Belgische assist levert Como bijna stunt van formaat op tegen Inter

Brandon Morren, voetbaljournalist
Ignace Van der Brempt stond in de basis en gaf een assist in de halve finale van Como tegen Inter Milan. Maar in een waanzinnig slot draaiden de Nerazzurri een uitzichtloze situatie toch nog helemaal om.

Como is een van de mooie verrassingen van het seizoen in de Serie A. De club promoveerde in 2024, eindigde vorig seizoen als tiende en staat onder leiding van Cesc Fabregas momenteel knap vijfde in de competitie, waardoor een Europees ticket lonkt. Deze week speelde Como zelfs de halve finale van de Coppa Italia.

Na de heenwedstrijd lag alles nog open, want Como en Inter hadden toen met 0-0 gelijkgespeeld. En in San Siro geloofden de bezoekers lange tijd dat ze voor een stunt konden zorgen en voor het eerst in hun geschiedenis de finale konden halen.

Assist voor Ignace Van der Brempt

In de 32e minuut kwam Como op voorsprong via Martin Baturina, na een assist van Ignace Van der Brempt (23). De verdediger trok vorige zomer naar de club en heeft zich de voorbije weken opgewerkt tot een vaste waarde.

Vlak na de rust verdubbelde Como zelfs de voorsprong via Lucas Da Cunha (48e), waardoor het er even naar uitzag dat Inter, dicht bij de landstitel, naast een mogelijke dubbel zou grijpen. Maar de Nerazzurri draaiden de situatie in de slotfase alsnog helemaal om.


De 1-2 viel in de 69e minuut via Calhanoglu, die in de 86e minuut ook zijn tweede van de avond maakte en zo de 2-2 op het bord zette. Uiteindelijk sloeg Inter in de 89e minuut helemaal toe: Petar Suçic maakte er 3-2 van en loodste zijn ploeg naar de finale. Daarin nemen de Milanezen het op tegen Atalanta of Lazio.

Serie A

 Speeldag 33
Sassuolo Sassuolo 2-1 Como Como
Inter Milaan Inter Milaan 3-0 Cagliari Cagliari
Udinese Udinese 0-1 Parma Parma
Napoli Napoli 0-2 Lazio Lazio
AS Roma AS Roma 1-1 Atalanta Atalanta
Cremonese Cremonese 0-0 Torino Torino
Hellas Verona Hellas Verona 0-1 AC Milan AC Milan
Pisa Pisa 1-2 Genoa Genoa
Juventus Juventus 2-0 Bologna Bologna
Lecce Lecce 1-1 Fiorentina Fiorentina

