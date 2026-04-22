Leicester City beleeft ongeziene val en zakt naar derde niveau in Engeland

Brandon Morren, voetbaljournalist
| Reageer
Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Leicester City is officieel gedegradeerd naar League One. Tien jaar na die sprookjesachtige landstitel is de gevallen topclub helemaal weggezakt, na een rampseizoen dat nu een bijzonder pijnlijke afloop kent.

Het is gedaan voor Leicester City in de Championship. Twee speeldagen voor het einde van de competitie is het zeker: The Foxes zakken naar de League One na een dramatisch seizoen.

Ze speelden onlangs 2-2 gelijk tegen Hull City, waarna de degradatie een feit was. Leicester telt 42 punten en kan niet meer uit de rode zone geraken. De club staat voorlaatste in het klassement.

Van kampioen van Engeland naar derde niveau: Leicester zakt diep weg

Enkel Sheffield Wednesday doet nog slechter dan The Foxes en telt -3 punten. Het is een zeer opvallend degradatie, zeker omdat de club nog maar sinds dit seizoen opnieuw in de Championship speelde.

Het is intussen ook tien jaar geleden dat Leicester City de Premier League won in dat onvergetelijke seizoen. Dat de club nu wegzakt naar het derde niveau van het Engelse voetbal, maakt de klap alleen maar pijnlijker.


Bij Leicester zal de komende weken dan ook stevig moeten worden geëvalueerd. Een club met die naam en die traditie hoort normaal gezien niet thuis in League One, waardoor een snelle reactie haast onvermijdelijk lijkt.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
The Championship Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Leicester City
Hull City

Meer nieuws

Belgische assist levert Como bijna stunt van formaat op tegen Inter

09:30
Gent-spits Kanga krijgt het hard te verduren en Vanhaezebrouck snapt waarom

09:00
Nicky Hayen zet na puntenverlies twee spelers extra in de verf bij Genk

08:40
Waarom Hugo Siquet toch niet profiteert van de blessure van Kyriani Sabbe bij Club

08:20
1
Antwerp-coach Joseph Oosting geniet na zege van Antwerp vooral van één ding

08:00
5
Om een einde te maken aan de geruchten? Vincent Kompany neemt een grote beslissing

07:20
Vandenbempt en Vanhaezebrouck ondanks 6 op 9 kritisch voor Anderlecht: "Je zou zeggen dat het playdowns zijn"

07:00
2
Vincent Kompany wil geschiedenis schrijven met Bayern München: "Eerste keer voor alles"

06:30
2
STVV beseft het als de beste voor clashes met Anderlecht en Mechelen: "Week van de waarheid"

06:00
🎥 Genk-trainer Nicky Hayen laakt oordeel spelleiding over penaltyfase ... en krijgt gelijk van tegenstander

23:55
In bloedvorm: Club Brugge aast nu ook op veelbelovende spits uit opvallende competitie

23:00
OH Leuven laat korf kansen liggen, Westerlo bedankt onklopbare Jungdal en efficiënte Ferri

22:29
Penaltymisser en sterke Charleroi-doelman lang een doorn in het oog, maar Genk redt nog een punt in slotfase

22:28
Antwerp pakt zes op zes dankzij twee snelle counters, Standard doet een slechte zaak

22:27
"Bim, bam, beieren - Wim Opbrouck zou sneller starten": Anderlecht-speler helemaal onderuitgehaald

22:30
U bent formeel: titelstrijd maakt bocht van 180 graden

22:00
1
De miljoenen stromen binnen bij RSC Anderlecht: 'Premier League en Bundesliga roeren zich'

21:40
1
Alweer een voltreffer? Deze winteraanwinst debuteerde met branie voor Union SG

21:20
Transferoorlogje op komst? 'KAA Gent, OH Leuven en Westerlo bikkelen om dezelfde spits'

21:00
1
Hadden Hollanders en ook Club-fans gelijk? Blauw-zwart zit in de miserie met deze spelers

20:40
3
Geweldige opsteker voor de Rode Duivels? Groot nieuws over Thibaut Courtois

20:20
Na het gefluit van de eigen supporters: dit heeft Rik De Mil te zeggen over Wilfried Kanga

20:00
1
Ivan Leko hakt knopen door over Hans Vanaken & co: dit is de selectie van Club Brugge voor duel met Mechelen

19:40
Fred Vanderbiest laat zich uit over Raman & co en komt met strijdplan voor match tegen Club Brugge

19:20
2
'RSC Anderlecht hakt knoop door en neemt afscheid van deze twee spelers'

19:00
1
Vergeten Rode Duivel voor het WK? Rudi Garcia riep hem nog niet op, maar hij wordt overladen met lof

18:40
2
Filip Joos met stevige prik richting Vermant (én Vetlesen): "Ze prezen hem de hemel in, maar ..."

18:20
10
Anderlecht in de halve finale van de Coupe de France? Foutje doet véél stof opwaaien

18:00
David Hubert met dubbele opsteker voor clash met KAA Gent: waarom het toch opletten is voor de Buffalo's

17:40
Europees kampioen met verleden bij Cercle Brugge wordt naar de uitgang geduwd: terugkeer een optie?

17:20
Eindelijk eens meer dan 13 minuten voor groeibriljant KAA Gent: Rik De Mil legt opvallende keuze uit

17:00
Filip Joos lyrisch over Belg: "Als hij niet mee mag naar het WK ..."

16:30
9
'Verschillende Belgische clubs gaan concurrentie aan voor interessante winger'

16:00
2
RSC Anderlecht droomt: Romelu Lukaku moet zware boete betalen, relatie met Napoli nog meer op de spits?

15:30
Partner van Tessa Wullaert neemt heel belangrijke beslissing

15:15
1
Schokkend en droef nieuws: 19-jarige speler ernstig gewond na steekpartij

15:00

Meer nieuws

Populairste artikels

The Championship

 Speeldag 44
Norwich City Norwich City 2-1 Derby County Derby County
West Bromwich West Bromwich 3-0 Watford Watford
Stoke City Stoke City 1-3 Millwall Millwall
Southampton Southampton 2-2 Bristol City Bristol City
Oxford Utd Oxford Utd 0-1 Wrexham Wrexham
QPR QPR 1-2 Swansea Swansea
Coventry City Coventry City 5-1 Portsmouth Portsmouth
Leicester City Leicester City 2-2 Hull City Hull City
Charlton Athletic Charlton Athletic 20:45 Ipswich Town Ipswich Town
Middlesbrough Middlesbrough 20:45 Sheffield Wednesday Sheffield Wednesday
Sheffield United Sheffield United 20:45 Blackburn Blackburn
Birmingham City Birmingham City 20:45 Preston North End Preston North End

Nieuwste reacties

cartman_96 cartman_96 over Vergeten Rode Duivel voor het WK? Rudi Garcia riep hem nog niet op, maar hij wordt overladen met lof Locolabo Locolabo over Vincent Kompany wil geschiedenis schrijven met Bayern München: "Eerste keer voor alles" Pierrebourgeois Pierrebourgeois over Hadden Hollanders en ook Club-fans gelijk? Blauw-zwart zit in de miserie met deze spelers Soloria Soloria over Antwerp-coach Joseph Oosting geniet na zege van Antwerp vooral van één ding --KRCGenkie-- --KRCGenkie-- over KRC Genk - Charleroi: 1-1 GertjeFCB GertjeFCB over Waarom Hugo Siquet toch niet profiteert van de blessure van Kyriani Sabbe bij Club Obiku Obiku over Vandenbempt en Vanhaezebrouck ondanks 6 op 9 kritisch voor Anderlecht: "Je zou zeggen dat het playdowns zijn" Geert66 Geert66 over Onderhandelingen zijn lopende: Duitse club schotelt Nathan De Cat héél aantrekkelijk project voor, maar er is één cruciaal struikelblok Geert DL Geert DL over Filip Joos met stevige prik richting Vermant (én Vetlesen): "Ze prezen hem de hemel in, maar ..." Carl Peeters Carl Peeters over Fred Vanderbiest laat zich uit over Raman & co en komt met strijdplan voor match tegen Club Brugge Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved