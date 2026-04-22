Antwerp-coach Joseph Oosting geniet na zege van Antwerp vooral van één ding

Antwerp heeft dinsdagavond een belangrijke zege geboekt op het veld van Standard. Joseph Oosting genoot vooral van de manier waarop zijn ploeg na de rust voor de dag kwam en trok daar een duidelijke conclusie uit.

Antwerp heeft dinsdagavond met 1-2 gewonnen op het veld van Standard. The Great Old bedankte Christopher Scott die zijn ploeg met twee doelpunten op weg naar de overwinning zette. Trainer Joseph Oosting is gelukkig met wat zijn team liet zien.

"Hier zit een blije trainer", opende hij volgens Gazet van Antwerpen. "De eerste helft ging gelijk op, maar het pleziert me vooral hoe we na rust uit de kleedkamer kwamen. Vanuit een ingooi zetten we een mooie counter op, met uiteindelijk dat knappe balletje van Anthony op Scott, die het geweldig afmaakt."

Joseph Oosting ziet vooral bevestiging in manier waarop Antwerp toesloeg

"En wat later zetten ze opnieuw zo’n goeie combinatie op, dus dat stemt me zeer tevreden", gaat Oosting verder. "Het gaat immers over de manier van voetballen. Als die goed is, volgen de resultaten vanzelf."

Een clean sheet kon Antwerp niet houden, maar dat heeft alles te maken met een opvallende penalty. Doelpuntenmaker Scott kreeg de bal namelijk plots tegen zijn steunarm terwijl hij op de grond was.

Lees ook... Antwerp pakt zes op zes dankzij twee snelle counters, Standard doet een slechte zaak ›

De aanvaller kon er eigenlijk helemaal niets aan doen. "Ik ben het helemaal kwijt over handsballen en de VAR", besluit Oosting op zijn persmoment. "Ik ga er maar niks meer over zeggen."