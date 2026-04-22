Brandon Morren
Gent-spits Kanga krijgt het hard te verduren en Vanhaezebrouck snapt waarom
Wilfried Kanga ligt steeds moeilijker bij een deel van het Gentse publiek. Hein Vanhaezebrouck keurt het uitjouwen van een eigen speler af, maar begrijpt tegelijk wel waarom de frustratie rond de spits groeit.

Bij KAA Gent loopt er een niet zo gelukkige spits rond met Wilfried Kanga. Hij werd tijdens de wedstrijd tegen STVV uitgejouwd door de eigen supporters. Toen hij vervangen werd klonk er gejuich, en niet omdat hij goed speelde.

Het blijft opvallend wanneer supporters zich zo fel tegen een speler van hun eigen club keren. Hein Vanhaezebrouck keurt het absoluut niet goed, maar lijkt toch te kunnen begrijpen waarom de Gentse fans zich storen.

Hein Vanhaezebrouck begrijpt ergernis rond Wilfried Kanga wel

"Er waren wedstrijden waarin ik hem nogal afwezig vond", zegt hij bij Het Nieuwsblad. "Waarin Kanga zich makkelijk van de bal liet zetten, maar telkens het foutje claimde. Dat een verdediger hem bijvoorbeeld even vasthield en hij meteen stopte met spelen."

"Arbiters fluiten dat niet meer", benadrukt Vanhaezebrouck. "Hij speelt als targetspits met de regels van minivoetbal. ‘Kom er niet aan of hij wil een fout.’ Ik heb mij daar ook al aan geërgerd. ‘Doe toch voort’, denk ik dan."

Lees ook... Na het gefluit van de eigen supporters: dit heeft Rik De Mil te zeggen over Wilfried Kanga
Vanhaezebrouck begrijpt dus dat Kanga op de zenuwen werkt, ook al gaat het uitjouwen van een eigen speler volgens hem te ver. ​Het is duidelijk dat Kanga zich de komende wedstrijden zal moeten bewijzen voor het eigen publiek.

Volg Union SG - KAA Gent live op Voetbalkrant.com vanaf 20:30.

Na het gefluit van de eigen supporters: dit heeft Rik De Mil te zeggen over Wilfried Kanga

Belgische assist levert Como bijna stunt van formaat op tegen Inter

Nicky Hayen zet na puntenverlies twee spelers extra in de verf bij Genk

Play-off 1

 Speeldag 4
Union SG Union SG 20:30 KAA Gent KAA Gent
Club Brugge Club Brugge 20:30 KV Mechelen KV Mechelen
STVV STVV 23/04 Anderlecht Anderlecht

Play-off 2

 Speeldag 4
Standard Standard 1-2 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 1-1 Charleroi Charleroi
OH Leuven OH Leuven 0-2 Westerlo Westerlo

Play-off 3

 Speeldag 4
Cercle Brugge Cercle Brugge 24/04 FCV Dender EH FCV Dender EH
Zulte Waregem Zulte Waregem 26/04 La Louvière La Louvière

