Leicester City beleeft ongeziene val en zakt naar derde niveau in Engeland

Leicester City is officieel gedegradeerd naar League One. Tien jaar na die sprookjesachtige landstitel is de gevallen topclub helemaal weggezakt, na een rampseizoen dat nu een bijzonder pijnlijke afloop kent.

Het is gedaan voor Leicester City in de Championship. Twee speeldagen voor het einde van de competitie is het zeker: The Foxes zakken naar de League One na een dramatisch seizoen.

Ze speelden onlangs 2-2 gelijk tegen Hull City, waarna de degradatie een feit was. Leicester telt 42 punten en kan niet meer uit de rode zone geraken. De club staat voorlaatste in het klassement.

Van kampioen van Engeland naar derde niveau: Leicester zakt diep weg

Enkel Sheffield Wednesday doet nog slechter dan The Foxes en telt -3 punten. Het is een zeer opvallend degradatie, zeker omdat de club nog maar sinds dit seizoen opnieuw in de Championship speelde.

Het is intussen ook tien jaar geleden dat Leicester City de Premier League won in dat onvergetelijke seizoen. Dat de club nu wegzakt naar het derde niveau van het Engelse voetbal, maakt de klap alleen maar pijnlijker.



Bij Leicester zal de komende weken dan ook stevig moeten worden geëvalueerd. Een club met die naam en die traditie hoort normaal gezien niet thuis in League One, waardoor een snelle reactie haast onvermijdelijk lijkt.