis voor... zware overtreding in Denemarken

Anderlecht ziet samenwerking met historische context eindigen

De tranen vloeiden rijkelijk bij Club NXT, maar... "Het woord 'klein' mag intussen weg"

Antwerp wil bij Standard gaan shoppen voor ervaren middenvelder en houdt situatie in het oog

Onderhandelingen zijn lopende: Duitse club schotelt Nathan De Cat héél aantrekkelijk project voor, maar er is één cruciaal struikelblok

Jürgen Klopp weigert Real Madrid: 'Florentino Perez polst drie andere topcoaches, eentje komt ook al niet'

Yannick Ferrera zag dat het niet goed was: "Ik heb Beerschot-Lommel gezien, geloof mij ..."

In youth we trust? 'RSC Anderlecht wil gewezen jeugdproduct Standard contracteren'

'AC Milan is concreet voor Tresoldi, maar krijgt af te rekenen met concurrentie uit eigen land'

'Anderlecht denkt aan andere profielen in de aanval en dat is héél slecht nieuws voor dure zomeraanwinst'

Celta De Vigo Celta De Vigo 1-3 Freiburg Freiburg
Real Betis Real Betis 2-4 Braga Braga
Nottingham Forest Nottingham Forest 1-0 FC Porto FC Porto
Aston Villa Aston Villa 4-0 Bologna Bologna

