Club Brugge zet jonge helden van Club NXT in de schijnwerpers na historisch parcours

Club NXT greep deze week net naast winst in de Youth League, maar schreef wel Belgische voetbalgeschiedenis. Club Brugge wil die uitzonderlijke prestatie dan ook niet onopgemerkt voorbij laten gaan.

Eerder deze week speelde Club NXT de finale van de Youth League. De Bruggelingen konden al verrassen door zo ver te geraken in het toernooi maar een eerste plaats bleek te moeilijk. Na 90 minuten spelen tegen Real Madrid stond 1-1 op het bord.

Uiteindelijk verloren de beloften van Club na strafschoppen: het werd 4-2 voor de Madrilenen. Toch kunnen de jonge Bruggelingen met opgeheven hoofd terugkijken op hun prestaties.

Het werd de eerste Belgische club in de finale van de Youth League ooit. Doorheen het prestigieuze toernooi schakelde Club enkele topclubs uit waaronder ook Bayern München.

Enkele spelers maakten individueel veel indruk, denk bijvoorbeeld aan de 16-jarige Tian Nai Koren of Jesse Bisiwu, maar het belangrijkste blijft uiteraard het collectief. Om de knappe prestaties van Club NXT in de verf te zetten pakt Club uit met een mooi initiatief.

Lees ook... LIVE Club Brugge-KV Mechelen: Herpakt blauw-zwart zich in eigen huis? ›

"Voor de wedstrijd Club Brugge – KV Mechelen eren we Club NXT U19 tijdens de ereronde langs het veld om 20u15. Wees op tijd naar de tribunes en geef onze U19 een warm applaus", klinkt het bij blauw-zwart.