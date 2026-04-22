Brandon Morren
Antwerp-coach Joseph Oosting geniet na zege van Antwerp vooral van één ding
Antwerp heeft dinsdagavond een belangrijke zege geboekt op het veld van Standard. Joseph Oosting genoot vooral van de manier waarop zijn ploeg na de rust voor de dag kwam en trok daar een duidelijke conclusie uit.

Antwerp heeft dinsdagavond met 1-2 gewonnen op het veld van Standard. The Great Old bedankte Christopher Scott die zijn ploeg met twee doelpunten op weg naar de overwinning zette. Trainer Joseph Oosting is gelukkig met wat zijn team liet zien.

"Hier zit een blije trainer", opende hij volgens Gazet van Antwerpen. "De eerste helft ging gelijk op, maar het pleziert me vooral hoe we na rust uit de kleedkamer kwamen. Vanuit een ingooi zetten we een mooie counter op, met uiteindelijk dat knappe balletje van Anthony op Scott, die het geweldig afmaakt."

Joseph Oosting ziet vooral bevestiging in manier waarop Antwerp toesloeg

"En wat later zetten ze opnieuw zo’n goeie combinatie op, dus dat stemt me zeer tevreden", gaat Oosting verder. "Het gaat immers over de manier van voetballen. Als die goed is, volgen de resultaten vanzelf."

Een clean sheet kon Antwerp niet houden, maar dat heeft alles te maken met een opvallende penalty. Doelpuntenmaker Scott kreeg de bal namelijk plots tegen zijn steunarm terwijl hij op de grond was.

De aanvaller kon er eigenlijk helemaal niets aan doen. "Ik ben het helemaal kwijt over handsballen en de VAR", besluit Oosting op zijn persmoment. "Ik ga er maar niks meer over zeggen."

Antwerp pakt zes op zes dankzij twee snelle counters, Standard doet een slechte zaak

Belgische assist levert Como bijna stunt van formaat op tegen Inter

Gent-spits Kanga krijgt het hard te verduren en Vanhaezebrouck snapt waarom

Waarom Hugo Siquet toch niet profiteert van de blessure van Kyriani Sabbe bij Club

Nicky Hayen zet na puntenverlies twee spelers extra in de verf bij Genk

Leicester City beleeft ongeziene val en zakt naar derde niveau in Engeland

Om een einde te maken aan de geruchten? Vincent Kompany neemt een grote beslissing

🎥 Genk-trainer Nicky Hayen laakt oordeel spelleiding over penaltyfase ... en krijgt gelijk van tegenstander

Vandenbempt en Vanhaezebrouck ondanks 6 op 9 kritisch voor Anderlecht: "Je zou zeggen dat het playdowns zijn"

Vincent Kompany wil geschiedenis schrijven met Bayern München: "Eerste keer voor alles"

STVV beseft het als de beste voor clashes met Anderlecht en Mechelen: "Week van de waarheid"

OH Leuven laat korf kansen liggen, Westerlo bedankt onklopbare Jungdal en efficiënte Ferri

Penaltymisser en sterke Charleroi-doelman lang een doorn in het oog, maar Genk redt nog een punt in slotfase

In bloedvorm: Club Brugge aast nu ook op veelbelovende spits uit opvallende competitie

"Bim, bam, beieren - Wim Opbrouck zou sneller starten": Anderlecht-speler helemaal onderuitgehaald

U bent formeel: titelstrijd maakt bocht van 180 graden

De miljoenen stromen binnen bij RSC Anderlecht: 'Premier League en Bundesliga roeren zich'

Alweer een voltreffer? Deze winteraanwinst debuteerde met branie voor Union SG

Transferoorlogje op komst? 'KAA Gent, OH Leuven en Westerlo bikkelen om dezelfde spits'

Hadden Hollanders en ook Club-fans gelijk? Blauw-zwart zit in de miserie met deze spelers

Geweldige opsteker voor de Rode Duivels? Groot nieuws over Thibaut Courtois

Na het gefluit van de eigen supporters: dit heeft Rik De Mil te zeggen over Wilfried Kanga

Ivan Leko hakt knopen door over Hans Vanaken & co: dit is de selectie van Club Brugge voor duel met Mechelen

Fred Vanderbiest laat zich uit over Raman & co en komt met strijdplan voor match tegen Club Brugge

'RSC Anderlecht hakt knoop door en neemt afscheid van deze twee spelers'

Vergeten Rode Duivel voor het WK? Rudi Garcia riep hem nog niet op, maar hij wordt overladen met lof

Filip Joos met stevige prik richting Vermant (én Vetlesen): "Ze prezen hem de hemel in, maar ..."

Anderlecht in de halve finale van de Coupe de France? Foutje doet véél stof opwaaien

David Hubert met dubbele opsteker voor clash met KAA Gent: waarom het toch opletten is voor de Buffalo's

Europees kampioen met verleden bij Cercle Brugge wordt naar de uitgang geduwd: terugkeer een optie?

Eindelijk eens meer dan 13 minuten voor groeibriljant KAA Gent: Rik De Mil legt opvallende keuze uit

Filip Joos lyrisch over Belg: "Als hij niet mee mag naar het WK ..."

'Verschillende Belgische clubs gaan concurrentie aan voor interessante winger'

RSC Anderlecht droomt: Romelu Lukaku moet zware boete betalen, relatie met Napoli nog meer op de spits?

Partner van Tessa Wullaert neemt heel belangrijke beslissing

Schokkend en droef nieuws: 19-jarige speler ernstig gewond na steekpartij

