Gent-spits Kanga krijgt het hard te verduren en Vanhaezebrouck snapt waarom

Wilfried Kanga ligt steeds moeilijker bij een deel van het Gentse publiek. Hein Vanhaezebrouck keurt het uitjouwen van een eigen speler af, maar begrijpt tegelijk wel waarom de frustratie rond de spits groeit.

Bij KAA Gent loopt er een niet zo gelukkige spits rond met Wilfried Kanga. Hij werd tijdens de wedstrijd tegen STVV uitgejouwd door de eigen supporters. Toen hij vervangen werd klonk er gejuich, en niet omdat hij goed speelde.

Het blijft opvallend wanneer supporters zich zo fel tegen een speler van hun eigen club keren. Hein Vanhaezebrouck keurt het absoluut niet goed, maar lijkt toch te kunnen begrijpen waarom de Gentse fans zich storen.

Hein Vanhaezebrouck begrijpt ergernis rond Wilfried Kanga wel

"Er waren wedstrijden waarin ik hem nogal afwezig vond", zegt hij bij Het Nieuwsblad. "Waarin Kanga zich makkelijk van de bal liet zetten, maar telkens het foutje claimde. Dat een verdediger hem bijvoorbeeld even vasthield en hij meteen stopte met spelen."

"Arbiters fluiten dat niet meer", benadrukt Vanhaezebrouck. "Hij speelt als targetspits met de regels van minivoetbal. ‘Kom er niet aan of hij wil een fout.’ Ik heb mij daar ook al aan geërgerd. ‘Doe toch voort’, denk ik dan."

Vanhaezebrouck begrijpt dus dat Kanga op de zenuwen werkt, ook al gaat het uitjouwen van een eigen speler volgens hem te ver. ​Het is duidelijk dat Kanga zich de komende wedstrijden zal moeten bewijzen voor het eigen publiek.